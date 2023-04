Masters 1000 Madrid: Musetti vede il successo all’esordio?, Arnaldi tenta l’impresa con Ruud

Tutto pronto per l’esordio di Lorenzo Musetti nel torneo Masters 1000 di Madrid. Il numero due italiano sfiderà Yannick Hanfmann, vittorioso nel primo turno contro Juan Pablo Varillas. L’unico precedente tra i due tennisti risale al 2020, quando vinse Musetti in due set. Anche questa volta, per i bookmaker è l’azzurro ad essere favorito: la vittoria del carrarino è offerta a 1,40, contro quella del tedesco che si gioca a 2,90. L’italiano è in pole anche per la conquista del primo set: una vittoria del classe 2002 paga 1,50 volte la posta contro quella dell’avversario vista a 2,50. Nel set betting in cima alla lavagna c’è lo 0-2 in favore di Musetti, che si gioca a 2,02, seguito dall’1-2 a 3,65.

Venerdì scenderà in campo anche Matteo Arnaldi, come riporta Agipronews, reduce dalla prima vittoria in carriera in un Masters 1000 contro Benoit Paire. Il talento azzurro è chiamato all’impresa contro il numero 4 del mondo, Casper Ruud: un successo del ligure è visto a 4,30, contro l’1,21 della vittoria del tennista norvegese.

2R Lehecka (31) – Shevchenko 1-0 1.33 3.47

2R Thiem – Tsitsipas (4) 6-3 3.63 1.31

2R Etcheverry – Tiafoe (9) 0-1 2.59 1.53

2R Munar – Griekspoor (30) 0-1 1.95 1.87

2R Hurkacz (12) – Gasquet 1-0 1.27 3.81

2R Khachanov (10) – Monteiro 3-0 1.25 4.01

2R Alcaraz (1) – Ruusuvuori 0-1 1.05 11.00

2R Ruud (3) – Arnaldi 0-0 1.22 4.41

2R Carreno-Busta (18) – Otte 1-0 1.64 2.29

2R Wawrinka – Rublev (5) 3-1 3.72 1.28

2R Korda (22) – Grenier 0-0 1.32 3.44

2R Hanfmann – Musetti (15) 1-1 2.93 1.41

2R Bublik – Rune (6) 1-0 6.27 1.13

2R Carballes Baena – Zverev (13) 0-0 4.06 1.25

2R Davidovich Fokina (29) – Ramos-Vinolas 2-2 1.24 4.13

2R Nishioka (28) – Molcan 0-1 2.40 1.58

2R Halys – Bautista-Agut (20) 1-0 2.11 1.75

2R Barrere – Dimitrov (26) 1-1 4.64 1.20

2R Gaston – Coric (17) 0-0 2.63 1.50