Federer ha disegnato per Uniqlo una t-shirt per raccogliere fondi per la pace

Roger Federer ha ideato il logo di una t-shirt prodotta dal suo sponsor tecnico Uniqlo per raccogliere fondi per la pace con la campagna “Peace for all”. Lo rivela la stessa azienda giapponese, spiegando il progetto, attivo già da qualche mese.

“È tempo di agire, in nome della pace nel mondo”, si legge sulla pagina web dell’iniziativa. “Personaggi importanti che condividono questa visione con UNIQLO si sono offerti volontari per disegnare magliette che incarnano i loro desideri di pace. Tutti i proventi saranno devoluti a organizzazioni internazionali che sostengono le vittime di violenza, discriminazione, conflitti armati e povertà. Il progetto PEACE FOR ALL è alimentato da ognuno di voi che indossa queste magliette. Il nostro desiderio è un mondo in cui tutte le persone possano sentirsi al sicuro nella loro vita quotidiana”.

“Per oltre 25 anni sono stato molto fortunato ad esplorare il mondo gareggiando in uno sport che amo. Il tennis e la pace iniziano entrambi con “Love” e spero che anche questo semplice design possa ricordare a tutti quanto sia importante rispettarsi a vicenda”, scrive Roger promuovendo la maglietta da lui creata.

Roger Federer × PEACE FOR ALL

New PEACE FOR ALL T-shirts on sale today features new graphics designed by @rogerfederer✨

Five of UNIQLO’s global ambassadors are also part of this project.

— UNIQLO_Ambassadors (@UQAmbassadors) April 21, 2023