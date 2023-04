Billie Jeean King Cup – Qualificazioni Finals: I risultati con il dettaglio del Day 1. Italia a un passo dalle Finals della Billie Jean King Cup dopo il vantaggio 2-0 sulla Slovacchia

Giorgi e Trevisan conducono l’Italia a una solida partenza nella sfida a Bratislava

L’Italia è ad un passo dalle Finals della Billie Jean King Cup, dopo aver chiuso la prima giornata del turno preliminare con un vantaggio di 2-0 sulla Slovacchia a Bratislava. Le partite si sono svolte nell’impianto veloce indoor della NTC Arena e sono state trasmesse in diretta su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Nel primo singolare, Camila Giorgi (n.43 WTA) ha sconfitto Anna-Karolina Schmiedlova (n.96 WTA) con un punteggio di 62 63 in un’ora e 16 minuti di partita. “È stata una bella partita, è andato tutto bene e sono molto contenta,” ha commentato Giorgi, raggiante. “Il sostegno delle compagne in panchina è una cosa bellissima: insieme ci troviamo davvero bene. Ed ora sono pronta io ad andare a tifare per Martina”.

Nel secondo match, Martina Trevisan (n.20 WTA) ha prevalso su Viktoria Kuzmova-Hruncakova (n.127 WTA) con un punteggio di 76(8) 63, in un’ora e 47 minuti di gioco.

Sabato, a partire dalle ore 12, si disputerà la sfida tra le due numero uno dei rispettivi team, Schmiedlova (n.96 WTA) e Trevisan (n.20 WTA), seguita dal confronto tra le due numero due, Kuzmova-Hruncakova (n.127 WTA) e Giorgi (n.43 WTA).

In chiusura, si sfideranno nel doppio le coppie slovacca Viktoria Kuzmova-Hruncakova/Tereza Mihalikova e italiana Elisabetta Cocciaretto/Jasmine Paolini. L’Italia è ora ad un passo dalle Finals e, grazie alle solide prestazioni di Giorgi e Trevisan, sembra essere ad un passo dalle Finals.

Dichiara Camila: “Ho giocato un bel match e sono stata solida: sono molto soddisfatta. Ho servito molto bene e sono stata sempre aggressiva. Fa parte del mio tennis che per qualche punto vado via. E’ stata una settimana molto bella e divertente ma quando arriva la partita devi essere concentrata e lo sono stata”.

Questo match è stato completamente diverso rispetto a quello degli Australian Open: lì c’era tanto vento, qua si gioca indoor. E poi anche l’ambiente è differente: quello della Nazionale è tutta un’altra cosa”.

Cosa mi ha detto la Garbin a fine match? Che era felicissima, e lo ero anche io”.

15:00 Schmiedlova A. K. (Svk) – Giorgi C. (Ita)

16:30 Hruncakova V. (Svk) – Trevisan M. (Ita)



09:30 Kazakistan – Polonia 2-0

09:30 Putintseva Y. (Kaz) – Linette M. (Pol)



11:00 Rybakina E. (Kaz) – Falkowska W. (Pol)



10:00 Ucraina – Repubblica Ceca 0-2

10:00 Kostyuk M. (Ukr) – Vondrousova M. (Cze)



11:30 Zavatska K. (Ukr) – Krejcikova B. (Cze)



12:00 Spagna – Messico 2-0

12:00 Sorribes Tormo S. (Esp) – Contreras Gomez F. (Mex)



13:30 Parrizas-Diaz N. (Esp) – Zarazua R. (Mex)



13:00 Slovenia – Romania 0-2

13:00 Juvan K. (Slo) – Bogdan A. (Rou)



14:30 Zidansek T. (Slo) – Cristian J. (Rou)



15:00 Gran Bretagna – Francia 0-1

15:00 Boulter K. (Gbr) – Garcia C. (Fra)



16:30 Dart H. (Gbr) – Cornet A. (Fra)



16:00 Germania – Brasile 0-1

16:00 Friedsam A-L. (Ger) – Haddad Maia B. (Bra)



17:30 Maria T. (Ger) – Pigossi L. (Bra)



00:00 USA – Austria

00:00 Gauff C. (Usa) – Grabher J. (Aut)



01:30 Pegula J. (Usa) – Kraus S. (Aut)



01:00 Canada – Belgio

01:00 Fernandez L. (Can) – Wickmayer Y. (Bel)



02:30 Marino R. (Can) – Bonaventure Y. (Bel)



