Matteo Berrettini risponde alle critiche: vita privata e prestazioni sportive non correlati

Matteo Berrettini, ex top 10, sta vivendo attualmente un momento delicato nella sua carriera. A 26 anni, l’italiano è uscito fuori dalla top 20 mondiale e c’è chi sostiene che tutto sia dovuto alla mancanza di concentrazione e alla recente relazione con una nuova fidanzata, Melissa Sata. Il finalista di Wimbledon nel 2021 si sente ferito dalle critiche.

Il tennista italiano ha dichiarato a Sky Sports Italia, direttamente da Monte Carlo: “Non capisco le critiche e non so nemmeno come rispondere. Da un lato, il fatto che le persone scrutino la mia vita mi fa sorridere perché è un segno che il tennis è oggi uno sport popolare in Italia. Non capisco perché qualcuno possa pensare che il fatto di avere una relazione mi impedisca di fare bene il mio lavoro. Ma viviamo nell’era dei social media e tutti hanno un’opinione su ogni argomento. Ma sono felice e questo è ciò che conta di più.”

Berrettini esordirà oggi nel terzo Masters 1000 del 2023. Al primo turno affronterà il giocatore americano Maxime Cressy.