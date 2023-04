Il Città di Firenze si veste d’azzurro

Il 46* Torneo Internazionale Under 18 “Città di Firenze” si veste d’azzurro con ben 11 giocatori italiani che raggiungono i quarti di finale. Sei atlete nel femminile e cinque nel maschile dove sarà senz’altro azzurro il finalista della parte bassa del tabellone.

A Livello femminile raggiunge i quarti nella parte alta Carolina Gasparini che supera nel derby azzurro Diana De Simone per 75 61 ed ora la giocatrice proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con la numero 8 Vittoria Paganetti brava a sconfiggere 06 75 64 la ceca Pastikova. Termina il cammino della 15enne austriaca Till Tagger che ha fatto divertire il pubblico fiorentino anche in questa occasione con il suo tennis vario e rovescio a una mano che ha trovato di fronte la testa di serie numero 7 Ekaterina Perelygina che è riuscita a superarla 64 46 62 grazie alla sua solidità e la giocatrice senza bandiera affronterà nei quarti Gaia Greco che ha regolato 63 76 l’under 15 Fabiola Marino. Nella parte bassa la numero due la tedesca Carolina Kuhl va avanti faticando contro l’austriaca Alexandra Zimmer 63 16 61 il risultato per la tedesca che ora avrà di fronte nel quarto più nobile, perché erano entrambe teste di serie, Francesca Gandolfi che ha sconfitto 63 60 Ekaterina Ivanova. Infine è la toscana e campionessa assoluta regionale Viola Turini a guadagnarsi l’accesso al quarto turno grazie al periodico 63 nei confronti dell’istraeliana Liam Oved (6) ed ora per la giocatrice che si allena a Pontedera con il tecnico Leonardo Azzaro derby con la numero 4 del tabellone Greta Greco Lucchina che ha superato la ceca Forettkova 76 62.

Nel maschile il primo favorito lo statunitense Alexander Frusina supera la wild card Matteo Sciahbasi per 36 64 64 sul centrale del Ct Firenze e lo statunitense se la vedrà con lo spagnolo Alejo Sanchez Quilez (8) che ha dimostrato di essere molto solido e ha chiuso con un perentorio 61 61 la sua sfida con Beraldo. Nella parte alta del tabellone unico azzurro in gara è il terzo favorito Fabio De Michele che supera il ceco Velik 62 62 ed ora avrà un cliente di livello come il numero sei del seeding Timofel Derepasko che gioca un tennis davvero di ottima fattura e nel match più bello della giornata ha superato il tedesco Engel 62 64. Nella parte bassa la sorpresa Jacopo Vasamì, partito dalle qualificazioni, continua a sorprendere e vince 76 76 anche contro il kazako Rakhmatijllayev ed ora affronterà per raggiungere una storica semifinale Iannis Miletich bravo a superare Basile per 64 63. Nell’altro quarto si affronteranno Filippo Romano che ha superato il giapponese numero 5 del seeding Reiya Hattori (104 del ranking) per 64 64 e l’emiliano Carlo Alberto Caniato che ha la meglio, in una vera maratona, del numero 4 il tedesco Yannik Kelm 63 46 62.

In tarda serata si sono giocati i quarti di finale dei tornei di doppio con favoriti nel maschile la coppia americana tedesca composta da Alexander Frusina e Yannik Kelm con i due cechi secondi favoriti Jakub Filip e Lukas Velik mentre nel femminile sono il duo USA Ashton Bowers e GER Carolina Kuhl le prime teste di serie e la coppia azzurra composta da Francesca Gandolfi e Greta Greco Lucchina le numero due.

Quarti di finale dalle 9,30 al Ct Firenze con ingresso libero e semifinali dei doppi.

maschile

Frusina (1) – Sanchez Quilez (8)

De Michele (3) – Derepasko (6)

Romano – Caniato

Vasamì – Miletich

femminile

Gasparini – Paganetti (8)

Greco – Perelygina (7)

Turini – Greco Lucchina (4)

Gandolfi – Kuhl (2)

Le finali sono previste nel giorno di Pasquetta come tradizione (lunedì 10 aprile). Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si

aggiungono i tornei di doppio.

Il direttore del torneo è il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della

manifestazione è stato designato Guido Pezzella.