Presentata la Sanremo Tennis Cup | 26 marzo – 2 aprile 2023. Per la prima volta un Challenger 125 a Sanremo

Presentata oggi la SANREMO TENNIS CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell’ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale, che si terrà per la prima volta a Sanremo, presso il Tennis

Sanremo, dal 26 marzo al 2 aprile.

Dopo un’edizione 2022 con un ATP Challenger, categoria 80, vinto dal giovanissimo danese Holger Rune, attuale n. 8 del ranking mondiale, l’evento, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Sanremo, sostenuto dalla Regione Liguria e Comune di Sanremo, rappresenta un grande volano per il territorio e richiamerà tennisti provenienti da tutto il mondo, dando vita a una competizione dall’altissimo livello tecnico.

Il torneo è stato presentato alla stampa in Sala Trasparenza dall’Assessore allo Sport Regione Liguria, Simona Ferro, il Direttore Generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria, il Presidente del Tennis Sanremo Riccardo Civarolo, il Presidente della Federazione Tennis e Padel Liguria Andrea Fossati.

In conferenza, il Direttore del Torneo Alessandro Motti, ha comunicato i nomi importanti della entry list, cutoff 165: al momento sono sei i giocatori italiani ammessi per classifica al main draw e a guidare è Marco Cecchinato, n.91 del ranking mondiale. Insieme a lui, i giovani Next Gen Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Luca Nardi, Flavio Cobolli e il campione di casa Matteo Arnaldi che, nell’ultimo anno, ha scalato più di 200 posizioni.

Tra gli iscritti anche Aslan Karatsev, attualmente n.105, ma con un best ranking da numero 14 del mondo e che, nel 2021, ha fatto parte delle squadre russe che hanno conquistato la Coppa Davis ATP Cup 2021. Presenti anche i due promettenti tennisti francesi Luca Van Assche che, proprio nel 2023, grazie a una wild card ha fatto il suo debutto nel tabellone principale di uno slam agli Australian Open 2023, e Arthur Fils che ha inaugurato il suo 2023 con il primo titolo in carriera al Challenger di Oeiras.

La Sanremo Tennis Cup andrà a porsi in calendario come prologo di Montecarlo, uno degli appuntamenti sportivi internazionali più importanti. Il tabellone singolare sarà composto da 32 giocatori e quello doppio sarà formato da 16 coppie. La Sanremo Tennis Cup si affianca al Torneo AON CHALLENGER di Genova e offre agli appassionati di tennis liguri e non solo, una nuova competizione di livello nel panorama sportivo italiano.

Simona Ferro, Assessore allo Sport Regione Liguria, ha dichiarato: «Da assessore allo Sport sono orgogliosa che la Sanremo Tennis Cup diventi torneo Challenger 125. La crescita, anno dopo anno, delle manifestazioni sportive supportate da Regione Liguria è motivo di vanto e gratifica il lavoro svolto quotidianamente. Sono

convinta che nella bellissima cornice sanremese avremo una competizione di alto livello che farà da volano non solo al movimento tennistico ligure, ma anche al turismo del territorio».

Master Group Sport, società di marketing sportivo e eventi, organizzerà la Sanremo Tennis Cup dopo aver organizzato, nel 2022, l’Emilia-Romagna Tennis Cup, ATP Challenger 125, che sarà replicata anche nel 2023.

Antonio Santa Maria ha illustrato così la scelta di Sanremo: «Master Group Sport ha intrapreso una nuova sfida nel mondo del Tennis Italiano e internazionale organizzando lo scorso anno il nostro primo ATP Challenger 125 a Parma. La scelta di Sanremo rientra in questa strategia, abbiamo avuto questa opportunità e l’abbiamo colta, anche grazie al Tennis Sanremo. Master Group Sport ha deciso di sviluppare ulteriormente la sua presenza nel tennis con un evento internazionale in una data appetibile in vista della grande kermesse di Montecarlo. L’evento di Sanremo va a nutrire l’offerta del tennis di alto livello, posso dire che abbiamo uno dei migliori cut off dei 125 in Italia».

Riccardo Civarolo, Presidente del Tennis Sanremo ha affermato: «Ringrazio tutti i presenti, le istituzioni e Master Group Sport per il continuo supporto. Il nostro circolo è di proprietà di Regione Liguria e, per questo motivo, abbiamo la possibilità di sviluppare con la Regione numerose iniziative in un Comune, quello di Sanremo, con una grande storia e un’importante tradizione. È una delle località che meglio si presta al gioco del tennis e, non è un caso, che le grandi accademie e i grandi giocatori siano sul ponente ligure».

Andrea Fossati, Presidente della FITP Liguria, ha proprio sottolineato la strategicità dei Challenger sul territorio italiano: «L’importanza dei Challenger è fondamentale per la crescita dei giovani tennisti a livello nazionale e anche locale, in una regione, quella della Liguria, con il più alto numero di tesserati. Grazie all’enorme numero di tornei, prima future e poi challenger, i nostri giovani talenti hanno potuto rimanere sul territorio a disputare numerosi tornei e non, come succedeva in passato, spostarsi continuamente. Questo ha favorito la crescita degli atleti e anche dei propri coach: è stato uno degli elementi di grande successo del tennis italiano in questi anni. In questo, Genova, con un challenger di altissimo livello, e oggi Sanremo rappresentano una realtà fondamentale, un fiore all’occhiello per lo sport ligure e nazionale».

Sarà importante anche la visibilità mediatica dell’evento: sarà trasmesso in streaming su Challenger Tv per tutta la durata del torneo, mentre sabato e domenica sarà in onda anche su Supertennis TV e Sky Sport.

Presentate, inoltre, due iniziative speciali legate al territorio: una promozione dedicata a tutti i tesserati FITP e il coinvolgimento delle scuole del territorio con il progetto didattico GAME TEST MATCH, in cui verrà proposta sui campi del Tennis Sanremo una lezione didattica speciale. La realtà del tennis e di un Challenger internazionale permetterà di avvicinarsi alle materie scolatiche di tutti i giorni, come matematica, inglese e tecnologia, in maniera inedita ed originale. A presentarlo due testimonial d’eccezione, Vittoria Oliveri e Carola Pessina, le due giovani tennisti liguri che avevano mostrato la loro passione e voglia di fare tennis durante la pandemia con una soluzione unica: giocando sui tetti delle reciproche abitazioni. Un’esperienza unica di cui hanno parlato tutti e che le aveva portato a conoscere il proprio beniamino Roger Federer, mettendolo alla prova con la racchetta proprio sui tetti di Finale Ligure.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Sanremo Tennis Cup – ATP 125 1° turno 27/03 a partire dalle ore 11:00 5,00 €

Sanremo Tennis Cup – ATP 125 1° turno 28/03 a partire dalle ore 11:00 5,00 €

Sanremo Tennis Cup – ATP 125 Ottavi 29/03 a partire dalle ore 11:00 5,00 €

Sanremo Tennis Cup – ATP 125 Ottavi 30/03 a partire dalle ore 11:00 5,00 €

Sanremo Tennis Cup – ATP 125 Quarti singolare e Semifinali doppio 31/03 a partire dalle ore 11:00 10,00 €

Sanremo Tennis Cup – ATP 125 Semifinali singolare e Finale doppio 01/04 a partire dalle ore 12:30 10,00 €

Sanremo Tennis Cup – ATP 125 Finale singolare 02/04 dalle ore 15:00 15,00 €

Sanremo Tennis Cup – Abbonamento 31/03-01/04-02/04 dal 31/03 al 02/04 25,00 €

È possibile acquistare i biglietti presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al

seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/sanremo-tennis-cup/3357

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Sanremo (MD) Inizio torneo: 27/03/2023 | Ultimo agg.: 09/03/2023 16:41 Main Draw (cut off: 165 - Data entry list: 06/03/23 - Special Exempts: 0/0) 76. J. Pablo Varillas

J. Pablo Varillas 91. M. Cecchinato

M. Cecchinato 105. A. Karatsev

A. Karatsev 110. L. Van Assche

L. Van Assche 111. A. Fils

A. Fils 115. M. Arnaldi

M. Arnaldi 116. F. Passaro

F. Passaro 117. P. Kotov

P. Kotov 123. G. Zeppieri

G. Zeppieri 125. C. Tseng

C. Tseng 128. L. Nardi

L. Nardi 129. A. Muller

A. Muller 132. A. Shevchenko

A. Shevchenko 134. J. Struff

J. Struff 145. J. Kovalik

J. Kovalik 146. F. Misolic

F. Misolic 149. E. Ymer

E. Ymer 152. R. Peniston

R. Peniston 159. K. Uchida

K. Uchida 160. S. Ofner

S. Ofner 165. F. Cobolli Alternates 1. F. Maestrelli (167)

F. Maestrelli (167) 2. V. Kopriva (169)

V. Kopriva (169) 3. M. Guinard (177)

M. Guinard (177) 4. Z. Piros (179)

Z. Piros (179) 5. A. Pellegrino (189)

A. Pellegrino (189) 6. A. Ritschard (195)

A. Ritschard (195) 7. M. Gigante (196)

M. Gigante (196) 8. A. Andreev (204)

A. Andreev (204) 9. D. Dzumhur (208)

D. Dzumhur (208) 10. A. Vavassori (216)

A. Vavassori (216) 11. A. Cazaux (219)

A. Cazaux (219) 12. M. Trungellit (225)

M. Trungellit (225) 13. F. Ferreira S (226)

F. Ferreira S (226) 14. N. David Ione (229)

N. David Ione (229) 15. G. Elias (230)

G. Elias (230) 16. A. Giannessi (235)

A. Giannessi (235) 17. K. Coppejans (237)

K. Coppejans (237) 18. I. Gakhov (240)

I. Gakhov (240) 19. M. Navone (241)

M. Navone (241) 20. H. Casanova (242)

H. Casanova (242)