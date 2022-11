ATP Finals 2022 – Torino: La finale sarà tra Novak Djokovic e Casper Ruud che ha vinto facile la seconda semifinale

Se all’inizio della stagione ci avessero detto che un giocatore come Casper Ruud avrebbe raggiunto due finali del Grand Slam e le ATP Finals, nessuno ci avrebbe creduto. Ebbene, il norvegese ha aggiunto un altro capitolo bellissimo della sua stagione imponendosi nella seconda semifinale delle ATP Finals, dopo aver autenticamente distrutto un Andrey Rublev che non è mai riuscito a entrare in partita.

Il numero quattro del mondo ha sconfitto il settimo giocatore per 6-2, 6-4 in poco più di un’ora, in un duello in cui è tornato a servire ad un livello incredibilmente alto – ha perso solo sette punti al servizio prima di essere breakkato sul 5-2 del secondo set – e ha mostrato una straordinaria consistenza da fondo campo. Rublev, invece, è sempre stato molto in difficoltà non mostrando il tennis che lo ha portato in semifinale.

Ruud affronterà in finale Novak Djokovic per la quarta volta in carriera, dopo aver perso gli altri tre incontri. In caso di vittoria, il norvegese terminerà la stagione al secondo posto della classifica ATP e si è già garantito il terzo posto con la vittoria di questa sera.

ATP Finals – Turin (Italia), cemento (al coperto) – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski



ATP Nitto ATP Finals Rajeev Ram / Joe Salisbury [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury [2] 7 6 Wesley Koolhof / Neal Skupski [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski [1] 6 4 Vincitore: Ram / Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 W. Koolhof / Skupski 15-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 W. Koolhof / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 W. Koolhof / Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

2. [7] Novak Djokovic vs [8] Taylor Fritz (non prima ore: 14:00)



ATP Nitto ATP Finals Novak Djokovic [7] Novak Djokovic [7] 7 7 Taylor Fritz [8] Taylor Fritz [8] 6 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-5 → 5-5 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara (non prima ore: 18:30)



ATP Nitto ATP Finals Nikola Mektic / Mate Pavic [4] Nikola Mektic / Mate Pavic [4] 6 6 10 Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [6] 4 7 6 Vincitore: Mektic / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 N. Mektic / Pavic 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 N. Mektic / Pavic 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 ace 4-4 → 4-5 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Mektic / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 N. Mektic / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Mektic / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-3 → 5-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 N. Mektic / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 2-1 → 3-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1

4. [3] Casper Ruud vs [6] Andrey Rublev (non prima ore: 21:00)



ATP Nitto ATP Finals Casper Ruud [3] Casper Ruud [3] 6 6 Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 2 4 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Ruud 0-40 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-2 → 5-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 4-0 → 4-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-0 → 4-0 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 6-2 A. Rublev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) Nadal, Rafael

(5) Auger-Aliassime, Felix 1-2 3-4

GRUPPO ROSSO

(2) Tsitsipas, Stefanos 1-2 3-5

(4) Medvedev, Daniil 0-3 3-6

(6) Rublev, Andrey 2-1 4-4 – Secondo Posto

(7) Djokovic, Novak 3-0 6-1 – Primo Posto

Gruppo Verde

[1] Koolhof/Skupski 2-1 4-4 – Secondo posto

[4] Mektic/Pavic 3-0 6-1 – Primo Posto

[5] Dodig/Krajicek 0-3 3-5

[8] Kokkinakis/Kyrgios 1-2 3-5