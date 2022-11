Medvedev, qualcosa “si è rotto”

3 partite, 3 sconfitte. Daniil Medvedev saluta mestamente con zero punti le ATP Finals 2022, chiudendo così una stagione che possiamo definire non proprio esaltante. Vero che il russo è diventato n.1 in estate, ma c’è arrivato grazie ai risultati della seconda parte del 2021 (vittoria a US Open) e con un discreto inizio di stagione, oltre ad altre note situazioni di classifica (vedi i punti mancati a Djokovic in due Slam). Daniil alla fine ha vinto due tornei, il 250 di Los Cabos e il 500 di Vienna. Non molto se pensiamo al suo valore tecnico e alle aspettative riposte su di lui. Ha avuto un problema alla schiena, che l’ha bloccato e limitato, ma andando a scavare più in profondità nel suo gioco e nella sua stagione possiamo trovare alcuni elementi che spiegano come mai il russo abbia deluso, ponendo qualche interrogativo sul prossimo futuro.

Cattiva gestione della tensione in momenti chiave – Oggi contro Djokovic è stato protagonista di una grande battaglia durata tre ore, con un ottimo livello di gioco prodotto affrontando il rivale che possiamo considerare ancora il più forte su piazza. Tuttavia… Daniil si è portato avanti nel terzo set, ha servizio per il match ed ha giocato un game pessimo. Non è prima volta che gli capita di arrivare vicino al successo e smarrirsi, anche in questo torneo contro Tsitsipas nel girone. Grandi match contro grandi avversari, certamente, ma il modo in cui ha perso queste chance – ed era capitato anche nel corso della stagione – sono dovute più a suoi demeriti che a picchi di gioco clamorosi e irresistibili dell’avversario. È un fatto non banale perché se ripensiamo al miglior Medvedev, una delle sue qualità principali era proprio quella di lottare, resistere, reggere in momenti difficili e quindi ribaltare gli scambi, le negatività, cogliendo l’occasione e quindi chiudendo in bellezza forte del proprio servizio e di quel tennis di difficile lettura e comprensione per i rivali. Qualcosa è evidentemente cambiato. Cosa? Sembra che nella sua testa giri vorticosamente qualche dubbio di troppo, qualcosa che gli impedisce come un tempo di reggere la pressione e calare l’asso (e gli Ace) nei momenti decisivi. Qualche scatto d’ira eccessivo, fuori controllo e soprattutto in momenti delicati, è da tempo un campanello d’allarme non indifferente. Qualche partita un po’ buttata via, o una litigiosità con il proprio angolo (ricordate quando Cervara se ne andò nel bel mezzo di un match, stufo di sorbirsi continui improperi dal proprio assistito?) che mettono in luce una tensione eccessiva, sfociata in momenti autodistruttivi in campo. Dove è nato questo? Forse… dalla finale persa agli Australian Open 2022.

Già, quella che poteva essere la sua seconda coppa Slam in carriera, si è trasformata in incubo. Senza nulla togliere alla pugnacità gladiatoria di Nadal, il più irriducibile dei lottatori nell’arena tennistica, la finale di Melbourne di quest’anno è andata all’iberico anche per gentile concessione di Medvedev. Daniil aveva il match in pugno. Non solo per i due set di vantaggio. Era in totale controllo del match. A metà del terzo set ha giocato malissimo un game. Ha improvvisamente cambiato tattica, se l’è presa per una sciocchezza con il mondo intero e lì tutto è cambiato. Rafa non aspettava altro che una scintilla per accendere la miccia e buttare l’incontro sulla rissa agonistica. Daniil c’è cascato e nonostante abbia lottato ed avuto altre chance, non ce l’ha fatta a vincere quel match. Una sconfitta terribile, che ha pagato a carissimo prezzo sul piano mentale. Deve aver sofferto molto, perso certezze, scioltezza, perché dopo quella per lui maledetta finale qualcosa è cambiato. Non si è più visto quel tennista durissimo nella lotta nei momenti chiave. Lotta ancora, anche oggi. Ma è in chiara difficoltà a tirare la giocata nei momenti chiave. L’Ace non arriva, è diventato troppo conservativo. Oggi Djokovic è stato bravo a contro breakkarlo rispondendo bene, ma… Medvedev ha giocato un game senza punti col servizio, stazionando 3 metri fuori, aspettando gli eventi, non prendendo di petto la situazione e sparando accelerazioni importanti. L’anno scorso sempre a Torino Daniil giocava sì in modo tattico, ma serviva come un treno nei momenti chiave e cambiava ritmo con grande sicurezza. Quella sicurezza pare smarrita, forse “down under”. Ma c’è anche dell’altro, sul piano squisitamente tecnico.

Mancanza di ritmo e chiusure dei suoi avversari – Oltre a questa difficoltà mentale, c’è qualcosa sul piano del gioco che pare cambiato. Molti avverarsi hanno imparato un po’ come “giocargli contro”. Il vero punto di forza di Daniil è sempre stato quello di riuscire a giocare un tennis lentissimo, profondo, senza ritmo, e quindi improvvisamente accelerare con una mazzata che taglia le gambe all’avversario. Preso il vantaggio, serviva come un treno e addio, il break non glielo facevi più. Questo Medvedev, terrificante difensore e poi pronto a cambiare passo, s’è visto assai raramente. I suoi numeri complessivamente al servizio sono un po’ calati in stagione. Ma è sul piano tattico che la faccenda forse per lui è più “grave”. I tennisti forti – contro i più deboli vince con buon margine – hanno iniziato a giocar contro il russo a loro volta più “piano”. Non dando nemmeno loro ritmo, beh, Daniil non ha forza per appoggiarsi sulla palla in arrivo. Questo, abbinato al fatto che staziona ben dietro la riga di fondo, fa sì che nello scambio finisce per essere spesso lui troppo corto, tanto che allora è l’avversario pronto a fare due passi in avanti, anticipare e scaricare una bordata che diventa difficile da difendere anche per lui, avendo tanto campo aperto vista la sua posizione arretrata. E quando è costretto a spingere di più, tende a sbagliare qualcosa, soprattutto col diritto, il colpo meno stabile del suo repertorio. Inoltre vari rivali – vedi Djokovic oggi – avanzano spesso a rete. Il passante del russo è micidiale, ma tirarne tanti da molto dietro è comunque difficile; infatti un eccellente Tsitsipas l’ha battuto con questa tattica molto offensiva. Ripeto: servono i migliori e grandi qualità per battere Medvedev, ma mentre fino pochi mesi fa era Daniil lo spauracchio dal punto di vista tattico, ore forse è lui a pagare dazio. Abbinando queste difficoltà a meno sicurezza, ecco che si spiegano troppe sconfitte nei momenti decisivi dei grandi tornei, dove non riesce più a fare la differenza come in passato.

Medvedev resta uno dei migliori tennisti al mondo, un vero “animale da campo” pronto a regalare spettacolo e un gioco diverso. Ha vissuto un 2022 sotto le aspettative, con qualche tarlo da eliminare per rilanciare la sua carriera al vertice. La concorrenza spinge e qualcuno l’ha già superato. Ora tocca a lui rilanciare.

Marco Mazzoni