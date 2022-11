Federer è a Tokyo per tenere una conferenza

Roger Federer rimane un beniamino dei tifosi nonostante il suo ritiro in questa stagione. La popolarità del giocatore svizzero continua ad attirare i marchi. Roger parteciperà ad un evento a Tokyo in una conferenza organizzata da Uniqlo suo sponsor anche dopo il ritiro.

Sabato Federer terrà un discorso e poi farà alcuni scambi con Shingo Kunieda, un giocatore di tennis in sedia a rotelle, e con alcuni tennisti locali. Il giorno prima dell’evento, Federer ha colto l’occasione per visitare alcuni luoghi della città, come ha postato sul suo account Instagram.