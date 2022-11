Coppa Davis: le convocazioni di Volandri per la sfida di Malaga, nessuna sorpresa

Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego. Questi i convocati di Capitan Filippo Volandri per la sfida di Coppa Davis che andrà in scena a Malaga il prossimo 24 novembre.

Dopo la defezione di Jannik Sinner, come prevedibile è stato chiamato Sonego, a completare il gruppo che affronterà il team statunitense. In palio un posto in semifinale. Gli altri tre match di quarti sono Germania contro Canada, Australia vs. Olanda e Spagna vs. Croazia.