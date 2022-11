Nitto ATP Finals 2022: Ruud primo semifinalista, Nadal fuori. e Alcaraz n.1 del 2022

Ancora grande pubblico e grande tennis al Pala Alpitour, dove si sta svolgendo la 53esima edizione delle Nitto ATP Finals. Con le 19.196 presenze di oggi, il totale delle prime tre giornate si avvicina a quota sessantamila (58.965). Del resto, lo spettacolo in campo merita di essere vissuto in prima persona, sulle tribune e nel Fan Village, come hanno dimostrato le sfide di oggi.

Ad aprire il programma del Gruppo Verde del singolare sono stati Rafa Nadal e Felix Auger-Aliassime. Dopo la sconfitta in due set contro Taylor Fritz, il 36enne mancino spagnolo, che non ha mai vinto il titolo alle Finals (è l’unico successo che manca al suo incredibile palmares), si è arreso in due set al canadese, più giovane di 14 anni: 63 64 in poco meno di due ore. Ad Auger-Aliassime sono bastati due break, uno per set, per avere la meglio sul rivale. Il giovane tennista di Montreal ha vinto l’81% di punti con la prima e 53 punti a 38 negli scambi brevi, durati al massimo quattro colpi, confermandosi tra i migliori giocatori indoor in stagione: 28 successi su 34 partite, di cui 16 di fila con i tre titoli in altrettante settimane a Firenze, Anversa e Basilea.

Nella partita che ha chiuso la terza giornata Casper Ruud ha battuto lo statunitense Taylor Fritz e si è aggiudicato un posto nelle semifinali, decretando anche l’eliminazione di Nadal e l’incoronazione di Carlos Alcaraz come numero 1 del mondo per il 2022 (il più giovane dell’era open con i suoi 19 anni). Il norvegese si è imposto in due partite col punteggio di 63 46 76(6) in due ore e 11 minuti al terzo match point. Ruud ha chiuso con 14 ace, il 69% di prime al servizio e 36 vincenti.

Emozioni anche nel torneo di doppio con sfide spettacolari. Nel Gruppo Rosso successi di dArevalo/Rojer al super tie break su Granollers/Zeballos e di Ram/Salisbury in due set su Glasspool/Heliovaara.

Sfide in campo, ma anche fuori. Quella della sostenibilità è infatti diventata una delle priorità nell’organizzazione dei grandi eventi e le Nitto ATP Finals sono in prima fila con tutti i partner commerciali e istituzionali dell’evento. In particolare, sono cinque le aree su cui si è concentrata l’azione: materiali, trasporti, cibo e bevande, rifiuti ed energia.

Per quanto riguarda i materiali, l’enfasi è posta sul concetto di circolarità. Ad esempio, viene realizzato anche quest’anno il programma di recupero delle palline da tennis utilizzate nel torneo e negli allenamenti, proseguendo nella collaborazione con Dunlop e Nitto iniziato lo scorso anno. L’impiego di materiali riciclati o il loro reimpiego è stato posto come condizione necessaria nei bandi che hanno definito i fornitori per il branding che veste il Pala Alpitour e il Fan Village mentre sono utilizzati imballaggi ecologici e contenitori riciclabili per il cibo e le bevande – ad esempio Lavazza fornisce capsule di caffè realizzate in materiale compostabile mentre Valmora mette a disposizione bottigliette d’acqua in formato monouso da un terzo di litro in plastica riciclabile. Anche per le divise dei raccattapalle, disegnate da Emporio Armani, sono utilizzati materiali sostenibili.

Sul fronte dei trasporti, tutti i possessori di biglietti possono utilizzare gratuitamente le linee tramviarie numero 4 e 10 per arrivare al Pala Alpitour mentre Ford, partner ufficiale delle Finals, mette a disposizione una flotta di veicoli ibridi ed elettrici per i trasferimenti dei giocatori e del loro entourage.

Un’attenzione particolare è stata dedicata a minimizzare lo spreco di cibo. Tutte le quantità non utilizzate, sia nel Fan Village che nelle aree dedicate all’ospitalità all’interno del Pala Alpitour, sono donate alla sezione di Torino del Banco Alimentare, che provvede a redistribuirlo agli enti convenzionati. Uno degli obiettivi di questa edizione è l’aumento della quota di cibo prodotta entro i 100 chilometri dalla città: la base di partenza è il 70% ottenuto nel 2021.

I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti sono disponibili in ogni area del Pala Alpitour e del Fan Village. Nelle aree esterne Nitto mette a disposizione speciali contenitori alimentati ad energia solare che procedono al compattamento dei rifiuti, accorciando così la filiera del riciclo.

In termini di energia, una delle linee guida nella preparazione all’evento è stata la massimizzazione dell’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di arrivare almeno al 75% del totale. Inoltre, in collaborazione con il partner ufficiale Iren, si punta ad aumentare ulteriormente il numero di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nelle strade della città di Torino. Fra l’altro, le colonnine che ricaricano le vetture Ford in servizio per le Nitto ATP Finals 2022 saranno ricaricate con energia 100% Green certificata – vale a dire energia elettrica la cui provenienza è garantita da certificati, detti Garanzie di Origine, che ne attestano in maniera certa la provenienza da fonti rinnovabili – nonché a Km0, in quanto proveniente dall’impianto della centrale idroelettrica di Pont Ventoux in Valle di Susa. Inoltre, nell’illuminazione degli spazi coperti sono utilizzate luci a LED e altre tecnologie improntate alla massima efficienza.

Risultati della terza giornata:

Gruppo Verde (singolare)

Auger-Aliassime (CAN, 5) b. Nadal (ESP, 1) 63 64

Ruud (NOR, 3) b. Fritz (USA, 8) 63 46 76(6)

Classifica Gruppo Verde

Ruud (NOR, 3) 2-0 (match vinti/persi) – 4-1 (set vinti/persi)

Fritz (USA, 8) 1-1 (match vinti/persi) – 3-2 (set vinti/persi)

Auger-Aliassime (CAN, 5) 1-1 (match vinti/persi) – 2-2 (set vinti/persi)

Nadal (ESP, 1) 0-2 (match vinti/persi) – 0-4 (set vinti/persi)

Gruppo Rosso (doppio)

Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer (ESA/NED, 3) b. Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG, 7) 61 67(3) 10-7

Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR, 2) b. Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara (GBR/FIN, 6) 75 64

Classifica Gruppo Rosso (doppio)

Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR, 2) 2-0 (match vinti/persi) – 4-1 (set vinti/persi)

Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara (GBR/FIN, 6) 1-1 (match vinti/persi) – 2-2 (set vinti/persi)

Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer (ESA/NED, 3) 1-1 (match vinti/persi) – 2-3 (set vinti/persi)

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG, 7) 0-2 (match vinti/persi) – 2-4 (set vinti/persi)