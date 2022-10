ATP 250 Anversa: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro al via

ATP 250 Anversa – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Hurkacz, Hubert vs Bye

Draper, Jack vs Brooksby, Jenson

(WC) Geerts, Michael vs (PR) Thiem, Dominic

Huesler, Marc-Andrea vs (6) Cerundolo, Francisco

(4) Khachanov, Karen vs Bye

Giron, Marcos vs Korda, Sebastian

Murray, Andy vs Munar, Jaume

Qualifier vs (8) Nishioka, Yoshihito

(7) van de Zandschulp, Botic vs Qualifier

(WC) Wawrinka, Stan vs Gasquet, Richard

(WC) Bailly, Gilles Arnaud vs Goffin, David

Bye vs (3) Schwartzman, Diego

(5) Evans, Daniel vs Griekspoor, Tallon

Lestienne, Constant vs Qualifier

Qualifier vs Rinderknech, Arthur

Bye vs (2) Auger-Aliassime, Felix

(1) van Rijthoven, Timvs Yevseyev, Denis(Alt) Erler, Alexandervs (5) Furness, Evan

(2) Stricker, Dominic vs (WC) Blockx, Alexander

Wessels, Louis vs (7) Alvarez Varona, Nicolas

(3) Blancaneaux, Geoffrey vs (WC) Bemelmans, Ruben

(Alt) Miedler, Lucas vs (8) Van Assche, Luca

(4) Guinard, Manuel vs Horansky, Filip

(Alt) Mertens, Yannick vs (6) de Jong, Jesper

1. [1] Tim van Rijthovenvs Denis Yevseyev2. [Alt] Yannick Mertensvs [6] Jesper de Jong3. [2] Dominic Strickervs [WC] Alexander Blockx(non prima ore: 15:00)4. [3] Geoffrey Blancaneauxvs [WC] Ruben Bemelmans

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [Alt] Alexander Erler vs [5] Evan Furness

2. [4] Manuel Guinard vs Filip Horansky

3. Louis Wessels vs [7] Nicolas Alvarez Varona

4. [Alt] Lucas Miedler vs [8] Luca Van Assche