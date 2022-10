Challenger Seoul: Il Tabellone Principale e di Quali. Radu Albot guida il seeding

Challenger Seoul – Tabellone Principale – hard

(1) Albot, Radu vs Wu, Yibing

Stebe, Cedrik-Marcel vs Vukic, Aleksandar

Eubanks, Christopher vs Svrcina, Dalibor

(WC) Kim, Cheong-Eui vs (7) Johnson, Steve

(4) Gomez, Emilio vs Qualifier

(PR) Polmans, Marc vs Qualifier

Millman, John vs Qualifier

Clarke, Jay vs (8) Majchrzak, Kamil

(5) O’Connell, Christopher vs Peniston, Ryan

(WC) Kim, Jangjun vs Hijikata, Rinky

Uchida, Kaichi vs Qualifier

Qualifier vs (3) Popyrin, Alexei

(6) Duckworth, James vs Qualifier

(WC) Chung, Hong vs Piros, Zsombor

Coppejans, Kimmer vs Wu, Tung-Lin

Marterer, Maximilian vs (2) Tseng, Chun-Hsin

(1) Kovacevic, Aleksandarvs (WC) Shin, Woobin(WC) Kim, Juanvs (7) De Loore, Joris

(2) Mansouri, Skander vs (WC) Han, Chan Hee

Mochizuki, Shintaro vs (11) Gengel, Marek

(3) Medjedovic, Hamad vs Tanuma, Ryota

Ochi, Makoto vs (9) Neuchrist, Maximilian

(4) Moriya, Hiroki vs (Alt) Watanabe, Seita

Patael, Ben vs (10) Shimabukuro, Sho

(5) Purcell, Max vs Imai, Shintaro

Nakagawa, Naoki vs (8) Smith, Keegan

(6) Tu, Li vs (WC) Cho, Sehyuk

Jung, Jason vs (12) Sasikumar, Mukund

1. [2] Skander Mansourivs [WC] Chan Hee Han2. [WC] Juan Kimvs [7] Joris De Loore3. [6] Li Tuvs [WC] Sehyuk Cho

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Shintaro Mochizuki vs [11] Marek Gengel

2. [1] Aleksandar Kovacevic vs [WC] Woobin Shin

3. Makoto Ochi vs [9] Maximilian Neuchrist

Court 13 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ben Patael vs [10] Sho Shimabukuro

2. [5] Max Purcell vs Shintaro Imai

3. [3] Hamad Medjedovic vs Ryota Tanuma

Court 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Hiroki Moriya vs [Alt] Seita Watanabe

2. Naoki Nakagawa vs [8] Keegan Smith

3. Jason Jung vs [12] Mukund Sasikumar