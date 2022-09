Tsitsipas qualificato per le Finals di Torino

Dopo Ruud, anche Stefanos Tsitsipas stacca il biglietto per le prossime ATP Finals, in scena a Torino al Pala Alpitour il prossimo novembre. Per il miglior tennista greco di tutti i tempi, sarà la quarta presenza consecutiva al Master di fine stagione.

Il 24enne ha conquistato il suo posto venerdì a seguito dei risultati di altre partite in corso nei tornei della settimana. Rimangono altri quattro posti in singolare da assegnare. Tsitsipas ha visto le Nitto ATP Finals nel 2019 all’O2 di Londra, battendo in finale Dominic Thiem.

Stefanos si è guadagnato l’accesso matematico per le Finals con i punti accumulati una stagione consistente, ma con un solo grande successo. Ha iniziato il 2022 con le semifinali agli Australian Open, quindi due settimane dopo è approdato in finale all’ATP 500 di Rotterdam. Il suo miglior risultato in stagione è stata la vittoria al Masters 1000 di Monte Carlo, dove ha difeso con successo il suo titolo conquistando il secondo trofeo ATP Masters 1000 in carriera. Sempre su terra battuta ha giocato match di qualità che l’hanno portato alle semifinali a Madrid, quindi la finale a Roma. Ha arrivato in finale anche al 1000 di Cincinnati sul cemento la scorsa estate e ha alzato il secondo trofeo in stagione all’ATP 250 di Maiorca.

Il 24enne ha vinto finora 49 partite in stagione, secondo più vincente nell’anno sull’ATP Tour dietro solo al numero 1 del mondo Carlos Alcaraz (52 successi). Meno buoni i suoi risultati negli altri tre Slam 2022: ottavi a Roland Garros (difendeva la finale del 2021), terzo turno a Wimbledon (estromesso dal “caldissimo” Kyrgios visto nel torneo) e soprattutto deludendo a US Open, dove ha salutato il torneo già all’esordio contro il colombiano Galan.