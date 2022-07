La USTA avrebbe accettato l’offerta dell’impresario Ben Navarro per il torneo di Cincinnati

Arriva dagli USA un’indiscrezione finanziaria che riguarda uno dei tornei più importanti nel calendario ATP e WTA. Secondo quanto riporta l’autorevole media Sport Business Journal, la licenza del torneo 1000 di Cincinnati (Western & Southern Open’s) sarebbe stata ceduto dalla USTA al ricchissimo impresario Ben Navarro, che aveva acquistato i diritti del torneo femminile di Charleston nel 2018. Non è stata rivelata la cifra esatta dell’accordo, ma si parla di almeno 250 milioni di dollari.

Per i diritti del torneo di “Cincy” si è scatenata una piccola asta, a cui avrebbero partecipato vari gruppi finanziari, tra cui la Guggenheim Partners (con il CEO Mark Walter e anche Billie Jean King), Peter Michael Reichel, proprietario dell’ATP di Amburgo in Germania, e il proprietario di Citi Open Mark Ein insieme a Harris Blitzer Sports & Entertainment e RedBird Capital.

Navarro ha recentemente completato un rinnovamento da 50 milioni di dollari del Credit One Stadium di proprietà del torneo di Charleston. L’USTA non ha confermato l’indiscrezione, ma ha dichiarato in una nota: “A seguito di un processo completo guidato da Bank of America, il Consiglio di amministrazione della USTA ha approvato in linea di principio la vendita dell’ATP Masters 1000 maschile e il trasferimento del contratto di locazione per il torneo WTA simultaneo tenuto a Cincinnati. Prima di annunciare formalmente un nuovo proprietario, l’USTA deve concludere i termini finali dell’accordo e ATP e WTA Tours devono approvare il trasferimento delle due licenze. Una volta completati questi processi, sarà imminente un annuncio formale”.

L’USTA possiede circa il 93% del torneo Masters 1000, inclusa la sua licenza ATP; Octagon possiede la licenza del WTA Tour. L’USTA ha acquistato i diritti ATP del Western & Southern Open per circa 12,6 milioni di dollari nel 2009. La transazione non includerebbe il Lindner Family Tennis Center a Mason, Ohio, dove si tiene il Western & Southern Open.