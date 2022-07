Jannik Sinner: “Essere n.1 d’Italia è solo classifica. Berrettini è stato sfortunato quest’anno, Musetti ha appena vinto ad Amburgo”

Interessante intervista di Janni Sinner ai microfoni di Antonello Guerrera di Repubblica: “Essere n.1 d’Italia è solo classifica. Berrettini è stato sfortunato quest’anno, Musetti ha appena vinto ad Amburgo. L’Italia ha tanti giocatori diversi, ma tutti ottimi, ed è bello per il Paese. Difficile dire se io e Berrettini abbiamo rivalità, non avendo mai giocato contro. Siamo due ragazzi sereni, che danno tutto; lui è un po’ più adulto, ha vinto di più, è stato a lungo in top 10 e ci ritornerà più forte. Non lo conosco benissimo, ma abbiamo un buon rapporto“.

“Quando perdo non dormo. Dopo la partita contro Djokovic ho subito rivisto gli highlights, voglio imparare immediatamente. Da Wimbledon porto tante cose positive: ho fatto esperienza sull’erba e contro Nole al Centrale, battuto diversi tipi di tennisti. Potevo spingere un po’ di più nel terzo e quarto, ma allora Djokovic ha iniziato a giocare bene, e nel quinto set dall’altra parte c’era un mostro.

Ci sono tante incognite, difficile dirlo. Certo, stavo giocando bene…avrei avuto una chance, ma comunque a tutti i tornei partecipo per vincere. Di sicuro Wimbledon mi ha dato molta fiducia, dopo gli infortuni e la sfiga in stagione“.

“sono contento di poter imparare da loro tre (Djokovic, Nadal e Federer), prendo un pezzetto di ognuno e lo incorporo nel mio gioco. Simone Vagnozzi è molto bravo a livello tecnico e tattico. Cahill ha tanta esperienza, lo ha dimostrato con gente come Agassi ma anche con Halep, con ognuno trova il modo giusto. Conosce molto bene il tennis, è bravo a motivarti prima della partita. Magari ti dà quello 0,05% in più prima di scendere in campo: ma anche quello risulta decisivo“.