Open Court: Rafael Nadal vince il suo terzo Wimbledon, tutt’altro che utopia (di Marco Mazzoni)

Sole su Londra. Troppo sole per quella città dove l’atmosfera grigia, la brezza e la pioggia sono parte del suo straordinario fascino. Fa caldo, tanto che ieri al All’England sul 3 pure qualche malore tra gli spettatori, forse sfiancati anche dalla fatica per accedere “al tempio”. Niente di clamoroso, s’intende, ma abbastanza a rendere i campi di Wimbledon molto duri, estremamente secchi. Che le condizioni di gioco su erba siano state rallentante fin troppo è storia nota. Ed in parte dolorosa. Si veniva da una generazione di battitori formidabili, con un tennis ridotto all’osso. Cambiare qualcosa in quel momento era ok, ma non si è intuito che la generazione successiva era diversa, ed un cambio così drastico non era necessario. Cambiamento è stato, epocale. Sui prati a tennis ora si palleggia, quasi quanto sul rosso… ormai da oltre due lustri. Così “toppatori” e giocatori di pressione dal fondo hanno iniziato a prendere confidenza, e vincere. Niente di male, se non fosse che l’unicità del tennis a Wimbledon è andata perduta. C’è ancora spazio per chi ha talento, muove gioco, attacca; ma non è più un torneo per avventurieri della rete, gente che tentava “l’assalto alla diligenza” con tagli secchi e volee acrobatiche. Oggi si spinge, si avanza a chiudere dopo grandi colpi dal fondo. Lo spettacolo resta ancora eccellente (non sempre…), ma chi ha vissuto la vera erba, qualcosa rimpiange.

L’edizione 2017 sembra avviata ad accrescere esponenzialmente i rimpianti per l’“erba che fu”. I campi così duri e lenti, che provocano rimbalzi molto alti, favoriscono un tennis di pressione costruito con discrete rotazioni, come hanno dichiarato più giocatori dopo il 1° turno. Gli attaccanti puri (i pochissimi rimasti) impietriti dalle condizioni, ed impallinati da chi spinge da dietro; i “fondocampisti” piuttosto sereni e soddisfatti per campi e condizioni, a loro dire “molto giocabili”.

Con due turni disputati, abbiamo avuto modo di apprezzare non solo le condizioni generali del torneo, ma anche quelle di vari giocatori. E’ presto per spingersi in un pronostico, tra l’altro sempre azzardato ai Championships; ma qualche prima forte indicazione la si può trarre. Tra i big difficile intuire la condizione di Federer e Djokovic, impegnati troppo poco nei loro match. Wawrinka era mal messo ed ha perso subito. Murray sembra stare discretamente bene, dopo l’allarme suonato pochi giorni prima dell’inizio del torneo. E’ ancora lontano dal livello che gli ha permesso di vincere l’anno scorso la sua seconda coppa, ma di spazio per crescere ce n’è, ed il nostro Fognini sarà un bel test per lui. Qua ci auguriamo di assistere ad una bella partita, e magari Fabio, senza alcuna responsabilità, potrebbe anche sognare. Vedremo.

Chi invece può iniziare a sognare per davvero è Rafael Nadal. Il due volte campione ai Championships è entrato nel torneo molto sereno, ed in eccellenti condizioni. Ha saltato il Queen’s “per recuperare” gli sforzi di Parigi e non stressare il ginocchio. Ha dichiarato che sarà proprio il ginocchio malandato a decretare le sue fortune a Wimbledon. Possibile, in realtà è la classica pretattica di chi si sente forte, molto forte, e non vuol rischiare niente, preferendo saltare i tornei in preparazione, rifiatare ed allenarsi in tranquillità. Era un po’ di tempo che Rafa non arrivava così bene a Wimbledon, tra assenze per infortuni seri ed altre annate in cui s’è presentato in condizioni traballanti, uscendo subito o quasi. Quando l’erba è ancora soffice, vergine, scivolosa e verdissima, Rafa rischia. Rischia contro tennisti che hanno colpi e coraggio per attaccarlo, che si prendono l’avventura di rubargli il tempo di gioco. Che non tirano mai indietro la racchetta e non gli permettono di imbastire la sua sofisticata ragnatela in pressione e progressione, che ti avvolge e stritola colpo dopo colpo. Ci sono riusciti in diversi: Muller, Darcis, Rosol, Kyrgios, Brown… tennisti non banali, molto diversi l’uno dall’altro ma accomunati da braccio veloce, coraggio, doti tecniche ed un pizzico di follia, quella che ti fa pensare “oh, ce la posso fare, anche se di là dalla rete c’è una leggenda”.

Quest’anno non sta andando così. La storia di Wimbledon 2017 è solo alle prime pagine, tutta ancora da scrivere. Ma iniziano ad arrivare parecchi indizi, precisi e concordanti, che mi spingono ad affermare che Rafa Nadal potrebbe essere addirittura il prossimo campione dei Championships. Sì, non è follia, non è una botta di caldo che ha mandato in tilt i ragionamenti, no. E’ proprio ragionando e tirando le somme che si arriva a questa conclusione, che sicuramente non tutti apprezzeranno ma che invito ad ascoltare.

Intanto le condizioni, di cui ho già parlato, sono praticamente ideali per Nadal. Rimbalzi alti e non velocissimi, campo bruciato, poco scivoloso. Quella che qualcuno aveva scherzosamente definito “terba”. Campi che possono esaltare le qualità, velocità di esecuzione e talento dell’iberico, e penalizzare chi invece cerca di attaccarlo, di aggredire la rete, di tagliare colpi che non scivolano via, bassi e difficili da tirare su, ma al contrario saltano abbastanza da essere facile preda delle sue corde. Nel 2010 il torneo fu baciato da un’estate piena, non dissimile all’attuale. Tutti sanno come andò a finire…

Rafa si è presentato a Londra in eccellente condizione psico fisica, come non gli capitava da anni. Galvanizzato dalla decima coppa dei Moschettieri, a Wimbledon ha niente da difendere e solo da guadagnare. Nessuna pressione, che hanno invece Murray (difende il titolo), Federer (forse ultima occasione?), Djokovic (ritrovarsi dopo crollo del 2016). Non che Rafa soffra la pressione, ma di sicuro giocare libero e sereno aiuta sempre.

Il tabellone poi potrebbe dargli l’aiuto decisivo, perchè è davvero eccellente per lui. Oggi affronterà l’emergente russo Khachanov, uno che ha il “gut”, potenza e sfrontatezza per appartenere a quel piccolo ed esclusivo club di coloro che hanno sconfitto Nadal ai Championships, ma è forse ancora troppo acerbo per farcela. Vedremo. Superato (eventualmente) il bombardiere russo, sulla sua strada avrebbe probabilmente Muller (erbivoro ma leggero…), quindi uno tra Nishikori (perennemente scassato) o Cilic, che è dato in grande condizione ma che contro Rafa ha sempre beccato delle sonore batoste, esclusa una lontanissima partita in Cina del 2009. In caso di semifinale, troverebbe Murray ipoteticamente, che qua ha sconfitto in passato, duramente e senza pietà; o magari Tsonga, che per colpa del suo debole rovescio soffre terribilmente l’iberico. Insomma, la strada per la finale è tutt’altro che piena di insidie, si potrebbe dire quasi in discesa se supererà l’ostacolo Khachanov, con due primi turni vinti molto abbordabili.

Si sta correndo abbastanza… ma in finale allora potrebbe esserci Federer, o magari un redivivo Djokovic. Rafa ha perso finali a Wimbledon contro di loro. Però Djokovic nel 2011 era praticamente ingiocabile, ed ipotizzare che possa ritrovare quel livello pare francamente utopia. Federer l’ha battuto due volte qua, 10 anni fa (!), ed a Melbourne quest’anno, oltre che sul cemento USA due volte. Un Federer stellare, al massimo, vs. un Nadal in crescita, ma non così buono come a Parigi. Federer ritroverà quel livello? Non è certo. Ci sarà nel caso tutto il tempo per analizzare una loro finale… ma così a naso, in caso accada per davvero, la sensazione è che non sarà facile per lo svizzero dominare il rivale come ha fatto sul cemento, visto che i tempi di gioco sono diversi rispetto al velocissimo (e perfetto nel rimbalzo) cemento di Melbourne, e che la palla alla domenica conclusiva del torneo salterà bella alta sul suo rovescio…

Siamo appena al quinto giorno dei Championships 2017. La strada verso la finale è ancora molto lunga. Nadal era partito ad inizio stagione voglioso di tornare a vincere, possibilmente a Parigi. E’ stato molto competitivo tutto l’anno, tanto che se non avesse incocciato in un Federer top avrebbe vinto due Slam e 3 Masters 1000 (forse 4). Sarebbe stato dominio assoluto. Per un Nadal tornato così forte, strappare la terza coppa a Londra non è utopia, ma obiettivo concreto, assolutamente possibile. E con questo sole…

Marco Mazzoni

@marcomazz