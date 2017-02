Challenger Budapest: Qualificazioni. Arnaboldi e Quinzi sconfitti al turno decisivo. Fabbiano posticipato a domani

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo challenger di Budapest.

Andrea Arnaboldi e Gianluigi Quinzi sono stati sconfitti al turno decisivo delle qualificazioni.

Dal sito di Thomas Fabbiano apprendiamo che non sarà Andrey Golubev l’avversario di Thomas Fabbiano al primo turno degli Hungarian Open. Il kazako ha infatti dato forfait ed al suo posto il tennista pugliese affronterà, nella giornata di domani, un lucky loser o un qualificato.

Main Draw

(1) Lacko, Lukas vs (WC) Balazs, Attila

(Q) Vatutin, Alexey vs Djere, Laslo

(Q) Przysiezny, Michal vs Basic, Mirza

Ruud, Casper vs (7) Lee, Duckhee

(4) Fabbiano, Thomas vs (Q) Bachinger, Matthias

Giustino, Lorenzo vs Fucsovics, Marton

Skugor, Franko vs Ivashka, Ilya

Zemlja, Grega vs (8) Vanni, Luca

(6) Gombos, Norbert vs (WC) Valkusz, Mate

(WC) Borsos, Gabor vs (PR) Melzer, Jurgen

De Loore, Joris vs Sieber, Marc

Safranek, Vaclav vs (3) Copil, Marius

(5) Donskoy, Evgeny vs Reuter, Yannik

(LL) Corrie, Edward vs (WC) Piros, Zsombor

(Q) Hanfmann, Yannick vs Maden, Yannick

Kavcic, Blaz vs (2) Stakhovsky, Sergiy

Matthias Bachinger vs [7] Gianluigi Quinzi



CH Budapest Matthias Bachinger Matthias Bachinger 6 3 6 Gianluigi Quinzi [7] Gianluigi Quinzi [7] 2 6 1 Vincitore: M. BACHINGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Bachinger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Bachinger 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 2-5 → 3-5 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Bachinger 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 G. Quinzi 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 G. Quinzi 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Bachinger 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 G. Quinzi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

9 Aces 22 Double Faults 160% 1st Serve % 58%33/44 (75%) 1st Serve Points Won 26/44 (59%)17/29 (59%) 2nd Serve Points Won 17/32 (53%)4/5 (80%) Break Points Saved 5/9 (56%)12 Service Games Played 1218/44 (41%) 1st Return Points Won 11/44 (25%)15/32 (47%) 2nd Return Points Won 12/29 (41%)4/9 (44%) Break Points Won 1/5 (20%)12 Return Games Played 1250/73 (68%) Total Service Points Won 43/76 (57%)33/76 (43%) Total Return Points Won 23/73 (32%)83/149 (56%) Total Points Won 66/149 (44%)

438 Ranking 296

29 Age 21

Munich, Germany Birthplace Cittadella, Italy

Munich, Germany Residence N/A

6’2″ (187 cm) Height 6’3″ (190 cm)

183 lbs (83 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2005 Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$1,206,266 Career Prize Money $84,819

[1] Andrea Arnaboldi vs Michal Przysiezny



CH Budapest Andrea Arnaboldi [1] Andrea Arnaboldi [1] 2 4 Michal Przysiezny Michal Przysiezny 6 6 Vincitore: M. PRZYSIEZNY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Przysiezny 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Przysiezny 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Przysiezny 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Arnaboldi 15-0 15-30 30-30 ace 30-40 2-2 → 2-3 M. Przysiezny 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Przysiezny 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Przysiezny 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Przysiezny 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Przysiezny 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Przysiezny 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

6 Aces 103 Double Faults 256% 1st Serve % 60%24/33 (73%) 1st Serve Points Won 29/35 (83%)10/26 (38%) 2nd Serve Points Won 12/23 (52%)4/7 (57%) Break Points Saved 1/1 (100%)9 Service Games Played 96/35 (17%) 1st Return Points Won 9/33 (27%)11/23 (48%) 2nd Return Points Won 16/26 (62%)0/1 (0%) Break Points Won 3/7 (43%)9 Return Games Played 934/59 (58%) Total Service Points Won 41/58 (71%)17/58 (29%) Total Return Points Won 25/59 (42%)51/117 (44%) Total Points Won 66/117 (56%)

265 Ranking 407

29 Age 32

Milan, Italy Birthplace Glogow, Poland

Cantu, Italy Residence Wroclaw, Poland

N/A Height 6’1″ (185 cm)

159 lbs (72 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2006 Turned Pro 2001

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$588,836 Career Prize Money $1,326,365

Challenger Budapest | Indoor | e64.000 – Turno Decisivo Quali e 1° Turno Md.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Edward Corrie vs [6] Alexey Vatutin



CH Budapest Edward Corrie [2] Edward Corrie [2] 6 1 Alexey Vatutin [6] Alexey Vatutin [6] 7 6 Vincitore: A. VATUTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Vatutin 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 1-5 → 1-6 E. Corrie 15-0 30-0 ace 40-0 0-5 → 1-5 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 E. Corrie 0-30 0-40 0-3 → 0-4 A. Vatutin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 0-3 E. Corrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 E. Corrie 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Vatutin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Corrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 E. Corrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Corrie 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Corrie 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 E. Corrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [5] Evgeny Donskoy vs Yannik Reuter (non prima ore: 16:00)



CH Budapest Evgeny Donskoy [5] Evgeny Donskoy [5] 4 6 3 Yannik Reuter Yannik Reuter 6 4 6 Vincitore: Y. REUTER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Reuter 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 E. Donskoy 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 Y. Reuter 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Y. Reuter 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Reuter 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 Y. Reuter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Reuter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 Y. Reuter 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 4-3 E. Donskoy 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Y. Reuter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Y. Reuter 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 E. Donskoy 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 Y. Reuter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Y. Reuter 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Reuter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Reuter 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Reuter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Reuter 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yannick Hanfmann vs Evgeny Karlovskiy