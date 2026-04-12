Sinner torna numero 1 del mondo dopo Monte-Carlo: Alcaraz può riprenderselo subito a Barcellona
Il trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 gli consegna non solo il titolo, ma anche il ritorno in vetta al ranking ATP. Da lunedì 13 aprile, l’azzurro salirà a 13.400 punti, superando Carlos Alcaraz, che si fermerà a 13.240 dopo la finale persa nel Principato.
La corsa al numero 1, però, resta apertissima. Il margine tra i due è di appena 160 punti, e questo significa che Alcaraz avrà subito una possibilità concreta di rimettere la testa davanti. Lo spagnolo, infatti, giocherà il Barcelona Open 2026 e, se dovesse vincerlo, arriverebbe a 13.410 punti, abbastanza per superare di nuovo Sinner. Per farlo, però, gli serve una sola cosa: il titolo.
Il dettaglio più interessante è che Sinner, dopo Monte-Carlo, entra in una fase di calendario molto favorevole. A Madrid non difende alcun punto, quindi nelle prossime settimane potrà solo aggiungere bottino alla sua classifica. Questo rende ancora più importante, per Alcaraz, l’occasione di Barcellona: è probabilmente l’unico modo per limitare il nuovo regno di Sinner al numero 1 a una sola settimana.
Il successo nel Principato ha un peso notevole anche sul piano storico. Con il titolo di Monte-Carlo, Sinner sale a 14 grandi titoli, avvicinandosi ulteriormente ad Alcaraz, che ne conta 15. I due sono adesso in perfetta parità nei Masters 1000 vinti, 8 a 8, mentre lo spagnolo mantiene ancora un vantaggio negli Slam, ma il margine complessivo tra i due si è ridotto sensibilmente.
C’è poi anche l’aspetto economico. Il trionfo a Monte-Carlo vale a Sinner un assegno da 974.370 euro, mentre ad Alcaraz, finalista, spettano 532.120 euro. Il premio del Principato permette così all’italiano di superare quota 62 milioni di dollari di guadagni complessivi in carriera, confermando anche fuori dal campo il peso crescente della sua ascesa.
Insomma, Monte-Carlo ha cambiato di nuovo gli equilibri al vertice. Sinner si riprende il trono, ma la distanza con Alcaraz è minima e Barcellona può già riaprire tutto. La rivalità più importante del tennis mondiale continua così a giocarsi non solo nei tabelloni, ma anche punto su punto nella classifica ATP.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Ranking ATP
Barcellona è per Alcaraz, “l’ultima sbocciata” del 2026 !!!!!!!
Gli zeri dovuti ad assenza nei tornei mandatory non si possono rimpiazzare (in realtà ci sarebbe un modo ma è un tantino contorto e riguarda solo i Masters1000). Sinner non ha giocato né Amburgo né Washington (doveva giocare 5 ATP500 nell’anno solare 2025) quindi se li deve tenere fino alla loro scadenza naturale (25 maggio e 27 luglio rispettivamente). 6 caselle risultati “best other”: Monte-Carlo 1.000 + Pechino 500 + Vienna 500 + Doha 100 + Amburgo 0 + Washington 0. Scartato Halle 50
@ a Barcellona e Monaco si parte così ! (#4591573)
Davvero simpatico
Se Monte-Carlo è considerato un ATP 500 con punteggi da ATP 1000, allora sostituirà uno dei due tornei ATP 500 con 0 punti cioè Amburgo perchè viene prima del Roland Garros e dopo gli Australian Open, se invece è calcolato come ATP 1000 ma non obbligatorio, allora entra ma sposta indietro HALLE che ora è il 18mo torneo conteggiato con 50 punti ATP che diventa il 19mo.
Poi adesso che ho iniziato a scrivere dappertutto che ci sono Washington ed Amburgo fissi col 15mo e 16mo posto i siti hanno cambiato e seguito la mia teoria.
Alcarazziani tranquilli il vostro beniamino vincerà Barcellona e tornerà N1 per 10 punti ma per quello che si è visto oggi è magra consolazione perché uno Jannik a mezzo servizio lo ha battuto 2-0
2 atp 1000 e 2 atp 500
14 tornei conteggiabili + le ATP finals ed 1 torneo fuori dai 18 da lunedì che è HALLE con 50 punti
Qualche giorno fa sul sito dell’ ATP mettevano 13400 punti, adesso dicono 13350.
Boh!
Ritoccano spesso le regole…io sono rimasto a 18 risultati + le finals, con inclusi almeno 4 ATP500. Sinner ha i suoi 4 500 nella tabella del ranking. Quindi, per quel che capisco, non solo non scarta Halle, ma gli rimane anche un buco vuoto.
Oggi carlos è uscito ridimensionato. Se comincia a perdere i punti sulla terra a fine hanno ho paura che il divario sarà bello netto!
Non credo, Alcaraz ed il suo team sanno bene che Sinner è fragile, non può reggere sempre al massimo ( come anche Alcaraz ) e quindi giocheranno Barcellona e Madrid, senza Sinner sarebbe senza avversari, ed il divario tornerebbe sopra i 1000 punti, quindi anche saltando Roma Alcaraz rimarrebbe comunque n.1 al mondo per poi puntare alla riconferma del titolo al Roland Garros, dove ci arriverebbe più riposato rispetto ad un Sinner che vincerebbe Roma non avendo a che fare con Alcaraz, ma avendo meno tempo per recuperare per il Roland Garros.
Poi però il problema diventa un altro : Wimbledon. Sinner sarebbe il favorito, ma io credo che sia la volta che Wimbledon possa essere vinto da un Mensik o da un giocatore a sorpresa, che possa essere Bublik o qualcun altro. Se gli viene in mente di vincere Wimbldon, al nostro amatissimo n.1 non sfuggirà sicuramente ! Vai MATTIA BELLUCCI ! Il nostro amatissimo n.1 lombardico !
Mah, non credo. Sinner ha 15 risultati utili, più i due zeri dei 1000. Quindi non mi pare debba scartare niente.
Se Alcaraz vince Barcellona torna n.1 per soli 10 punti, e si rigiocheranno la cima della classifica a Madrid, dove entrambi hanno lo zero nel 2025. A seguire, Roma e RG sono invece assai favorevoli a Sinner: 1950 punti in uscita contro i 3000 di Alcaraz
Anche se dovesse essere risuperato di pochi punti non penso che questo crei chissà che sconforto in un tennista che è stato capace di recuperarne in poco tempo più di tremila di svantaggio. Lo stesso non è avvenuto un anno fa quando Jannik non poteva partecipare a 4 1000 e un paio di 500. Nonostante questo svantaggio ci volle settembre perchè venisse superato. Anche qui, mio ineffabile Villarico, si vede la differenza fra un giocatore maturo e i tanti talentuosissimi eterni adolescenti che lo inseguono. E anche se questa volta il numero 1 di Alcaraz è stato molto più meritato, non dimentichiamoci che si è issato alla prima posizione mondiale sempre in circostanze non proprio regolari in cui ha approfittato dell’assenza del competitore principale (Nole/Jannik). Adesso dovrà dimostrare di poterlo essere anche in uno svolgimento regolare dell’annata tennistica del suo antagonista principe.
Ancora con ‘sta barzelletta ?
In ogni sport conta essere il n.1, non chi ha vinto questo e quello ma rimane n.2.
Altra dichiarazione di Sinner in stile ” la volpe e l’uva ” : ormai è risaputo che Sinner nelle dichiarazioni è un’industria che deve produrre soldi, ma sempre dichiarazioni molto dubbie.
Il numero uno conta ma prima ci sono le vittorie nei tornei di Roma e Roland Garros, valuteremo se andare a Madrid o no.
Sa già che dopo Barcellona e Madrid Alcaraz sarà il n.1 se tentasse di difendere il trono mondiale arriverebbe poi a Roma ed al Roland Garros distrutto e vincere a Roma ora che è possibile ed il Roland Garros, un po’ più dura a questo punto è l’obiettivo alla portata.
Il n.1 è fuori portata infatti. Sa già che lo deve cedere subito.
E lo sapeva anche Alcaraz, che rideva sotto i baffi dopo la finale persa.
Dopo Madrid Sinner non avrà nessun torneo saltato per sospensione e scenderà di nuovo al n.2 ma ci saranno ancora i sinneroidi che diranno che è n.2 al mondo perchè ha saltato tanti tornei …
Vincesse Barcellona e Madrid potrebbe saltare Roma, in particolare se Sinner saltasse Madrid. Anche per Alcaraz obbiettivo n.1 RG e la sconfitta odierna potrebbe aver ridotto le sue certezze di superiorità su TB
Ci rendiamo conto che ha vinto Indian Wells, Miami e Montecarlo?
Io l’ho detto già l’anno scorso, è il più grande sportivo che abbiamo mai avuto.
Ne ha 13.400, appena verificato.
La carriera di un tennista si giudica dal nunero di Slam, titoli ATP, e Finals vinti.
Le settimane di permanenza in top ten, al numero uno e le medaglie olimpiche sono titoli di merito ma hanno valore minore.
nessuno considera che madrid è un torneo adattissimo a sinner. sulla terra gioca bene, come ha appena dimostrato, la palla viaggia di più perchè madrid è a 700 metri sul livello del mare, col gioco d’anticipo e veloce che sinner è in grado di sviluppare è un torneo adattissimo, che per un vero o per l’ìaltro non è mai riuscito a giocare ultimamente, ma lo può vincere.
ma del resto stiamo arrivando al punto che qualsiasi torneo si giochi su qualsivoglia superfice è adattissimo a sinner….
Madrid si gioca in 2 settimane. Non può saltarlo e rimanere fermo così tanto ma può usarlo come allenamento. Che poi giocando un giorno si e un giorno no, si tratta di uno sforzo inferiore rispetto a Montecarlo dove ha giocato tutti i giorni.
PS: se non sbaglio comunque anche Alcaraz saltò Madrid l’anno scorso. Quindi la situazione punti da difendere :
Alcaraz
Barcellona 330
Madrid 0
Roma 1000
Roland Garros 2000
Sinner
Madrid 0
Roma 650
Roland Garros 1300
Comunque l’obbiettivo n1 è completare il career slam-
Per Madrid e Roma ( gli unici 2 che gli mancano per completare il career master 1000 ) si può anche aspettare il prossimo anno
Si.
Per uno spagnolo del suo calibro è d’ obbligo.
Un obbligo che apprezza anche il suo conto in banca.
Poche parole: Bravo, gentile, educato, vincente, italiano. Non serve più niente, mi/ci ha dato soddisfazioni uniche e mai provate con il tennis, e forse anche per altro.
No, ma a questo punto difficile che si ritiri.
Ha giocato solo due set in questa partita. Questa sera non parte di sicuro, poi domattina con un aereo Nizza – Barcellona ci arriva in tre quarti d’ora a Barcellona, il suo team gli porterà l’attrezzatura la. Il viaggio non gli peserà, lunedì leggero allenamento e martedì giocherà contro il qualificato Virtanen, poi dovrebbe giocare contro Machac che attualmente è messo meglio rispetto a Baez. Ma solo giovedì.
Machac credo sia il pericolo maggiore, la parte alta non vede giocatori in grande forma. Rublev e Draper non stanno ottenendo buoni risultati.
Ci scappa qualche ritorno come Martinez che viene dalle quali.
Sotto invece secondo me potrebbe raggiungere la finale, ma ha un bel tabellone tosto già al primo turno contro Munar ma è reduce da un infortunio, ma anche riposato, poi gli altri sono belli tosti come Landaluce, pure Musetti se si ripiglia, ma soprattutto Fils che sulla carta è il favorito della parte bassa, se Musetti non si ripiglia.
Gli avranno mandato l’invito allegato all’assegno da 1 milione, è un metodo che funziona sempre!
Da sportivo vorrei vedere Jannik anche a Madrid, anche perché l’ho sempre vista come terra a lui congeniale, si può tranquillamente riposare per il duo di 500.
Carlos se è minimamente intelligente dovrebbe evitare la corsa famelica al #1 visto che non dovrà sbagliare un colpo fino ad USO.
Poi vincere il quinto Mille di fila sarebbe IL record di sempre, poi mangiando vien la voglia di fare Roma e Parigi.
Ci si penserà!
Mansiamo sicuri Alcaraz vada a Barcellona?
A Madrid hanno detto che va e, per me, fa benissimo come fa benissimo a saltare il 500 che io credo che anche Alcaraz si salterebbe se non ci fossero obblighi di nazionalità.
La stagione si terrà più sensata, salvo controprestazioni, per i top è fatta dai tre mille e il RG ancora di più ora che Madrid e Roma sono lunghi…alla fine si tratta di fare quattro tornei in due mesi.
Ah, detto per inciso, se continua a giocare in questa maniera manco si stanca più di tanto perché gioca praticamente sempre due set e spesso brevi
Siamo un po’ in dubbio. Sinner ha bloccati 2 tornei ATP 500 che doveva giocare, con due 0 punti che occupano due posti ( Amburgo e Washington 2025 ).
Questi portano Halle ad essere il 18mo punteggio con 50 punti ATP.
Dovrebbe andare fuori se Monte-Carlo fosse conteggiato come ATP 1000 obbligatorio.
Ma se Monte-Carlo fosse conteggiato come ATP 500 come regola, con punti da ATP 1000, in effetti non è un torneo ” mandatory “, allora Monte-Carlo potrebbe andare a sostituire il 500 che doveva essere giocato prima del Roland Garros.
E quindi uscirebbe Amburgo ATP 500 sostituito da Monte-Carlo ATP 500.
…
Fidatevi : ogni anno cambiano il regolamento del conteggio dei punti ATP ed ogni anno è sempre più complicato. Secondo me lo fanno apposta, ma non capisco il perchè, forse c’è sopra del guadagna.
Mettessero i primi 18 risultati e stop come una volta, oppure i tornei ATP 1000 fissi senza i 3 scarti e buona notte e sarebbe per tutti più semplice capire come funziona il ranking.
Volevano copiare il sistema della Formula Uno ? Non si può fare perchè in formula uno i piloti sono sempre quelli, difficilmente saltano i GP per infortuni e il ranking non c’è che cambia ogni settimana. E non ci sono tutte queste regole complicate.
Credo che l’unica cosa a cui punti siano gli slam, come anche sinner. 1 o 2 lascia il tempo che trova
A Madrid Sinner non ci andrà se Alcaraz vincerà a Barcellona perchè anche Alcaraz non ha giocato a Madrid l’anno scorso.
Diventerebbe impossibile superarlo di nuovo, o almeno quasi impossibile.
Personalmente non me ne può fregare di meno…
…mi resta il dubbio che Sinner vada (piuttosto che NO) a Madrid…
…comunque io vorrei i titoli di Roma e Parigi…
…i conti facciamoli DOPO!!!
Sinner ha 18 risultati + le finals, quindi con Montecarlo arriva a 19 e non deve scartarne, potrebbe, anzi, scartare uno dei 500 dove ha 0 punti come Amburgo e Washington, aggiungendo un altro 500 oppure un 250.
Il solito articolista spagnoleggiante
E ti pareva che questo articolo non lo abbia Scritto il solito Villarico. Avrei scommesso anche un milione.
Sembra che Sinner non avrà 13400 come scrivono in vari siti ma 13350 in quanto con l’inserimento dei punti di MonteCarlo deve scartare 50 punti di Halle di giugno.
Chiedo conferma a chi ne sa più di me.