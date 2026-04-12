Fantastico Sinner! Doma Alcaraz e trionfa a Monte Carlo. Jannik torna n.1 ATP
FANTASTICO JANNIK SINNER! Con un tennis fantastico per completezza di gioco e forza mentale per recuperare un break di svantaggio in ogni set, Jannik batte il campione in carica Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Monte Carlo, 7-6(5) 6-3 lo score a favore dell’azzurro, che grazie a questo successo, il quarto Masters 1000 consecutivo, torna n.1 ATP nel nuovo ranking di lunedì 13 aprile, detronizzando lo spagnolo. È la prima grande vittoria di Sinner in un torneo Premium su terra battuta (ottavo “mille” in carriera), ottenuto con una condizione in crescendo nel torneo, forte dello slancio del successo nel Sunshine Double, e con un gioco sempre più strutturato e consistente su terra battuta. Una partita durissima sul piano mentale e agonistico, con Sinner bravo a non disunirsi dopo esser andato in svantaggio di un break all’avvio del primo set, e quindi ancor più bravo nel resistere a momento non facile nella prima fase del secondo set dopo aver vinto un tiebreak giocato con grande coraggio e lucidità. Una partita con più errori che vincenti, con entrambi i giocatori che non hanno servito al meglio, ma fortissimi nel mettere enorme pressione al rivale, e oggi Sinner è stato più bravo a gestirla, nelle rimonte e nelle fasi cruciali, il tiebreak del primo set e la parte finale del secondo parziale, con una risposta dell’italiano tuonante, impressionante.
“Partita molto difficile, sono super contento. Un po’ di alti e bassi, non era semplice giocare con un vento che continuava a cambiare. Sono contento di avere almeno un trofeo di questo genere a casa” afferma Jannik a caldo in casa, quasi commesso, nell’intervista flash in campo.
a breve il servizio completo del nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani
Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner (Non prima 15:00)
TAG: Carlos Alcaraz, Enrico Milani, Jannik Sinner, Masters 1000 Monte Carlo 2026
Sei un fenomeno sinner! Dai riposati adesso.. Ora vogliamo gli slam!
Grande Bambino d’Oro, stai avanzando verso la Leggenda
Madonna che godimento!!
Sinner e l’intero stadio di Montecarlo che cantano l’inno d’Italia… Ogni altro commento è superfluo: complimenti al nostro infinito DILETTANTE che da solo è diventato la nostra NAZIONALE!!!
Assolutamente, siamo solo all’inizio! 😉
Povero Enzo, Jannik non conosce l’inno austriaco e quindi è costretto a cantare quello italiano. 🙂 🙂 🙂
Mai avuto dubbi !!!
Jannik quest’anno in versione Ingegner Cane ( Fabio De Luigi ) …
” MILLE ! MILLE ! MIIILLLEEEE ! MIILLLLEEEMILAAA !! [ to be continued ] ”
😀 😀
Ho 78 anni, ne ho viste di tutti i colori nel nostro sport (anche cose belle, ci mancherebbe!)
Ho sempre sperato che un giorno il Padre Eterno facesse nascere in Italia un tennista veramente forte.
Neanche nelle mie aspirazioni più pindariche avrei mai sperato che arrivasse uno come Jannik Sinner! (E andiamo avanti! Il bello deve ancora venire).
Immenso.