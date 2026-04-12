WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Oeiras: Il Tabellone Principale. Presenza di Nuria Brancaccio

12/04/2026 17:09 1 commento
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
POR WTA 125 Oeiras – Tabellone Principale – terra
(1) Beatriz Haddad Maia BRA vs (WC) Francisca Jorge POR
Maja Chwalinska POL vs Kaitlin Quevedo ESP
Rebeka Masarova SUI vs Qualifier
Katarzyna Kawa POL vs (5) Simona Waltert SUI

(4) Moyuka Uchijima JPN vs Qualifier
Suzan Lamens NED vs Teodora Kostovic SRB
Anouk Koevermans NED vs (WC) Matilde Jorge POR
Robin Montgomery USA vs (7) Mayar Sherif EGY

(6) Veronika Erjavec SLO vs (WC) Milana Ivantsiv POR
Lola Radivojevic SRB vs Rebecca Sramkova SVK
Greet Minnen BEL vs Qualifier
Nuria Brancaccio ITA vs (3) Petra Marcinko CRO

(8) Darja Semenistaja LAT vs Leolia Jeanjean FRA
Qualifier vs (WC) Kristina Mladenovic FRA
Whitney Osuigwe USA vs Darja Vidmanova CZE
Sinja Kraus AUT vs (2) Oksana Selekhmeteva RUS

1 commento

Rafan96 12-04-2026 17:44

Selekhmeteva

Haddad

Sherif
Erjavec

Kawa
Uchijima
Marcinko
Jeanjean

