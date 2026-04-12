WTA 125 Oeiras: Il Tabellone Principale. Presenza di Nuria Brancaccio
WTA 125 Oeiras – Tabellone Principale – terra
(1) Beatriz Haddad Maia vs (WC) Francisca Jorge
Maja Chwalinska vs Kaitlin Quevedo
Rebeka Masarova vs Qualifier
Katarzyna Kawa vs (5) Simona Waltert
(4) Moyuka Uchijima vs Qualifier
Suzan Lamens vs Teodora Kostovic
Anouk Koevermans vs (WC) Matilde Jorge
Robin Montgomery vs (7) Mayar Sherif
(6) Veronika Erjavec vs (WC) Milana Ivantsiv
Lola Radivojevic vs Rebecca Sramkova
Greet Minnen vs Qualifier
Nuria Brancaccio vs (3) Petra Marcinko
(8) Darja Semenistaja vs Leolia Jeanjean
Qualifier vs (WC) Kristina Mladenovic
Whitney Osuigwe vs Darja Vidmanova
Sinja Kraus vs (2) Oksana Selekhmeteva
TAG: WTA 125 Oeiras
