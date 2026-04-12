Vacherot si ferma dopo la favola di Monte-Carlo: forfait a Barcellona per stanchezza fisica e mentale

Dopo la straordinaria settimana vissuta a Monte-Carlo, era una possibilità che nell’aria si avvertiva già da qualche giorno. Valentin Vacherot ha deciso di non prendere parte al Barcelona Open 2026, fermandosi per recuperare dalle fatiche accumulate sia sul piano fisico sia su quello mentale.

Il monegasco, protagonista di un percorso eccezionale nel Principato, ha dunque scelto di rinunciare al torneo catalano per prendersi il tempo necessario a smaltire le energie spese in una delle settimane più intense e importanti della sua carriera. Una decisione comprensibile, considerando il livello di tensione e dispendio richiesto dal suo cammino nel Masters 1000 di casa, dove ha raggiunto le semifinali e acceso l’entusiasmo del pubblico monegasco.

Il suo forfait lascia un vuoto nel tabellone del torneo di Barcellona. Il posto inizialmente occupato da Vacherot sarà assegnato a un Lucky Loser o a un giocatore proveniente dalle qualificazioni, che andrà così a sfidare Brandon Nakashima al primo turno.

La rinuncia del monegasco produce anche un piccolo effetto a catena nella parte di tabellone interessata. Il suo slot originario verrà infatti occupato da Arthur Fils, che farà così il suo esordio contro Terence Atmane.

Per Vacherot si tratta quindi di una pausa probabilmente necessaria dopo una settimana da sogno ma anche molto logorante. Il suo obiettivo, adesso, sarà ritrovare energie e lucidità per presentarsi al meglio ai prossimi appuntamenti della stagione sulla terra battuta.





Marco Rossi