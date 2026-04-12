Tyra Caterina Grant vince il torneo di Santa Margherita di Pula

Tyra Caterina Grant si aggiudica il titolo del singolare femminile del secondo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

L’azzurra, testa di serie numero 4, si è imposta 6-4, 6-2, 6-1 sulla qualificata ceca Alena Kovackova, vincitrice ieri del doppio in coppia con la sorella Jana.

Questa mattina è già iniziato, con il primo turno delle qualificazioni maschili, il terzo torneo ITF Combined del ciclo primaverile in programma.