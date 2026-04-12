WTA 500 Linz, Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Madrid, Oeiras: I risultati completi delle Finali e delle Qualificazioni. Mirra Andreeva ritrova sé stessa a Linz – rimonta Potapova, vince il titolo e rilancia la sua corsa

La terra battuta sembra aver restituito a Mirra Andreeva quella fiducia che negli ultimi mesi era sembrata un po’ appannata. La giovane russa ha conquistato il WTA 500 di Linz 2026 rimontando in finale Anastasia Potapova con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-3, al termine di una partita in cui ha saputo cambiare marcia dopo un inizio molto complicato. Per Andreeva è il secondo titolo del 2026 e il quinto della carriera, oltre al primo successo sulla terra dal 2024.

Il match è cominciato nel peggior modo possibile per la testa di serie numero 1 del torneo. Nel primo set Andreeva ha commesso 14 errori non forzati ed è stata travolta dalla partenza aggressiva di Potapova, che si è presa il parziale per 6-1 lasciando pensare a una finale a senso unico. Ma da lì la russa ha avuto il merito di reagire, cambiando atteggiamento e alzando nettamente il livello del suo tennis.

Nel secondo set, Andreeva ha trovato due break consecutivi, ha preso in mano il ritmo dello scambio e ha chiuso il parziale con un ace, rimettendo in equilibrio la finale. Nel terzo, invece, la partita è stata più tesa e frammentata, ma la russa ha saputo essere più lucida nei momenti importanti: è andata avanti 3-2, si è fatta riprendere sul 3-3, ma ha risposto subito con un altro break per il 4-3 e da lì ha preso definitivamente il controllo, chiudendo dopo 1 ora e 54 minuti. A fine match il bilancio raccontava una sfida intensa: 32 vincenti e 35 gratuiti per Andreeva, contro 30 vincenti e 42 errori di Potapova.

Per Andreeva questo successo vale molto più di un semplice trofeo. Arriva infatti in un momento in cui la russa era alla ricerca di una versione più convincente di sé stessa, e la settimana di Linz le consegna esattamente ciò di cui aveva bisogno: partite dure, rimonta, fiducia e la sensazione di poter tornare a costruire con continuità. Già in semifinale aveva dovuto lottare, piegando Sorana Cirstea in tre set, mentre dall’altra parte del tabellone Potapova si era fatta largo battendo anche la giovane austriaca Lilli Tagger.

La vittoria ha effetti importanti anche sulla classifica, anche se qui è giusto distinguere tra ranking ufficiale e proiezioni live. Il ranking ufficiale WTA più recente disponibile la collocava al numero 10 del mondo a inizio settimana, dietro a Victoria Mboko, mentre i siti di ranking live mostrano Andreeva in crescita dopo il titolo ma non in modo univoco sulla posizione esatta in attesa dell’aggiornamento ufficiale del lunedì. In sostanza, il titolo la rafforza stabilmente nell’élite, ma il sorpasso al numero 9 non risulta confermato in modo univoco dalle classifiche ufficiali consultabili al momento.

Al di là di questo, la settimana di Linz ha prodotto movimenti importanti in tutto il ranking femminile. La finalista Anastasia Potapova, partita da numero 97 del mondo, ha firmato un salto molto pesante grazie al suo percorso fino all’ultimo atto. Ottima settimana anche per Elena-Gabriela Ruse, semifinalista dopo l’impresa su Jelena Ostapenko, e per Donna Vekic, arrivata nelle fasi finali del torneo.

Tra le note più interessanti della settimana c’è anche l’ascesa di Lilli Tagger, che continua a far parlare di sé. La giovane austriaca, già celebrata per il suo rovescio a una mano, ha vissuto un torneo di grande visibilità a Linz e si è avvicinata in modo significativo alla top 100, riportando attenzione su uno stile tecnico sempre più raro nel tennis femminile. Le classifiche disponibili la collocano però ancora appena fuori da quel traguardo, attorno alla zona 117-118.

Il dato più importante, in ogni caso, resta uno: Mirra Andreeva ha ritrovato vittorie e convinzione proprio nel momento in cui ne aveva più bisogno. E in vista dei prossimi grandi appuntamenti sulla terra, questo titolo a Linz potrebbe pesare molto più di quanto dicano semplicemente i punti o il ranking

WTA Linz Mirra Andreeva [1] Mirra Andreeva [1] 1 6 6 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 6 4 3 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(1) Mirra Andreevavs Anastasia Potapova

(1) Sorana Cirstea / (1) Shuai Zhang vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch



WTA Linz Sorana Cirstea / Shuai Zhang [1] Sorana Cirstea / Shuai Zhang [1] 0 6 3 Jesika Maleckova / Miriam Skoch • Jesika Maleckova / Miriam Skoch 40 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 30-0 40-0 3-1 Sorana Cirstea / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Sorana Cirstea / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-15 1-0 → 2-0 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sorana Cirstea / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Sorana Cirstea / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Sorana Cirstea / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea / Shuai Zhang 30-0 40-0 0-0 → 1-0

WTA 125 Madrid 🇪🇸 – Finale, terra battuta

WTA Madrid 125 Lisa Pigato • Lisa Pigato 0 6 6 0 Marina Bassols Ribera Marina Bassols Ribera 0 4 0 0 Vincitore: Pigato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lisa Pigato 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Lisa Pigato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Marina Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Lisa Pigato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Marina Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Marina Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

WTA 500 Stoccarda Stoccarda, Germania · 12 Aprile 2026 🌧 7°C Pioggia leggera · Max 11°C CIELO Instabile PIOGGIA Frequente CAMPO Indoor Clay INDOOR CLAY Previsioni ora per ora — 12 Aprile 10:00 🌧 8° 11:00 🌧 9° 12:00 ☁ 10° 13:00 ☁ 10° 14:00 🌧 10° 15:00 ☁ 11° 16:00 ☁ 10° 17:00 🌧 10° 18:00 ☁ 10° 19:00 ☁ 10° 🎾 Programma del giorno — 12 Aprile 🎾 WTA Singles · Qualificazione Turno Decisivo di Quali · Final Qualifying Round T. Decisivo 🌧 Freddo / instabile

🎾 WTA T. Decisivo

🏀 Terra Battuta

🏢 Al coperto

Lisa Pigatovs Marina Bassols Ribera

Court 1 – ore 11:00

(2) Alycia Parks vs (5) Viktoriya Tomova



WTA Stuttgart Alycia Parks [2] Alycia Parks [2] 0 6 6 0 Viktoriya Tomova [5] • Viktoriya Tomova [5] 0 4 2 0 Vincitore: Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Viktoriya Tomova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) Zeynep Sonmez vs (7) Anna-Lena Friedsam Non prima 13:00



WTA Stuttgart Zeynep Sonmez [1] • Zeynep Sonmez [1] 0 6 6 0 Anna-Lena Friedsam [7] Anna-Lena Friedsam [7] 0 4 0 0 Vincitore: Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Zeynep Sonmez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 11:00

(4) Aliaksandra Sasnovich vs Oceane Dodin



WTA Stuttgart Aliaksandra Sasnovich [4] Aliaksandra Sasnovich [4] 0 6 6 0 Oceane Dodin Oceane Dodin 0 1 1 0 Vincitore: Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Oceane Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Oceane Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Oceane Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Vera Zvonareva vs Gabriela Knutson Non prima 13:00



WTA Stuttgart Vera Zvonareva Vera Zvonareva 0 3 3 0 Gabriela Knutson • Gabriela Knutson 0 6 6 0 Vincitore: Knutson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Gabriela Knutson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Gabriela Knutson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Gabriela Knutson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Gabriela Knutson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Gabriela Knutson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Gabriela Knutson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Gabriela Knutson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Gabriela Knutson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Gabriela Knutson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Gabriela Knutson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA 250 Rouen Rouen, Francia · 12 Aprile 2026 ⛅ 7°C Prevalentemente soleggiato · Max 15°C CIELO Variabile PIOGGIA Rovesci sparsi CAMPO Indoor Clay INDOOR CLAY Previsioni ora per ora — 12 Aprile 10:00 ⛅ 9° 11:00 🌧 12° 12:00 🌧 13° 13:00 ☁ 14° 14:00 ☁ 14° 15:00 ☁ 15° 16:00 🌧 15° 17:00 ☁ 14° 18:00 ☁ 14° 19:00 🌧 14° 🎾 Programma del giorno — 12 Aprile 🎾 WTA Singles · Qualificazione Turno Decisivo di Quali · Final Qualifying Round T. Decisivo 🌧 Variabile / rovesci

🎾 WTA T. Decisivo

🏀 Terra Battuta

🏢 Al coperto

Center Court – ore 11:00

(5) Maria Timofeeva vs (9) Chloe Paquet



WTA Rouen Maria Timofeeva [5] • Maria Timofeeva [5] 0 3 6 0 Chloe Paquet [9] Chloe Paquet [9] 0 6 7 0 Vincitore: Paquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Timofeeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 4*-5 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Chloe Paquet 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Chloe Paquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Chloe Paquet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Maria Timofeeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Chloe Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Maria Timofeeva 0-15 15-15 40-15 3-1 → 4-1 Chloe Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Chloe Paquet 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Chloe Paquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Chloe Paquet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Maria Timofeeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Chloe Paquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Chloe Paquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Chloe Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(1) Xinyu Wang vs (7) Harmony Tan



WTA Rouen Xinyu Wang [1] Xinyu Wang [1] 2 6 6 Harmony Tan [7] Harmony Tan [7] 6 1 3 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Harmony Tan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Harmony Tan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Harmony Tan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Harmony Tan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Harmony Tan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Harmony Tan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Harmony Tan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(4) Elvina Kalieva vs (10) Julie Belgraver



WTA Rouen Elvina Kalieva [4] • Elvina Kalieva [4] 0 6 6 0 Julie Belgraver [10] Julie Belgraver [10] 0 4 2 0 Vincitore: Kalieva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elvina Kalieva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Julie Belgraver 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Julie Belgraver 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Elvina Kalieva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Julie Belgraver 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Julie Belgraver 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Julie Belgraver 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Julie Belgraver 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Elvina Kalieva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Julie Belgraver 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elvina Kalieva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Julie Belgraver 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

WTA Rouen Alina Charaeva [3] • Alina Charaeva [3] 0 6 6 0 Jessica Pieri [11] Jessica Pieri [11] 0 1 1 0 Vincitore: Charaeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alina Charaeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Alina Charaeva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Jessica Pieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Alina Charaeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Jessica Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Alina Charaeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Jessica Pieri 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Alina Charaeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jessica Pieri 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Jessica Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jessica Pieri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jessica Pieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(3) Alina Charaevavs (11) Jessica Pieri

(6) Iryna Shymanovich vs Ekaterina Kazionova



WTA Rouen Iryna Shymanovich [6] Iryna Shymanovich [6] 0 6 6 0 Ekaterina Kazionova Ekaterina Kazionova 0 0 2 0 Vincitore: Shymanovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Ekaterina Kazionova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ekaterina Kazionova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Ekaterina Kazionova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Ekaterina Kazionova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Ekaterina Kazionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Ekaterina Kazionova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Ekaterina Kazionova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(2) Dominika Salkova vs (8) Veronika Podrez



WTA Rouen Dominika Salkova [2] Dominika Salkova [2] 0 0 4 0 Veronika Podrez [8] • Veronika Podrez [8] 0 6 6 0 Vincitore: Podrez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Veronika Podrez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Veronika Podrez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Veronika Podrez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Veronika Podrez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Dominika Salkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Veronika Podrez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Veronika Podrez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Veronika Podrez 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 Veronika Podrez 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Dominika Salkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Veronika Podrez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

WTA 125 Oeiras Oeiras, Portogallo · 12 Aprile 2026 ⛅ 11°C Parzialmente soleggiato · Max 15°C CIELO Variabile VENTO Moderato CAMPO Clay Outdoor CLAY OUTDOOR Previsioni ora per ora — 12 Aprile 09:00 ⛅ 12° 10:00 ☁ 13° 11:00 ⛅ 13° 12:00 ⛅ 14° 13:00 ⛅ 15° 14:00 ⛅ 15° 15:00 ⛅ 15° 16:00 ⛅ 14° 17:00 ⛅ 14° 18:00 ⛅ 13° 19:00 ⛅ 12° 🎾 Programma del giorno — 12 Aprile 🎾 WTA Singles · Qualificazione 1° Turno di Quali · Qualifying First Round Q1° Turno ⛅ Variabile / asciutto

🎾 WTA Q1° Turno

🏀 Terra Battuta

Campo Central – ore 11:30

(2) Carol Young Suh Lee vs Gabriela Agra Amorim



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(1) Ekaterine Gorgodze vs Angelina Voloshchuk Non prima 12:30



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Anouck Vrancken Peetersvs (5) Caroline Werner

Elena Ruxandra Bertea vs (8) Alisa Oktiabreva Non prima 11:30



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Analu Freitas vs (7) Tessa Johanna Brockmann



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Campo 2 – ore 11:30

Lea Boskovic vs (6) Mia Ristic



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(3) Jil Teichmann vs Amarissa Toth Non prima 12:30



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(4) Barbora Palicova vs Gabriela Lee



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