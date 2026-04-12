WTA 500 Linz, Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Madrid, Oeiras: I risultati completi delle Finali e delle Qualificazioni. Mirra Andreeva ritrova sé stessa a Linz – rimonta Potapova, vince il titolo e rilancia la sua corsa

Mirra Andreeva RUS, 29.04.2007 - Foto Getty Images
La terra battuta sembra aver restituito a
Mirra Andreeva quella fiducia che negli ultimi mesi era sembrata un po’ appannata. La giovane russa ha conquistato il WTA 500 di Linz 2026 rimontando in finale Anastasia Potapova con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-3, al termine di una partita in cui ha saputo cambiare marcia dopo un inizio molto complicato. Per Andreeva è il secondo titolo del 2026 e il quinto della carriera, oltre al primo successo sulla terra dal 2024.
Il match è cominciato nel peggior modo possibile per la testa di serie numero 1 del torneo. Nel primo set Andreeva ha commesso 14 errori non forzati ed è stata travolta dalla partenza aggressiva di Potapova, che si è presa il parziale per 6-1 lasciando pensare a una finale a senso unico. Ma da lì la russa ha avuto il merito di reagire, cambiando atteggiamento e alzando nettamente il livello del suo tennis.
Nel secondo set, Andreeva ha trovato due break consecutivi, ha preso in mano il ritmo dello scambio e ha chiuso il parziale con un ace, rimettendo in equilibrio la finale. Nel terzo, invece, la partita è stata più tesa e frammentata, ma la russa ha saputo essere più lucida nei momenti importanti: è andata avanti 3-2, si è fatta riprendere sul 3-3, ma ha risposto subito con un altro break per il 4-3 e da lì ha preso definitivamente il controllo, chiudendo dopo 1 ora e 54 minuti. A fine match il bilancio raccontava una sfida intensa: 32 vincenti e 35 gratuiti per Andreeva, contro 30 vincenti e 42 errori di Potapova.
Per Andreeva questo successo vale molto più di un semplice trofeo. Arriva infatti in un momento in cui la russa era alla ricerca di una versione più convincente di sé stessa, e la settimana di Linz le consegna esattamente ciò di cui aveva bisogno: partite dure, rimonta, fiducia e la sensazione di poter tornare a costruire con continuità. Già in semifinale aveva dovuto lottare, piegando Sorana Cirstea in tre set, mentre dall’altra parte del tabellone Potapova si era fatta largo battendo anche la giovane austriaca Lilli Tagger.
La vittoria ha effetti importanti anche sulla classifica, anche se qui è giusto distinguere tra ranking ufficiale e proiezioni live. Il ranking ufficiale WTA più recente disponibile la collocava al numero 10 del mondo a inizio settimana, dietro a Victoria Mboko, mentre i siti di ranking live mostrano Andreeva in crescita dopo il titolo ma non in modo univoco sulla posizione esatta in attesa dell’aggiornamento ufficiale del lunedì. In sostanza, il titolo la rafforza stabilmente nell’élite, ma il sorpasso al numero 9 non risulta confermato in modo univoco dalle classifiche ufficiali consultabili al momento.
Al di là di questo, la settimana di Linz ha prodotto movimenti importanti in tutto il ranking femminile. La finalista Anastasia Potapova, partita da numero 97 del mondo, ha firmato un salto molto pesante grazie al suo percorso fino all’ultimo atto. Ottima settimana anche per Elena-Gabriela Ruse, semifinalista dopo l’impresa su Jelena Ostapenko, e per Donna Vekic, arrivata nelle fasi finali del torneo.
Tra le note più interessanti della settimana c’è anche l’ascesa di Lilli Tagger, che continua a far parlare di sé. La giovane austriaca, già celebrata per il suo rovescio a una mano, ha vissuto un torneo di grande visibilità a Linz e si è avvicinata in modo significativo alla top 100, riportando attenzione su uno stile tecnico sempre più raro nel tennis femminile. Le classifiche disponibili la collocano però ancora appena fuori da quel traguardo, attorno alla zona 117-118.
Il dato più importante, in ogni caso, resta uno: Mirra Andreeva ha ritrovato vittorie e convinzione proprio nel momento in cui ne aveva più bisogno. E in vista dei prossimi grandi appuntamenti sulla terra, questo titolo a Linz potrebbe pesare molto più di quanto dicano semplicemente i punti o il ranking
WTA 500 Linz 🇦🇹 – Finali, terra (al coperto)
Center Court – ore 14:00
(1) Mirra Andreeva
vs Anastasia Potapova
WTA Linz
Mirra Andreeva [1]
1
6
6
Anastasia Potapova
6
4
3
Vincitore: Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Anastasia Potapova
1-1 → 1-2
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
5-3 → 5-4
Anastasia Potapova
4-2 → 4-3
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Anastasia Potapova
1-1 → 2-1
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Anastasia Potapova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(1) Sorana Cirstea
/ (1) Shuai Zhang vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch
WTA Linz
Sorana Cirstea / Shuai Zhang [1]
0
6
3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
•
40
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Sorana Cirstea / Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-0 → 3-0
Sorana Cirstea / Shuai Zhang
1-0 → 2-0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sorana Cirstea / Shuai Zhang
5-3 → 6-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Sorana Cirstea / Shuai Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Sorana Cirstea / Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Sorana Cirstea / Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Sorana Cirstea / Shuai Zhang
0-0 → 1-0
WTA 125 Madrid 🇪🇸 – Finale, terra battuta
CENTRAL COURT SILVERWAY – ore 11:00
Lisa Pigato
vs Marina Bassols Ribera
WTA Madrid 125
Lisa Pigato
•
0
6
6
0
Marina Bassols Ribera
0
4
0
0
Vincitore: Pigato
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Marina Bassols Ribera
4-0 → 5-0
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Marina Bassols Ribera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Marina Bassols Ribera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Marina Bassols Ribera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Marina Bassols Ribera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Marina Bassols Ribera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Marina Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Marina Bassols Ribera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
WTA 500 Stoccarda
Stoccarda, Germania · 12 Aprile 2026
🌧
7°C
Pioggia leggera · Max 11°C
CIELO
Instabile
PIOGGIA
Frequente
CAMPO
Indoor Clay
INDOOR CLAY
Previsioni ora per ora — 12 Aprile
10:00
🌧
8°
11:00
🌧
9°
12:00
☁
10°
13:00
☁
10°
14:00
🌧
10°
15:00
☁
11°
16:00
☁
10°
17:00
🌧
10°
18:00
☁
10°
19:00
☁
10°
🎾 Programma del giorno — 12 Aprile
🎾
WTA Singles
· Qualificazione
Turno Decisivo di Quali · Final Qualifying Round
T. Decisivo
🌧 Freddo / instabile
🎾 WTA T. Decisivo
🏀 Terra Battuta
🏢 Al coperto
Court 1 – ore 11:00
(2) Alycia Parks vs (5) Viktoriya Tomova
WTA Stuttgart
Alycia Parks [2]
0
6
6
0
Viktoriya Tomova [5]
•
0
4
2
0
Vincitore: Parks
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Viktoriya Tomova
3-2 → 4-2
Viktoriya Tomova
1-2 → 2-2
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoriya Tomova
5-4 → 6-4
Viktoriya Tomova
4-3 → 4-4
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Viktoriya Tomova
2-1 → 2-2
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Viktoriya Tomova
1-0 → 1-1
(1) Zeynep Sonmez
vs (7) Anna-Lena Friedsam Non prima 13:00
WTA Stuttgart
Zeynep Sonmez [1]
•
0
6
6
0
Anna-Lena Friedsam [7]
0
4
0
0
Vincitore: Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 6-0
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 11:00
(4) Aliaksandra Sasnovich vs Oceane Dodin
WTA Stuttgart
Aliaksandra Sasnovich [4]
0
6
6
0
Oceane Dodin
0
1
1
0
Vincitore: Sasnovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
5-1 → 6-1
Aliaksandra Sasnovich
3-1 → 4-1
Oceane Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Aliaksandra Sasnovich
2-0 → 3-0
Aliaksandra Sasnovich
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
4-1 → 5-1
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Vera Zvonareva
vs Gabriela Knutson Non prima 13:00
WTA Stuttgart
Vera Zvonareva
0
3
3
0
Gabriela Knutson
•
0
6
6
0
Vincitore: Knutson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Knutson
3-5 → 3-6
Gabriela Knutson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Gabriela Knutson
2-2 → 2-3
Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Gabriela Knutson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Vera Zvonareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Gabriela Knutson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vera Zvonareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Gabriela Knutson
3-4 → 3-5
Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Gabriela Knutson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Gabriela Knutson
0-3 → 0-4
Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Gabriela Knutson
0-1 → 0-2
Vera Zvonareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
WTA 250 Rouen
Rouen, Francia · 12 Aprile 2026
⛅
7°C
Prevalentemente soleggiato · Max 15°C
CIELO
Variabile
PIOGGIA
Rovesci sparsi
CAMPO
Indoor Clay
INDOOR CLAY
Previsioni ora per ora — 12 Aprile
10:00
⛅
9°
11:00
🌧
12°
12:00
🌧
13°
13:00
☁
14°
14:00
☁
14°
15:00
☁
15°
16:00
🌧
15°
17:00
☁
14°
18:00
☁
14°
19:00
🌧
14°
🎾 Programma del giorno — 12 Aprile
🎾
WTA Singles
· Qualificazione
Turno Decisivo di Quali · Final Qualifying Round
T. Decisivo
🌧 Variabile / rovesci
🎾 WTA T. Decisivo
🏀 Terra Battuta
🏢 Al coperto
Center Court – ore 11:00
(5) Maria Timofeeva vs (9) Chloe Paquet
WTA Rouen
Maria Timofeeva [5]
•
0
3
6
0
Chloe Paquet [9]
0
6
7
0
Vincitore: Paquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
1*-3
2*-3
3-3*
3-4*
4*-4
4*-5
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Maria Timofeeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Chloe Paquet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Chloe Paquet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(1) Xinyu Wang
vs (7) Harmony Tan
WTA Rouen
Xinyu Wang [1]
2
6
6
Harmony Tan [7]
6
1
3
Vincitore: Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Harmony Tan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Harmony Tan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Harmony Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Harmony Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Harmony Tan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Harmony Tan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Harmony Tan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Harmony Tan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(4) Elvina Kalieva
vs (10) Julie Belgraver
WTA Rouen
Elvina Kalieva [4]
•
0
6
6
0
Julie Belgraver [10]
0
4
2
0
Vincitore: Kalieva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Elvina Kalieva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Julie Belgraver
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Julie Belgraver
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julie Belgraver
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Julie Belgraver
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Court 1 – ore 11:00
(3) Alina Charaeva
vs (11) Jessica Pieri
WTA Rouen
Alina Charaeva [3]
•
0
6
6
0
Jessica Pieri [11]
0
1
1
0
Vincitore: Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Alina Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Alina Charaeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Alina Charaeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Jessica Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(6) Iryna Shymanovich
vs Ekaterina Kazionova
WTA Rouen
Iryna Shymanovich [6]
0
6
6
0
Ekaterina Kazionova
0
0
2
0
Vincitore: Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iryna Shymanovich
5-2 → 6-2
Ekaterina Kazionova
5-1 → 5-2
Iryna Shymanovich
4-1 → 5-1
Ekaterina Kazionova
3-1 → 4-1
Iryna Shymanovich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ekaterina Kazionova
1-1 → 2-1
Iryna Shymanovich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Ekaterina Kazionova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 6-0
Ekaterina Kazionova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Ekaterina Kazionova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Ekaterina Kazionova
0-0 → 1-0
(2) Dominika Salkova
vs (8) Veronika Podrez
WTA Rouen
Dominika Salkova [2]
0
0
4
0
Veronika Podrez [8]
•
0
6
6
0
Vincitore: Podrez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dominika Salkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Veronika Podrez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Dominika Salkova
3-3 → 4-3
Dominika Salkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Dominika Salkova
0-2 → 1-2
Veronika Podrez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dominika Salkova
0-4 → 0-5
Dominika Salkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
WTA 125 Oeiras
Oeiras, Portogallo · 12 Aprile 2026
⛅
11°C
Parzialmente soleggiato · Max 15°C
CIELO
Variabile
VENTO
Moderato
CAMPO
Clay Outdoor
CLAY OUTDOOR
Previsioni ora per ora — 12 Aprile
09:00
⛅
12°
10:00
☁
13°
11:00
⛅
13°
12:00
⛅
14°
13:00
⛅
15°
14:00
⛅
15°
15:00
⛅
15°
16:00
⛅
14°
17:00
⛅
14°
18:00
⛅
13°
19:00
⛅
12°
🎾 Programma del giorno — 12 Aprile
🎾
WTA Singles
· Qualificazione
1° Turno di Quali · Qualifying First Round
Q1° Turno
⛅ Variabile / asciutto
🎾 WTA Q1° Turno
🏀 Terra Battuta
Campo Central – ore 11:30
(2) Carol Young Suh Lee vs Gabriela Agra Amorim
Il match deve ancora iniziare
(1) Ekaterine Gorgodze
vs Angelina Voloshchuk Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 11:30
Anouck Vrancken Peeters
vs (5) Caroline Werner
Il match deve ancora iniziare
Elena Ruxandra Bertea
vs (8) Alisa Oktiabreva Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
Analu Freitas
vs (7) Tessa Johanna Brockmann
Il match deve ancora iniziare
Campo 2 – ore 11:30
Lea Boskovic vs (6) Mia Ristic
Il match deve ancora iniziare
(3) Jil Teichmann
vs Amarissa Toth Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
(4) Barbora Palicova
vs Gabriela Lee
Il match deve ancora iniziare
@ Gaz (#4590881)
Un seguito però scontato, indipendentemente dal campo. Contro la Ferrando disputò un match incolore, contro un’avversaria ormai non più da agonismo professionista. Non poteva che uscire mestamente. Comunque l’ottima Ferrando sarà di nuovo ai nastri delle prequalifiche, mi sa.
Indovina chi ha vinto?
Ed alla fine ha vinto Mirra, con buona pace di molti frequentatori di questo sito …
La Potapova non è 3-1 nelle finali, ma 3-3.
Ahi ahi Gaz, quante ne toppi…
@ Giovanni (#4590838)
Legato a Roma, diciamo che sembra essere più lontano quel 6-1 6-0 subito dalla Rogers in un centrale vuoto.
Scelta infelice degli organizzatori,invece di metterla su un campo laterale con più calore del pubblico.
Un successo di torneo, quello della Pigato, con un cammino piuttosto netto, direi perentorio. Potrebbe arrivare a Roma in grande fiducia. Senza che si debba più dibattere fra di noi di wc più o meno sprecate. Ancora l’anno scorso mi ricordo di averla vista giocarsela in prequalificazione con la Ferrando. Vista in TV. Un anno è passato, non invano.
Una Pigato on fire,dopo la buona stagione scorsa è arrivato di recente il suo primo ITF 75 , seguito ora da un 125 non semplice,dopo Brancaccio supera anch’essa Bronzetti e diventa numero 5 nazionale, bisogna vedere ora dopo può spingersi nel momento in cui tra poco comincerà a confrontarsi con frequenza con tenniste un po superiori, almeno si spera che anche in caso di sconfitte pesanti non si scomponga ma conservi quella che è ora una nuova consapevolezza delle proprie potenzialità.
Detto questo, meriterebbe anche una pagina con articolo per questo successo che è comunque un Wta e possibilmente cambiare ora la foto,ne sarebbe il caso,perché stanno entrando le signorine Mirra e Anastasia per il WTA 500 di Linz.
forza Lisa!!!!!
4-1 Andreeva nelle finali,ma è anche buono il 3-1 della Potapova,che tra i 3 tornei vinti vanta questo di Linz,guarda il caso, che però si giocava su altra superficie, evidentemente è ispirata dagli innumerevoli pannelli trasparenti del tetto.
Non sono mai stato convinto della vittoria finale di Andreeva e continuo a non esserlo con una Potapova in crescita esponenziale match dopo match,che ha rotto un po le uova nel paniere questa settimana, a Tagger,Vekic e al sottoscritto, è venuta fuori alla grande in questi due match nella quale la vedevo sconfitta,dopo che stava uscendo dalle prime 100 ,dopo una seconda metà della stagione scorsa veramente deludente.
La quota data alla Potapova è veramente esagerata,ha convinto più lei che Andreeva,che comunque è favorita,se pensi che abbia il 33,3% di possibilità come potrei pensare,vale la pena buttarcelo un gruzzoletto.
Fateci sapere qualcosa al riguardo,non tanto sulla vostra considerazione o pronostico sulla finale,ma piuttosto se avete un gruzzoletto.
La mancanza di commenti di Gaz prima delle 11 di mattina e’ una boccata d’aria fresca che dona speranza per il futuro.
Il torneo di Linz è al coperto ma su terra, non su cemento.