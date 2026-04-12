Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Linz, Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Madrid, Oeiras: I risultati completi delle Finali e delle Qualificazioni. Mirra Andreeva ritrova sé stessa a Linz – rimonta Potapova, vince il titolo e rilancia la sua corsa

12/04/2026 17:14 11 commenti
Mirra Andreeva RUS, 29.04.2007 - Foto Getty Images
Mirra Andreeva RUS, 29.04.2007 - Foto Getty Images

La terra battuta sembra aver restituito a Mirra Andreeva quella fiducia che negli ultimi mesi era sembrata un po’ appannata. La giovane russa ha conquistato il WTA 500 di Linz 2026 rimontando in finale Anastasia Potapova con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-3, al termine di una partita in cui ha saputo cambiare marcia dopo un inizio molto complicato. Per Andreeva è il secondo titolo del 2026 e il quinto della carriera, oltre al primo successo sulla terra dal 2024.

Il match è cominciato nel peggior modo possibile per la testa di serie numero 1 del torneo. Nel primo set Andreeva ha commesso 14 errori non forzati ed è stata travolta dalla partenza aggressiva di Potapova, che si è presa il parziale per 6-1 lasciando pensare a una finale a senso unico. Ma da lì la russa ha avuto il merito di reagire, cambiando atteggiamento e alzando nettamente il livello del suo tennis.

Nel secondo set, Andreeva ha trovato due break consecutivi, ha preso in mano il ritmo dello scambio e ha chiuso il parziale con un ace, rimettendo in equilibrio la finale. Nel terzo, invece, la partita è stata più tesa e frammentata, ma la russa ha saputo essere più lucida nei momenti importanti: è andata avanti 3-2, si è fatta riprendere sul 3-3, ma ha risposto subito con un altro break per il 4-3 e da lì ha preso definitivamente il controllo, chiudendo dopo 1 ora e 54 minuti. A fine match il bilancio raccontava una sfida intensa: 32 vincenti e 35 gratuiti per Andreeva, contro 30 vincenti e 42 errori di Potapova.
Per Andreeva questo successo vale molto più di un semplice trofeo. Arriva infatti in un momento in cui la russa era alla ricerca di una versione più convincente di sé stessa, e la settimana di Linz le consegna esattamente ciò di cui aveva bisogno: partite dure, rimonta, fiducia e la sensazione di poter tornare a costruire con continuità. Già in semifinale aveva dovuto lottare, piegando Sorana Cirstea in tre set, mentre dall’altra parte del tabellone Potapova si era fatta largo battendo anche la giovane austriaca Lilli Tagger.

La vittoria ha effetti importanti anche sulla classifica, anche se qui è giusto distinguere tra ranking ufficiale e proiezioni live. Il ranking ufficiale WTA più recente disponibile la collocava al numero 10 del mondo a inizio settimana, dietro a Victoria Mboko, mentre i siti di ranking live mostrano Andreeva in crescita dopo il titolo ma non in modo univoco sulla posizione esatta in attesa dell’aggiornamento ufficiale del lunedì. In sostanza, il titolo la rafforza stabilmente nell’élite, ma il sorpasso al numero 9 non risulta confermato in modo univoco dalle classifiche ufficiali consultabili al momento.
Al di là di questo, la settimana di Linz ha prodotto movimenti importanti in tutto il ranking femminile. La finalista Anastasia Potapova, partita da numero 97 del mondo, ha firmato un salto molto pesante grazie al suo percorso fino all’ultimo atto. Ottima settimana anche per Elena-Gabriela Ruse, semifinalista dopo l’impresa su Jelena Ostapenko, e per Donna Vekic, arrivata nelle fasi finali del torneo.

Tra le note più interessanti della settimana c’è anche l’ascesa di Lilli Tagger, che continua a far parlare di sé. La giovane austriaca, già celebrata per il suo rovescio a una mano, ha vissuto un torneo di grande visibilità a Linz e si è avvicinata in modo significativo alla top 100, riportando attenzione su uno stile tecnico sempre più raro nel tennis femminile. Le classifiche disponibili la collocano però ancora appena fuori da quel traguardo, attorno alla zona 117-118.
Il dato più importante, in ogni caso, resta uno: Mirra Andreeva ha ritrovato vittorie e convinzione proprio nel momento in cui ne aveva più bisogno. E in vista dei prossimi grandi appuntamenti sulla terra, questo titolo a Linz potrebbe pesare molto più di quanto dicano semplicemente i punti o il ranking

WTA 500 Linz 🇦🇹 – Finali, terra (al coperto)

Center Court – ore 14:00
(1) Mirra Andreeva RUS vs Anastasia Potapova AUT
WTA Linz
Mirra Andreeva [1]
1
6
6
Anastasia Potapova
6
4
3
Vincitore: Andreeva
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(1) Sorana Cirstea ROU / (1) Shuai Zhang CHN vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE

WTA Linz
Sorana Cirstea / Shuai Zhang [1]
0
6
3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
40
3
1
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WTA 125 Madrid 🇪🇸 – Finale, terra battuta

CENTRAL COURT SILVERWAY – ore 11:00
Lisa Pigato ITA vs Marina Bassols Ribera ESP
WTA Madrid 125
Lisa Pigato
0
6
6
0
Marina Bassols Ribera
0
4
0
0
Vincitore: Pigato
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WTA 500 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  12 Aprile 2026

🌧
7°C
Pioggia leggera  ·  Max 11°C
CIELO Instabile
PIOGGIA Frequente
CAMPO Indoor Clay
INDOOR CLAY

Previsioni ora per ora — 12 Aprile
10:00
🌧
11:00
🌧
12:00
10°
13:00
10°
14:00
🌧
10°
15:00
11°
16:00
10°
17:00
🌧
10°
18:00
10°
19:00
10°

🎾  Programma del giorno — 12 Aprile

🎾
WTA Singles  ·  Qualificazione
Turno Decisivo di Quali  ·  Final Qualifying Round
T. Decisivo

🌧  Freddo / instabile
🎾  WTA T. Decisivo
🏀  Terra Battuta
🏢  Al coperto

Court 1 – ore 11:00
(2) Alycia Parks USA vs (5) Viktoriya Tomova BUL

WTA Stuttgart
Alycia Parks [2]
0
6
6
0
Viktoriya Tomova [5]
0
4
2
0
Vincitore: Parks
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(1) Zeynep Sonmez TUR vs (7) Anna-Lena Friedsam GER Non prima 13:00

WTA Stuttgart
Zeynep Sonmez [1]
0
6
6
0
Anna-Lena Friedsam [7]
0
4
0
0
Vincitore: Sonmez
Mostra dettagli


Court 2 – ore 11:00
(4) Aliaksandra Sasnovich BLR vs Oceane Dodin FRA

WTA Stuttgart
Aliaksandra Sasnovich [4]
0
6
6
0
Oceane Dodin
0
1
1
0
Vincitore: Sasnovich
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Vera Zvonareva RUS vs Gabriela Knutson CZE Non prima 13:00

WTA Stuttgart
Vera Zvonareva
0
3
3
0
Gabriela Knutson
0
6
6
0
Vincitore: Knutson
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WTA 250 Rouen
Rouen, Francia  ·  12 Aprile 2026

7°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Max 15°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci sparsi
CAMPO Indoor Clay
INDOOR CLAY

Previsioni ora per ora — 12 Aprile
10:00
11:00
🌧
12°
12:00
🌧
13°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
15°
16:00
🌧
15°
17:00
14°
18:00
14°
19:00
🌧
14°

🎾  Programma del giorno — 12 Aprile

🎾
WTA Singles  ·  Qualificazione
Turno Decisivo di Quali  ·  Final Qualifying Round
T. Decisivo

🌧  Variabile / rovesci
🎾  WTA T. Decisivo
🏀  Terra Battuta
🏢  Al coperto

Center Court – ore 11:00
(5) Maria Timofeeva UZB vs (9) Chloe Paquet FRA

WTA Rouen
Maria Timofeeva [5]
0
3
6
0
Chloe Paquet [9]
0
6
7
0
Vincitore: Paquet
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(1) Xinyu Wang CHN vs (7) Harmony Tan FRA

WTA Rouen
Xinyu Wang [1]
2
6
6
Harmony Tan [7]
6
1
3
Vincitore: Wang
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(4) Elvina Kalieva USA vs (10) Julie Belgraver FRA

WTA Rouen
Elvina Kalieva [4]
0
6
6
0
Julie Belgraver [10]
0
4
2
0
Vincitore: Kalieva
Mostra dettagli



Court 1 – ore 11:00
(3) Alina Charaeva RUS vs (11) Jessica Pieri ITA
WTA Rouen
Alina Charaeva [3]
0
6
6
0
Jessica Pieri [11]
0
1
1
0
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli

(6) Iryna Shymanovich BLR vs Ekaterina Kazionova RUS

WTA Rouen
Iryna Shymanovich [6]
0
6
6
0
Ekaterina Kazionova
0
0
2
0
Vincitore: Shymanovich
Mostra dettagli

(2) Dominika Salkova CZE vs (8) Veronika Podrez UKR

WTA Rouen
Dominika Salkova [2]
0
0
4
0
Veronika Podrez [8]
0
6
6
0
Vincitore: Podrez
Mostra dettagli
WTA 125 Oeiras
Oeiras, Portogallo  ·  12 Aprile 2026

11°C
Parzialmente soleggiato  ·  Max 15°C
CIELO Variabile
VENTO Moderato
CAMPO Clay Outdoor
CLAY OUTDOOR

Previsioni ora per ora — 12 Aprile
09:00
12°
10:00
13°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
14°
17:00
14°
18:00
13°
19:00
12°

🎾  Programma del giorno — 12 Aprile

🎾
WTA Singles  ·  Qualificazione
1° Turno di Quali  ·  Qualifying First Round
Q1° Turno

⛅  Variabile / asciutto
🎾  WTA Q1° Turno
🏀  Terra Battuta

Campo Central – ore 11:30
(2) Carol Young Suh Lee USA vs Gabriela Agra Amorim POR

Il match deve ancora iniziare

(1) Ekaterine Gorgodze GEO vs Angelina Voloshchuk POR Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



Campo 1 – ore 11:30
Anouck Vrancken Peeters NED vs (5) Caroline Werner GER
Il match deve ancora iniziare

Elena Ruxandra Bertea ROU vs (8) Alisa Oktiabreva RUS Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

Analu Freitas POR vs (7) Tessa Johanna Brockmann GER

Il match deve ancora iniziare


Campo 2 – ore 11:30
Lea Boskovic CRO vs (6) Mia Ristic SRB

Il match deve ancora iniziare

(3) Jil Teichmann SUI vs Amarissa Toth HUN Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Barbora Palicova CZE vs Gabriela Lee ROU

Il match deve ancora iniziare

TAG:

11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giovanni (Guest) 12-04-2026 16:38

@ Gaz (#4590881)

Un seguito però scontato, indipendentemente dal campo. Contro la Ferrando disputò un match incolore, contro un’avversaria ormai non più da agonismo professionista. Non poteva che uscire mestamente. Comunque l’ottima Ferrando sarà di nuovo ai nastri delle prequalifiche, mi sa.

 11
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Molto Pollo (Guest) 12-04-2026 16:33

Scritto da Gaz

Non sono mai stato convinto della vittoria finale di Andreeva e continuo a non esserlo

Indovina chi ha vinto?

 10
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Stefre Innoway (Guest) 12-04-2026 16:06

Ed alla fine ha vinto Mirra, con buona pace di molti frequentatori di questo sito …

 9
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Silvio74 (Guest) 12-04-2026 14:42

Scritto da Gaz
4-1 Andreeva nelle finali,ma è anche buono il 3-1 della Potapova,che tra i 3 tornei vinti vanta questo di Linz,guarda il caso, che però si giocava su altra superficie, evidentemente è ispirata dagli innumerevoli pannelli trasparenti del tetto.
Non sono mai stato convinto della vittoria finale di Andreeva e continuo a non esserlo con una Potapova in crescita esponenziale match dopo match,che ha rotto un po le uova nel paniere questa settimana, a Tagger,Vekic e al sottoscritto, è venuta fuori alla grande in questi due match nella quale la vedevo sconfitta,dopo che stava uscendo dalle prime 100 ,dopo una seconda metà della stagione scorsa veramente deludente.
La quota data alla Potapova è veramente esagerata,ha convinto più lei che Andreeva,che comunque è favorita,se pensi che abbia il 33,3% di possibilità come potrei pensare,vale la pena buttarcelo un gruzzoletto.
Fateci sapere qualcosa al riguardo,non tanto sulla vostra considerazione o pronostico sulla finale,ma piuttosto se avete un gruzzoletto.

La Potapova non è 3-1 nelle finali, ma 3-3.
Ahi ahi Gaz, quante ne toppi…

 8
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Gaz (Guest) 12-04-2026 14:19

@ Giovanni (#4590838)

Legato a Roma, diciamo che sembra essere più lontano quel 6-1 6-0 subito dalla Rogers in un centrale vuoto.
Scelta infelice degli organizzatori,invece di metterla su un campo laterale con più calore del pubblico.

 7
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Giovanni (Guest) 12-04-2026 13:19

Un successo di torneo, quello della Pigato, con un cammino piuttosto netto, direi perentorio. Potrebbe arrivare a Roma in grande fiducia. Senza che si debba più dibattere fra di noi di wc più o meno sprecate. Ancora l’anno scorso mi ricordo di averla vista giocarsela in prequalificazione con la Ferrando. Vista in TV. Un anno è passato, non invano.

 6
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Gaz (Guest) 12-04-2026 13:17

Una Pigato on fire,dopo la buona stagione scorsa è arrivato di recente il suo primo ITF 75 , seguito ora da un 125 non semplice,dopo Brancaccio supera anch’essa Bronzetti e diventa numero 5 nazionale, bisogna vedere ora dopo può spingersi nel momento in cui tra poco comincerà a confrontarsi con frequenza con tenniste un po superiori, almeno si spera che anche in caso di sconfitte pesanti non si scomponga ma conservi quella che è ora una nuova consapevolezza delle proprie potenzialità.
Detto questo, meriterebbe anche una pagina con articolo per questo successo che è comunque un Wta e possibilmente cambiare ora la foto,ne sarebbe il caso,perché stanno entrando le signorine Mirra e Anastasia per il WTA 500 di Linz.

 5
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Laura (Guest) 12-04-2026 12:18

forza Lisa!!!!!

 4
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Gaz (Guest) 12-04-2026 11:30

4-1 Andreeva nelle finali,ma è anche buono il 3-1 della Potapova,che tra i 3 tornei vinti vanta questo di Linz,guarda il caso, che però si giocava su altra superficie, evidentemente è ispirata dagli innumerevoli pannelli trasparenti del tetto.
Non sono mai stato convinto della vittoria finale di Andreeva e continuo a non esserlo con una Potapova in crescita esponenziale match dopo match,che ha rotto un po le uova nel paniere questa settimana, a Tagger,Vekic e al sottoscritto, è venuta fuori alla grande in questi due match nella quale la vedevo sconfitta,dopo che stava uscendo dalle prime 100 ,dopo una seconda metà della stagione scorsa veramente deludente.
La quota data alla Potapova è veramente esagerata,ha convinto più lei che Andreeva,che comunque è favorita,se pensi che abbia il 33,3% di possibilità come potrei pensare,vale la pena buttarcelo un gruzzoletto.
Fateci sapere qualcosa al riguardo,non tanto sulla vostra considerazione o pronostico sulla finale,ma piuttosto se avete un gruzzoletto.

 3
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Molto Pollo 12-04-2026 10:39

La mancanza di commenti di Gaz prima delle 11 di mattina e’ una boccata d’aria fresca che dona speranza per il futuro.

 2
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+1: Mats
Stefre Innoway (Guest) 12-04-2026 09:35

Il torneo di Linz è al coperto ma su terra, non su cemento.

 1
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