Challenger 125 Oeiras: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

11/04/2026 23:33 1 commento
Mattia Bellucci nella foto
POR Challenger 125 Oeiras – Tabellone Principale – terra
(1) Valentin Royer FRA vs (Alt) Marco Cecchinato ITA
(SE) Jurij Rodionov AUT vs Billy Harris GBR
(WC) Gastao Elias POR vs Joel Schwaerzler AUT
Chun-Hsin Tseng TPE vs (5) Mackenzie McDonald USA

(4) Francisco Comesana ARG vs (WC) Frederico Ferreira Silva POR
Moez Echargui TUN vs Chris Rodesch LUX
Qualifier vs (Alt) Zdenek Kolar CZE
Qualifier vs (6) Dusan Lajovic SRB

(8) Elmer Moller DEN vs Nicolas Jarry CHI
Guy Den Ouden NED vs Jaime Faria POR
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Timofey Skatov KAZ vs (3) Luca Van Assche FRA

(7) Henrique Rocha POR vs Qualifier
Borna Gojo CRO vs Rei Sakamoto JPN
Zsombor Piros HUN vs (WC) Tiago Pereira POR
Qualifier vs (2) Mattia Bellucci ITA


POR Challenger 125 Oeiras – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Pablo Llamas Ruiz ESP vs Abdullah Shelbayh JOR
Dimitar Kuzmanov BUL vs (Alt) (10) Edas Butvilas LTU

(2) Remy Bertola SUI vs Geoffrey Blancaneaux FRA
Alternate it vs (8) Max Houkes NED

(Alt) (3) Felix Gill GBR vs (WC) Francisco Rocha POR
(Alt) Cezar Cretu ROU vs (12) Franco Agamenone ITA

(4) Kimmer Coppejans BEL vs (WC) Joao Domingues POR
Jonas Forejtek CZE vs (Alt) (9) Raul Brancaccio ITA

(5) Tom Gentzsch GER vs Martin Krumich CZE
Maxim Mrva CZE vs (7) Alejandro Moro Canas ESP

(6) Roman Safiullin RUS vs (WC) Joao Silva POR
(WC) Tiago Torres POR vs (11) Florent Bax FRA



Campo Central – ore 11:30
Carol Young Suh Lee USA vs Gabriela Agra Amorim POR
Ekaterine Gorgodze GEO vs Angelina Voloshchuk POR (Non prima 12:30)
Tiago Torres POR vs Florent Bax FRA
Felix Gill GBR vs Francisco Rocha POR

Campo 1 – ore 11:30
Anouck Vrancken Peeters NED vs Caroline Werner GER
Elena Ruxandra Bertea ROU vs Alisa Oktiabreva RUS (Non prima 12:30)
Analu Freitas POR vs Tessa Johanna Brockmann GER

Campo 2 – ore 11:30
Lea Boskovic CRO vs Mia Ristic SRB
Jil Teichmann SUI vs Amarissa Toth HUN (Non prima 12:30)
Barbora Palicova CZE vs Gabriela Lee ROU

Campo 3 – ore 11:30
Remy Bertola SUI vs Geoffrey Blancaneaux FRA
Roman Safiullin RUS vs Joao Silva POR
Kimmer Coppejans BEL vs Joao Domingues POR
Jonas Forejtek CZE vs Raul Brancaccio ITA

Campo 4 – ore 11:30
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Max Houkes NED
Tom Gentzsch GER vs Martin Krumich CZE
Dimitar Kuzmanov BUL vs Edas Butvilas LTU
Cezar Cretu ROU vs Franco Agamenone ITA

Campo 8 – ore 13:00
Maxim Mrva CZE vs Alejandro Moro Canas ESP
Pablo Llamas Ruiz ESP vs Abdullah Shelbayh JOR

1 commento

Tasso73 12-04-2026 01:48

GOJO

SCHWAERZLER

COMESANA
JARRY

RODIONOV
LAJOVIC
VA ASSCHE
BELLUCCI

