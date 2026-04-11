Challenger 125 Oeiras: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 125 Oeiras – Tabellone Principale – terra
(1) Valentin Royer vs (Alt) Marco Cecchinato
(SE) Jurij Rodionov vs Billy Harris
(WC) Gastao Elias vs Joel Schwaerzler
Chun-Hsin Tseng vs (5) Mackenzie McDonald
(4) Francisco Comesana vs (WC) Frederico Ferreira Silva
Moez Echargui vs Chris Rodesch
Qualifier vs (Alt) Zdenek Kolar
Qualifier vs (6) Dusan Lajovic
(8) Elmer Moller vs Nicolas Jarry
Guy Den Ouden vs Jaime Faria
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Timofey Skatov vs (3) Luca Van Assche
(7) Henrique Rocha vs Qualifier
Borna Gojo vs Rei Sakamoto
Zsombor Piros vs (WC) Tiago Pereira
Qualifier vs (2) Mattia Bellucci
Challenger 125 Oeiras – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Pablo Llamas Ruiz vs Abdullah Shelbayh
Dimitar Kuzmanov vs (Alt) (10) Edas Butvilas
(2) Remy Bertola vs Geoffrey Blancaneaux
Alternate vs (8) Max Houkes
(Alt) (3) Felix Gill vs (WC) Francisco Rocha
(Alt) Cezar Cretu vs (12) Franco Agamenone
(4) Kimmer Coppejans vs (WC) Joao Domingues
Jonas Forejtek vs (Alt) (9) Raul Brancaccio
(5) Tom Gentzsch vs Martin Krumich
Maxim Mrva vs (7) Alejandro Moro Canas
(6) Roman Safiullin vs (WC) Joao Silva
(WC) Tiago Torres vs (11) Florent Bax
Campo Central – ore 11:30
Carol Young Suh Lee vs Gabriela Agra Amorim
Ekaterine Gorgodze vs Angelina Voloshchuk (Non prima 12:30)
Tiago Torres vs Florent Bax
Felix Gill vs Francisco Rocha
Campo 1 – ore 11:30
Anouck Vrancken Peeters vs Caroline Werner
Elena Ruxandra Bertea vs Alisa Oktiabreva (Non prima 12:30)
Analu Freitas vs Tessa Johanna Brockmann
Campo 2 – ore 11:30
Lea Boskovic vs Mia Ristic
Jil Teichmann vs Amarissa Toth (Non prima 12:30)
Barbora Palicova vs Gabriela Lee
Campo 3 – ore 11:30
Remy Bertola vs Geoffrey Blancaneaux
Roman Safiullin vs Joao Silva
Kimmer Coppejans vs Joao Domingues
Jonas Forejtek vs Raul Brancaccio
Campo 4 – ore 11:30
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Max Houkes
Tom Gentzsch vs Martin Krumich
Dimitar Kuzmanov vs Edas Butvilas
Cezar Cretu vs Franco Agamenone
Campo 8 – ore 13:00
Maxim Mrva vs Alejandro Moro Canas
Pablo Llamas Ruiz vs Abdullah Shelbayh
