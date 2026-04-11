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Masters 1000 Monte Carlo: Il programma delle Finali. In campo Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (Sondaggio Live Tennis)

11/04/2026 20:40 24 commenti
Jannik Sinner nella foto con Carlos Alcaraz - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner nella foto con Carlos Alcaraz - Foto Patrick Boren

Court Rainier III – ore 12:00
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER
Carlos Alcaraz ESP vs Jannik Sinner ITA (Non prima 15:00)

Masters 1000 Monte Carlo - Finale - chi vincerà?

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24 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giampi 11-04-2026 23:37

Sinner ha già vinto il suo torneo. Arrivare in finale dominando Aliassime e Zverev dopo, si e no, cinque giorni di allenamento sulla terra è qualcosa di clamoroso. Lo vedo sereno, tranquillo “quasi” indifferente verso il risultato. È Alcaraz che “deve” vincere, per mantenere il n.1, per mantenere la sua incredibile percentuale di vittorie sul rosso, per confermare il suo titolo a Montecarlo, per riscattare le brutte sconfitte a IW e Miami, per evitare di essere battuto da uno che ha pochi giorni di allenamento sulla superficie..Quindi favorito Alcaraz e sono sicuro che anche Sinner abbia votato per la vittoria di Alcaraz…forse..

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Pier no guest 11-04-2026 23:32

Dico Sinner perché finora ha dimostrato una solidità spaventosa.Sono settimane che ha ulteriormente elevato i suoi standard,non mostra flessioni quando è in vantaggio a differenza di Carlos che,per inciso,dimostra di essere “normale” mentre è Sinner che è un fuori quota.
Semmai l’incognita è se e quanto una situazione di difficoltà possa metterlo sotto ma ho dubbi che possa esserne travolto. È straordinario.

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+1: Inox
Tennisforever 11-04-2026 23:05

Un buon momento per fare il punto.

Partite vinte, in 3 o 4 sets parità : 6-6

2025
SINNER 76-75 Hard Finale
ALCARAZ 76-61 TB Finale

2024
ALCARAZ 67-64-76 Hard Finale
ALCARAZ 16-63-62 Hard

2023
SINNER 76-61 Hard
SINNER 67-64-62 Hard
ALCARAZ 76-63 Hard

2022
SINNER 67-61-61 TB Finale
2021
ALCARAZ 76-75

Partite in 4 sets

SINNER 2xWIMBLEDON 2022-2025
ALCARAZ 1x US OPEN 2025

Partite vinte, in 5 sets :

ALCARAZ 3-0

Non ho conteggiato cincinatti 2025,non è serio di tenere in conto uno ritiro dopo 20 minuti di partita riguardo a uno bilancio di un testa a testa.

non partecipo al sondaggio.

 22
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+1: Inox
carmelob 11-04-2026 23:00

Vinca il migliore.
Jannik ovviamente! 😀

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etberit 11-04-2026 22:42

Non azzecco mai, e dico mai, un pronostico, per cui ho votato di conseguenza 🙂

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Vittorio carlito (Guest) 11-04-2026 22:25

E perche’no il proverbio dice non c’e’ 2 senza 3 .dopo i due 1000 consecutivi americani facciamo la triplete a Montecarlo. Forza Jannik.

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Andy.Fi (Guest) 11-04-2026 22:22

@ Arm58 (#4590545)

Bravo. Io dico solo che se Jannik sta bene lo spagnolo dovrà sputare sangue per vincere

 18
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Fabrizio82 (Guest) 11-04-2026 22:19

Io dico 2 a 1 per il Roscio italico e cmq buon grande tennis a tutti!

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Alcaraz farà il grande slam (Guest) 11-04-2026 22:14

Vince Sinner che perderà il Roland garros è già tutto scritto

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guest (Guest) 11-04-2026 22:06

Alcaraz è lievemente favorito, diciamo 55-45. Sinner farà meno punti direttamente o quasi direttamente con la prima di servizio. E ad Alcaraz riuscirà qualche recupero impossibile in più. Insomma, la superficie dà una mano allo spagnolo.

Comunque se Sinner serve bene e sbaglia poco da fondo se la gioca alla pari. Interessante la nuova arma delle smorzate.

Il momento top sarà Parigi, e per noi italici anche Roma. Vincere uno dei due sarebbe già un gran risultato.

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Detuqueridapresencia 11-04-2026 22:03

@ marcauro (#4590575)

Non sono d’accordo. Vince Kyrgios! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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Martin (Guest) 11-04-2026 22:02

Vincerà Carlos, ma Jannik farà il suo.

 13
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walden 11-04-2026 21:48

L’ultima volta in cui il numero1 ed il numero 2 del ranking si sono incontrati in finale a Montecarlo fu nel 2012. In tale occasione Nadal (2) sconfisse Djokovic (1) 63 61 in 1h19′. In precedenza nel 2006, 2007, 2008 Nadal (2) sconfisse Federer (1).

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marcauro 11-04-2026 21:48

Scritto da Peter Parker
2 set a 1 per Jannik,senza paura.

Stavolta mi sbilancio…e sono d’accordo con te!!!

 11
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+1: Detuqueridapresencia
Teeeee (Guest) 11-04-2026 21:41

Vi sbagliate tutti. Nella terra Alcaraz detta legge

 10
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enzo la barbera (Guest) 11-04-2026 21:34

Oltre ai due fenomeni, in questo bel torneo si sono messi in luce Valentin Vascherot e Joao Fonseca. Bravi!

 9
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Leprotto (Guest) 11-04-2026 21:23

Vincerà il tennis

 8
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+1: kicks, Inox, marcauro
Giuliano da Viareggio (Guest) 11-04-2026 21:18

Scritto da Peter Parker
2 set a 1 per Jannik,senza paura.

Pieno accordo!

 7
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+1: marcauro, Detuqueridapresencia
antoniov 11-04-2026 21:13

Scritto da Arm58
No, il sondaggio no,porta jella.

Ti straquoto !!!

 6
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+1: Inox, Detuqueridapresencia, Pippolivetennis
givaldo barbosa (Guest) 11-04-2026 21:12

7-5 6-4 Sinner mi sembra plausibile.

 5
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Peter Parker 11-04-2026 21:08

2 set a 1 per Jannik,senza paura.

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+1: marcauro, Detuqueridapresencia
Kenobi 11-04-2026 21:07

Sfida sostanzialmente molto interessante anche per i simboli.

In palio c’è il #1, per Carlos si tratterà di confermarlo, Jannik di recuperarlo dal furto 2025.
Si capirà il livello di Jannik su terra, se ha definitivamente staccato Carlos.
Sarà il primo 1000 su terra di Jannik.
Se vincerà Jannik a mio avviso sarà più convinto di farcerla anche a Parigi.
Sarà un modo – se vincerà Jannik – di equilibrare gli scontrri diretti.

Ci sarebbe l’aggancio sul numero di trofei Master di Jannik, sarebbe il quarto di fila in pochi mesi, 8 in totale ed il sorpasso in generale, questo è un record lo dico a chi segue questi particolari stats, insiene a Djokovic.

Spero non ci siano infortuni.

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+1: marcauro
Inox 11-04-2026 21:05

Stavolta mi astengo volentieri 🙂

 2
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Arm58 (Guest) 11-04-2026 21:01

No, il sondaggio no,porta jella.

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+1: antoniov