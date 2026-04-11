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Masters 1000 Monte Carlo: Il programma delle Finali. In campo Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (Sondaggio Live Tennis)
11/04/2026 20:40 24 commenti
Court Rainier III – ore 12:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner (Non prima 15:00)
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TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
Sinner ha già vinto il suo torneo. Arrivare in finale dominando Aliassime e Zverev dopo, si e no, cinque giorni di allenamento sulla terra è qualcosa di clamoroso. Lo vedo sereno, tranquillo “quasi” indifferente verso il risultato. È Alcaraz che “deve” vincere, per mantenere il n.1, per mantenere la sua incredibile percentuale di vittorie sul rosso, per confermare il suo titolo a Montecarlo, per riscattare le brutte sconfitte a IW e Miami, per evitare di essere battuto da uno che ha pochi giorni di allenamento sulla superficie..Quindi favorito Alcaraz e sono sicuro che anche Sinner abbia votato per la vittoria di Alcaraz…forse..
Dico Sinner perché finora ha dimostrato una solidità spaventosa.Sono settimane che ha ulteriormente elevato i suoi standard,non mostra flessioni quando è in vantaggio a differenza di Carlos che,per inciso,dimostra di essere “normale” mentre è Sinner che è un fuori quota.
Semmai l’incognita è se e quanto una situazione di difficoltà possa metterlo sotto ma ho dubbi che possa esserne travolto. È straordinario.
Un buon momento per fare il punto.
Partite vinte, in 3 o 4 sets parità : 6-6
2025
SINNER 76-75 Hard Finale
ALCARAZ 76-61 TB Finale
2024
ALCARAZ 67-64-76 Hard Finale
ALCARAZ 16-63-62 Hard
2023
SINNER 76-61 Hard
SINNER 67-64-62 Hard
ALCARAZ 76-63 Hard
2022
SINNER 67-61-61 TB Finale
2021
ALCARAZ 76-75
Partite in 4 sets
SINNER 2xWIMBLEDON 2022-2025
ALCARAZ 1x US OPEN 2025
Partite vinte, in 5 sets :
ALCARAZ 3-0
Non ho conteggiato cincinatti 2025,non è serio di tenere in conto uno ritiro dopo 20 minuti di partita riguardo a uno bilancio di un testa a testa.
non partecipo al sondaggio.
Vinca il migliore.
Jannik ovviamente! 😀
Non azzecco mai, e dico mai, un pronostico, per cui ho votato di conseguenza 🙂
E perche’no il proverbio dice non c’e’ 2 senza 3 .dopo i due 1000 consecutivi americani facciamo la triplete a Montecarlo. Forza Jannik.
@ Arm58 (#4590545)
Bravo. Io dico solo che se Jannik sta bene lo spagnolo dovrà sputare sangue per vincere
Io dico 2 a 1 per il Roscio italico e cmq buon grande tennis a tutti!
Vince Sinner che perderà il Roland garros è già tutto scritto
Alcaraz è lievemente favorito, diciamo 55-45. Sinner farà meno punti direttamente o quasi direttamente con la prima di servizio. E ad Alcaraz riuscirà qualche recupero impossibile in più. Insomma, la superficie dà una mano allo spagnolo.
Comunque se Sinner serve bene e sbaglia poco da fondo se la gioca alla pari. Interessante la nuova arma delle smorzate.
Il momento top sarà Parigi, e per noi italici anche Roma. Vincere uno dei due sarebbe già un gran risultato.
@ marcauro (#4590575)
Non sono d’accordo. Vince Kyrgios!
Vincerà Carlos, ma Jannik farà il suo.
L’ultima volta in cui il numero1 ed il numero 2 del ranking si sono incontrati in finale a Montecarlo fu nel 2012. In tale occasione Nadal (2) sconfisse Djokovic (1) 63 61 in 1h19′. In precedenza nel 2006, 2007, 2008 Nadal (2) sconfisse Federer (1).
Stavolta mi sbilancio…e sono d’accordo con te!!!
Vi sbagliate tutti. Nella terra Alcaraz detta legge
Oltre ai due fenomeni, in questo bel torneo si sono messi in luce Valentin Vascherot e Joao Fonseca. Bravi!
Vincerà il tennis
Pieno accordo!
Ti straquoto !!!
7-5 6-4 Sinner mi sembra plausibile.
2 set a 1 per Jannik,senza paura.
Sfida sostanzialmente molto interessante anche per i simboli.
In palio c’è il #1, per Carlos si tratterà di confermarlo, Jannik di recuperarlo dal furto 2025.
Si capirà il livello di Jannik su terra, se ha definitivamente staccato Carlos.
Sarà il primo 1000 su terra di Jannik.
Se vincerà Jannik a mio avviso sarà più convinto di farcerla anche a Parigi.
Sarà un modo – se vincerà Jannik – di equilibrare gli scontrri diretti.
Ci sarebbe l’aggancio sul numero di trofei Master di Jannik, sarebbe il quarto di fila in pochi mesi, 8 in totale ed il sorpasso in generale, questo è un record lo dico a chi segue questi particolari stats, insiene a Djokovic.
Spero non ci siano infortuni.
Stavolta mi astengo volentieri 🙂
No, il sondaggio no,porta jella.