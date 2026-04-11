Collignon per il bis: domenica sfida Prizmic per il titolo dell’Atkinsons Monza Open 26 (live su Sky Sport). Doppio a Gille/Verbeek

Da una parte della rete Raphael Collignon, il campione in carica dell’Atkinsons Monza Open tornato in città per puntare al bis; dall’altra Dino Prizmic, uno dei più in vista fra i talenti della Next Gen, la nuova generazione della racchetta che punta a inserirsi presto nel duopolio Alcaraz-Sinner. Proprio nel giorno in cui i primi due del ranking mondiale battaglieranno per il titolo a Monte-Carlo, il 20enne di Spalato cercherà nell’ATP Challenger 125 del Villa Reale Tennis un successo che impreziosirebbe ulteriormente una delle migliori settimane della sua carriera. L’appuntamento con la finale è per le 11 del mattino e il primo a garantirsi il posto è stato Collignon, protagonista dell’ennesima prova di grande autorità, stavolta contro lo spagnolo Martin Landaluce. Nei turni precedenti il 20enne madrileno era piaciuto parecchio, e contro il rivale odierno aveva pure vinto due volte su due in passato, ma sulla terra del Centrale è cambiato tutto, per un 6-1 6-4 fin troppo facile da interpretare. Semplicemente, la partita l’ha sempre fatta Collignon, avanti già dalle prime fasi di entrambi i set e poi bravissimo ad amministrare il vantaggio, fino a imporsi in un’ottantina di minuti. “Più passano gli incontri – ha detto a caldo il belga – e più gioco meglio. Sapevo di dovermi esprimere al massimo per poter battere Landaluce: sono molto felice di esserci riuscito e di essere di nuovo in finale. Il mio feeling con Monza? Qui mi piacciono le condizioni di gioco, l’atmosfera, la gente: quando mi sento bene fuori dal campo, il mio tennis funziona meglio. Tornare qui è stata la scelta giusta: spero di poter vincere ancora una volta”.

Prizmic, invece, in semifinale ha messo fine col punteggio di 7-6 6-4 al torneo dell’azzurro Mattia Bellucci, sostenuto a gran voce dal pienone degli spalti ma apparso un po’ meno ispirato rispetto ai giorni precedenti. Il varesino è stato anche per due volte avanti di un break nel primo set, condotto per 5-3, ma nelle fasi chiave il suo estro non ha pagato mentre la maggiore solidità di Prizmic è stata premiata. Dopo aver dominato il tie-break per 7 punti a 1, il croato ha trovato l’allungo decisivo sull’1-1 del secondo set e poi è stato inavvicinabile nei successivi quattro turni di battuta, concedendo al varesino giusto una manciata di punti. Dopo essersi garantito venerdì i punti necessari per l’ingresso fra i top-100 (è la prima volta in carriera), Prizmic ha già rilanciato: lunedì sarà almeno numero 87, o 80 in caso di successo. Un bel passo avanti verso l’obiettivo stagionale di raggiungere i primi 60 della classifica. “Oggi – ha detto – ho giocato molto bene, così come già più volte nei giorni precedenti. Sono molto contento di essermi garantito la prima finale dell’anno e spero di riuscire a esprimermi al meglio. Per battere Collignon mi servirà probabilmente il miglior match della settimana”.

Il croato e Collignon si sono affrontati una volta in passato, nel 2024 sul veloce indoor di Bratislava, con successo del belga al tie-break del terzo set. Un potenziale indizio sull’intensità del duello che attende il pubblico – da tutto esaurito – dell’Atkinsons Monza Open 26. Il match per il titolo scatterà alle ore 11, con diretta su Sky Sport Max (canale 206). Ma lo spettacolo, sul Centrale del Villa Reale Tennis, inizierà già alle 10 con la cerimonia d’apertura inaugurata dal gruppo di ballo Area Danza, che porterà in scena la coreografia “Sogna ragazzo sogna”. A seguire un’esibizione di Mimì Caruso, vincitrice dell’edizione 2024 di X Factor Italia. In attesa di conoscere il campione del singolare, sabato a Monza è stato assegnato il titolo del tabellone di doppio: a trionfare il belga Sander Gille e l’olandese Sem Verbeek, passati col punteggio di 4-6 7-6 10/8 contro lo svizzero Jakub Paul e il ceco Matej Vocel.

IL SALUTO DI PAOLO PILOTTO, SINDACO DI MONZA

“L’Atkinsons Monza Open 26 ha portato in città tennis di altissimo livello, ospitato nella cornice elegante dei Giardini della Villa Reale. Invito tutti a seguire le appassionanti battute finali del torneo, che sta avvicinando i cittadini a uno sport amatissimo e regala ai visitatori l’occasione di scoprire le meraviglie architettoniche e paesaggistiche della Villa, del Parco e della città, rafforzando quel legame speciale che unisce cultura, sport e territorio. A Monza lo sport è molto più di un insieme di discipline e di attività: è una forza che attraversa la città, un linguaggio comune che unisce generazioni diverse e racconta una comunità dinamica”.

RISULTATI

Singolare. Semifinali: Raphael Collignon (Bel) b. Martin Landaluce (Esp) 6-1 6-4, Dino Prizmic (Cro) b. Mattia Bellucci (Ita) 7-6 6-4.

Doppio. Finale: Gille/Verbeek (Bel/Ned) b. Paul/Vocel (Sui/Cze) 4-6 7-6 10/8.