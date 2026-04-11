WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini testa di serie n.5
WTA 500 Stoccarda – Tabellone Principale – indoor terra
(1) Elena Rybakina vs Bye
(WC) Tamara Korpatsch vs Diana Shnaider
Alexandra Eala vs Leylah Fernandez
Qualifier vs (5) Jasmine Paolini
(3) Iga Swiatek vs Bye
Laura Siegemund vs Magdalena Frech
Qualifier vs (WC) Noma Noha Akugue
Jelena Ostapenko vs (6) Mirra Andreeva
(8) Ekaterina Alexandrova vs Qualifier
Shuai Zhang vs Linda Noskova
Eva Lys vs (WC) Paula Badosa
Bye vs (4) Elina Svitolina
(7) Karolina Muchova vs Qualifier
Elise Mertens vs (WC) Ella Seidel
Antonia Ruzic vs Liudmila Samsonova
Bye vs (2) Coco Gauff
TAG: Jasmine Paolini, WTA 500 Stoccarda, WTA 500 Stoccarda 2026
1 commento
