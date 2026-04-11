WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini testa di serie n.5

WTA 500 Stoccarda – Tabellone Principale – indoor terra

(1) Elena Rybakina vs Bye

(WC) Tamara Korpatsch vs Diana Shnaider

Alexandra Eala vs Leylah Fernandez

Qualifier vs (5) Jasmine Paolini

(3) Iga Swiatek vs Bye

Laura Siegemund vs Magdalena Frech

Qualifier vs (WC) Noma Noha Akugue

Jelena Ostapenko vs (6) Mirra Andreeva

(8) Ekaterina Alexandrova vs Qualifier

Shuai Zhang vs Linda Noskova

Eva Lys vs (WC) Paula Badosa

Bye vs (4) Elina Svitolina

(7) Karolina Muchova vs Qualifier

Elise Mertens vs (WC) Ella Seidel

Antonia Ruzic vs Liudmila Samsonova

Bye vs (2) Coco Gauff