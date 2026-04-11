WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini testa di serie n.5

11/04/2026 17:01 1 commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
GER WTA 500 Stoccarda – Tabellone Principale – indoor terra
(1) Elena Rybakina KAZ vs Bye
(WC) Tamara Korpatsch GER vs Diana Shnaider RUS
Alexandra Eala PHI vs Leylah Fernandez CAN
Qualifier vs (5) Jasmine Paolini ITA

(3) Iga Swiatek POL vs Bye
Laura Siegemund GER vs Magdalena Frech POL
Qualifier vs (WC) Noma Noha Akugue GER
Jelena Ostapenko LAT vs (6) Mirra Andreeva RUS

(8) Ekaterina Alexandrova RUS vs Qualifier
Shuai Zhang CHN vs Linda Noskova CZE
Eva Lys GER vs (WC) Paula Badosa ESP
Bye vs (4) Elina Svitolina UKR

(7) Karolina Muchova CZE vs Qualifier
Elise Mertens BEL vs (WC) Ella Seidel GER
Antonia Ruzic CRO vs Liudmila Samsonova RUS
Bye vs (2) Coco Gauff USA

1 commento

SoFarAway 11-04-2026 17:18

SWIATEK

GAUFF

RYBAKINA
SVITOLINA

PAOLINI
M ANDREEVA
NOSKOVA
MUCHOVA

