Da Santa Margherita di Pula: Tyra Caterina Grant conquista la finale

Tyra Caterina Grant si giocherà il titolo del singolare femminile del secondo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

L’azzurra, testa di serie numero 4, si è imposta 6-2, 6-1 sulla wild card Martina Trevisan e domani troverà in finale la qualificata ceca Alena Kovackova, che ha superato 6-0, 6-3 Beatrice Ricci e poi, in coppia con la sorella Jana, ha vinto il doppio regolando 6-1, 6-3 Deborah Chiesa e la maltese Francesca Curmi.

Il titolo maschile va al francese Florent Bax, numero 4 del seeding, che l’ha spuntata 4-6, 6-4, 6-2 sul tedesco Max Schoenhaus.

In doppio, vittoria per Jacopo Bilardo che, in coppia con il tedesco Kai Wehnelt, ha superato 7-6(5), 6-4 il britannico Finn Bass e il bulgaro Anthony Genov.

Domani, con il primo turno delle qualificazioni maschili, prenderà il via il terzo torneo ITF Combined del ciclo primaverile.