ATP 500 Monaco di Baviera: Il Tabellone Principale. Cobolli e Darderi in terra di Germania. Zverev guida il seeding

ATP 500 Monaco di Baviera – Tabellone Principale – terra

(1) Alexander Zverev vs Miomir Kecmanovic

Gabriel Diallo vs Qualifier

Botic van de Zandschulp vs Qualifier

(WC) Jan-Lennard Struff vs (5) Francisco Cerundolo

(4) Flavio Cobolli vs Marton Fucsovics

Zizou Bergs vs Qualifier

(WC) Justin Engel vs Vit Kopriva

(PR) Zhizhen Zhang vs (6) Luciano Darderi

(8) Tallon Griekspoor vs Denis Shapovalov

Fabian Marozsan vs Stefanos Tsitsipas

Marin Cilic vs Daniel Altmaier

(PR) Hubert Hurkacz vs (3) Alexander Bublik

(7) Arthur Rinderknech vs Alex Michelsen

Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca

(WC) Alexander Blockx vs Yannick Hanfmann

Qualifier vs (2) Ben Shelton