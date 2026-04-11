Il tennis sull’erba cresce ancora: nasce il Challenger 75 di Dublino prima di Wimbledon

Arriva un’ottima notizia per gli appassionati del tennis classico sull’erba. La stagione pre-Wimbledon del circuito Challenger si arricchirà infatti di un nuovo appuntamento: nel 2026 si giocherà anche un Challenger 75 a Dublino, in programma dal 15 al 20 giugno, nella settimana dei tornei ATP di Queen’s e Halle e immediatamente prima dell’inizio delle qualificazioni di Wimbledon. La presenza dell’evento è già confermata nel calendario ufficiale ATP Challenger Tour.

Il nuovo torneo si aggiunge a una mini-stagione su erba già più ricca rispetto al passato. Sul circuito Challenger erano infatti già presenti gli appuntamenti di Birmingham dall’1 al 7 giugno, Ilkley dall’8 al 14 giugno e Nottingham dal 15 al 20 giugno, tutti di categoria Challenger 125. Con l’ingresso di Dublino, i giocatori avranno una possibilità in più per prepararsi al meglio al grande appuntamento londinese, accumulare partite sulla superficie e cercare punti preziosi in una fase del calendario sempre più strategica.

La novità ha anche un valore simbolico importante per il tennis irlandese. Secondo Tennis Ireland, il torneo si disputerà all’Elm Park Golf & Sports Club e segnerà il ritorno di un evento ATP Challenger in Irlanda per la prima volta dopo quasi vent’anni. L’Irish Times precisa che l’ultimo Challenger ospitato dal Paese risaliva al 2008, quando si giocava lo Shelbourne Irish Open.

Dal punto di vista del calendario, la collocazione scelta è particolarmente interessante. Il torneo di Dublino arriverà proprio in una settimana molto intensa della stagione su erba, quella in cui l’attenzione del grande circuito si dividerà tra Queen’s Club e Halle, ma in cui tanti giocatori cercheranno anche alternative per accumulare fiducia e partite in vista di Wimbledon. Per chi è a caccia di punti, ritmo e adattamento alla superficie, un Challenger 75 in quella finestra può diventare un’opportunità molto utile. Questa è un’inferenza, ma è pienamente coerente con la struttura del calendario ATP e con il peso specifico di quella settimana.

In un’epoca in cui l’erba resta una superficie affascinante ma compressa in poche settimane, ogni nuovo torneo ha un significato particolare. Il ritorno di Dublino amplia l’offerta, restituisce visibilità all’Irlanda nel tennis professionistico maschile e conferma una tendenza positiva: il segmento su erba del calendario Challenger sta diventando sempre più interessante e strutturato.





Marco Rossi