WTA 500 Linz, Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Madrid: I risultati completi delle Semifinali e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

WTA 500 Linz 🇦🇹 – Semifinali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:15
(1) Sorana Cirstea
/ (1) Shuai Zhang
vs (4) Ulrikke Eikeri
/ (4) Quinn Gleason
Il match deve ancora iniziare
(1) Mirra Andreeva vs Elena-Gabriela Ruse Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Potapova vs Donna Vekic
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Madrid 🇪🇸 – Semifinali, terra battuta
CENTRAL COURT SILVERWAY – ore 11:00
Polina Kudermetova
vs Lisa Pigato
WTA Madrid 125
Polina Kudermetova
0
6
1
Lisa Pigato
6
2
6
Vincitore: Pigato
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Polina Kudermetova
0-5 → 1-5
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Polina Kudermetova
0-3 → 0-4
Lisa Pigato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Polina Kudermetova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polina Kudermetova
5-2 → 6-2
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Polina Kudermetova
4-1 → 5-1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Polina Kudermetova
0-1 → 1-1
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ane Mintegi Del Olmo vs Marina Bassols Ribera
Il match deve ancora iniziare
|
|
WTA 500 Stoccarda
Stoccarda, Germania · 11 Aprile 2026
|
|
⛅
|
10°C
Prevalentemente soleggiato · Max 23°C
|
|CIELO
|Sole velato
|T. MAX
|23°C
|CAMPO
|Indoor Clay
|
INDOOR CLAY
Previsioni ora per ora — 11 Aprile
|
10:00
⛅
11°
|
11:00
⛅
13°
|
12:00
⛅
16°
|
13:00
⛅
19°
|
14:00
⛅
20°
|
15:00
⛅
21°
|
16:00
⛅
22°
|
17:00
⛅
23°
|
18:00
⛅
22°
|
19:00
⛅
20°
🎾 Programma del giorno — 11 Aprile
|
|
🎾
|
WTA Singles · Qualificazione
1° Turno Qualificazione · Qualifying First Round
|
Q1° Turno
⛅ Sole velato / mite
🎾 WTA Q1° Turno
🏀 Terra Battuta
🏢 Al coperto
Court 1 – ore 11:00
(4) Aliaksandra Sasnovich vs Julia Stusek
WTA Stuttgart
Aliaksandra Sasnovich [4]
0
6
6
0
Julia Stusek
0
1
4
0
Vincitore: Sasnovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
5-4 → 6-4
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Aliaksandra Sasnovich
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Julia Stusek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Aliaksandra Sasnovich
2-0 → 3-0
Julia Stusek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(2) Alycia Parks vs Eva Bennemann
WTA Stuttgart
Alycia Parks [2]
30
6
Eva Bennemann•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Bennemann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
Eva Bennemann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Eva Bennemann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Eva Bennemann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Jule Niemeier vs (7) Anna-Lena Friedsam
Il match deve ancora iniziare
(1) Zeynep Sonmez vs Victoria Pohle
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Oceane Dodin vs (8) Kathinka Von Deichmann
WTA Stuttgart
Oceane Dodin
6
6
6
Kathinka Von Deichmann [8]
7
4
3
Vincitore: Dodin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kathinka Von Deichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Kathinka Von Deichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Oceane Dodin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Kathinka Von Deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Kathinka Von Deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Kathinka Von Deichmann
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Kathinka Von Deichmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Oceane Dodin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Kathinka Von Deichmann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Kathinka Von Deichmann
1-3 → 1-4
Oceane Dodin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Kathinka Von Deichmann
1-1 → 1-2
Kathinka Von Deichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0-2*
0-3*
0*-4
1*-4
1-5*
1-6*
2*-6
6-6 → 6-7
Kathinka Von Deichmann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Oceane Dodin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Kathinka Von Deichmann
5-4 → 5-5
Kathinka Von Deichmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Kathinka Von Deichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Oceane Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Kathinka Von Deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Oceane Dodin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Kathinka Von Deichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
(3) Victoria Jimenez Kasintseva vs Vera Zvonareva
WTA Stuttgart
Victoria Jimenez Kasintseva [3]
15
0
Vera Zvonareva•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Amandine Hesse vs (5) Viktoriya Tomova
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Knutson vs (6) Carole Monnet
Il match deve ancora iniziare
|
|
WTA 250 Rouen
Rouen, Francia · 11 Aprile 2026
|
|
🌧
|
12°C
Pioggia leggera · Picco 14°C
|
|CIELO
|Instabile
|PIOGGIA
|Rovesci possibili
|CAMPO
|Indoor Clay
|
INDOOR CLAY
Previsioni ora per ora — 11 Aprile
|
10:00
☁
13°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
☁
13°
|
13:00
☁
11°
|
14:00
☁
9°
|
15:00
☁
8°
|
16:00
☁
8°
|
17:00
🌧
8°
|
18:00
⛅
9°
|
19:00
⛅
9°
🎾 Programma del giorno — 11 Aprile
|
|
🎾
|
WTA Singles · Qualificazione
1° Turno Qualificazione · Qualifying First Round
|
Q1° Turno
🌧 Umido / variabile
🎾 WTA Q1° Turno
🏀 Terra Battuta
🏢 Al coperto
Center Court – ore 10:00
Tiphanie Lemaitre vs (9) Chloe Paquet
WTA Rouen
Tiphanie Lemaitre
0
1
0
0
Chloe Paquet [9]•
0
6
6
0
Vincitore: Paquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Chloe Paquet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-5 → 0-6
Tiphanie Lemaitre
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Tiphanie Lemaitre
0-2 → 0-3
Tiphanie Lemaitre
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Tiphanie Lemaitre
1-4 → 1-5
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Tiphanie Lemaitre
1-2 → 1-3
Tiphanie Lemaitre
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(5) Maria Timofeeva vs Yara Bartashevich
WTA Rouen
Maria Timofeeva [5]
0
7
6
0
Yara Bartashevich•
0
5
1
0
Vincitore: Timofeeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yara Bartashevich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Maria Timofeeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Yara Bartashevich
3-1 → 4-1
Yara Bartashevich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Yara Bartashevich
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yara Bartashevich
5-5 → 6-5
Maria Timofeeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Yara Bartashevich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Yara Bartashevich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Yara Bartashevich
2-2 → 2-3
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Yara Bartashevich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Maria Timofeeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Yara Bartashevich
0-0 → 0-1
(1) Xinyu Wang vs Manon Leonard
WTA Rouen
Xinyu Wang [1]
0
0
Manon Leonard•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Manon Leonard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Alice Robbe vs (7) Harmony Tan Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Elvina Kalieva vs Astrid Lew Yan Foon
Il match deve ancora iniziare
(2) Dominika Salkova vs Yasmine Mansouri
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Oceane Babel vs (11) Jessica Pieri
WTA Rouen
Oceane Babel
4
6
4
Jessica Pieri [11]
6
4
6
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Oceane Babel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Oceane Babel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Oceane Babel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oceane Babel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Oceane Babel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oceane Babel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Oceane Babel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Oceane Babel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Oceane Babel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Oceane Babel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Jessica Pieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Alina Charaeva vs Mina Hodzic
WTA Rouen
Alina Charaeva [3]
0
4
Mina Hodzic•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mina Hodzic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Alina Charaeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Alina Charaeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Mina Hodzic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Mina Hodzic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(6) Iryna Shymanovich vs Diana Martynov
Il match deve ancora iniziare
Ekaterina Kazionova vs (12) Selena Janicijevic Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Momoko Kobori vs (8) Veronika Podrez
Il match deve ancora iniziare
Mariia Kozyreva vs (10) Julie Belgraver
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Ieri la Potapova ha battuto ridimensionando un po’ questa Taggert, per cui vedo già degli sbavi un poco esagerati. HA un buon servizio ed è abbastanza propositiva, si muove abbastanza male e appare poco mobile. Anche la Plliskova era così e poi ha fatto un’ottima carriera. (però la sorella gemella no…)
Per quanto riguarda la Potapova mi pare l’unica giocatrice russa che dopo aver cambiato passaporto non sia avizzita (a proposito di desaparecidos, ma che fine ha fatto la kasatkina?). Peraltro ha scelto l’Austria, un paese neutrale, non della Nato, scelta intelligente, anche perché ha poca concorrenza per la BJk cup o la partecipazione alle Olimpiadi (sempre che gliene importi un fico secco) : Ha promesso di parlare tedesco l’anno prossimo..sentiremo…
La Andreeva è a questo punto la grande favorita, e vediamo se porta a casa questo torneo. forse solo la Potapova potrebbe impedirglielo
Ieri 50% pronostici azzeccati, considerando che una era sfavoritissima Cirstea, una molto sfavorita Mintegi, le altre due alla pari, quindi positivo, considerando anche che 2 tie break hanno condannato Cirstea e Tagger.
Oggi non farò pronostici ma sarei più sorpreso di una vittoria di Pigato o Ribera piuttosto che una della Ruse, questo per quanto riguarda i tornei i conclusione.
Andreeva continua a non convincermi, fisicamente,su terra e per il momento,ieri anche Cirstea ci ha messo del suo nel primo set e nel terzo è venuta fuori la sua età.
La Ruse è nel pieno della maturazione a 28 è vicina al suo best ranking, più fisicamente idonea della Cirstea per match lottati su terra,al momento, più entusiasmo.
Quest’anno solo agli AO ha vinto due match consecutivi, proprio battendo Yastremska battuta giovedì e perdendo al terzo turno proprio contro Andreeva 6-3 6-4 ma la superficie era più pro Andreeva,questa dovrebbe accorciare il gap.
Ragion per cui non mi aspetto proprio una semifinale semplice, nonostante uno squilibrio di quote esageratato.
L’altro match invece dato alla pari.
Potapova molto bene fisicamente ieri,Vekic più potente e tra le migliori del circuito con la palla corta.
Voi Vekic vincente torneo me l’avete messa?
A.. già… dimenticavo che nessuno l’ha messa neanche nei quarti,dico uno, perché il suo nome non compariva nel tabellone principale,le qualificazioni non fanno parte dello stesso torneo.