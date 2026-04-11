Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Linz, Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Madrid: I risultati completi delle Semifinali e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

11/04/2026 09:43 2 commenti
Lisa Pigato
Lisa Pigato

WTA 500 Linz 🇦🇹 – Semifinali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:15
(1) Sorana Cirstea ROU / (1) Shuai Zhang CHN vs (4) Ulrikke Eikeri NOR / (4) Quinn Gleason USA
Il match deve ancora iniziare

(1) Mirra Andreeva RUS vs Elena-Gabriela Ruse ROU Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Potapova AUT vs Donna Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare









WTA 125 Madrid 🇪🇸 – Semifinali, terra battuta

CENTRAL COURT SILVERWAY – ore 11:00
Polina Kudermetova UZB vs Lisa Pigato ITA
WTA Madrid 125
Polina Kudermetova
0
6
1
Lisa Pigato
6
2
6
Vincitore: Pigato
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Ane Mintegi Del Olmo ESP vs Marina Bassols Ribera ESP

Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  11 Aprile 2026

10°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Max 23°C
CIELO Sole velato
T. MAX 23°C
CAMPO Indoor Clay
INDOOR CLAY

Previsioni ora per ora — 11 Aprile
10:00
11°
11:00
13°
12:00
16°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
21°
16:00
22°
17:00
23°
18:00
22°
19:00
20°

🎾  Programma del giorno — 11 Aprile

🎾
WTA Singles  ·  Qualificazione
1° Turno Qualificazione  ·  Qualifying First Round
Q1° Turno

⛅  Sole velato / mite
🎾  WTA Q1° Turno
🏀  Terra Battuta
🏢  Al coperto

Court 1 – ore 11:00
(4) Aliaksandra Sasnovich BLR vs Julia Stusek GER

WTA Stuttgart
Aliaksandra Sasnovich [4]
0
6
6
0
Julia Stusek
0
1
4
0
Vincitore: Sasnovich
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(2) Alycia Parks USA vs Eva Bennemann GER

WTA Stuttgart
Alycia Parks [2]
30
6
Eva Bennemann
40
5
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Jule Niemeier GER vs (7) Anna-Lena Friedsam GER

Il match deve ancora iniziare

(1) Zeynep Sonmez TUR vs Victoria Pohle GER

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 11:00
Oceane Dodin FRA vs (8) Kathinka Von Deichmann LIE

WTA Stuttgart
Oceane Dodin
6
6
6
Kathinka Von Deichmann [8]
7
4
3
Vincitore: Dodin
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(3) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Vera Zvonareva RUS

WTA Stuttgart
Victoria Jimenez Kasintseva [3]
15
0
Vera Zvonareva
40
1
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Amandine Hesse FRA vs (5) Viktoriya Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Knutson CZE vs (6) Carole Monnet FRA

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WTA 250 Rouen
Rouen, Francia  ·  11 Aprile 2026

🌧
12°C
Pioggia leggera  ·  Picco 14°C
CIELO Instabile
PIOGGIA Rovesci possibili
CAMPO Indoor Clay
INDOOR CLAY

Previsioni ora per ora — 11 Aprile
10:00
13°
11:00
14°
12:00
13°
13:00
11°
14:00
15:00
16:00
17:00
🌧
18:00
19:00

🎾  Programma del giorno — 11 Aprile

🎾
WTA Singles  ·  Qualificazione
1° Turno Qualificazione  ·  Qualifying First Round
Q1° Turno

🌧  Umido / variabile
🎾  WTA Q1° Turno
🏀  Terra Battuta
🏢  Al coperto

Center Court – ore 10:00
Tiphanie Lemaitre FRA vs (9) Chloe Paquet FRA

WTA Rouen
Tiphanie Lemaitre
0
1
0
0
Chloe Paquet [9]
0
6
6
0
Vincitore: Paquet
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(5) Maria Timofeeva UZB vs Yara Bartashevich FRA

WTA Rouen
Maria Timofeeva [5]
0
7
6
0
Yara Bartashevich
0
5
1
0
Vincitore: Timofeeva
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(1) Xinyu Wang CHN vs Manon Leonard FRA

WTA Rouen
Xinyu Wang [1]
0
0
Manon Leonard
15
3
Mostra dettagli

Alice Robbe FRA vs (7) Harmony Tan FRA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Elvina Kalieva USA vs Astrid Lew Yan Foon FRA

Il match deve ancora iniziare

(2) Dominika Salkova CZE vs Yasmine Mansouri FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 10:00
Oceane Babel FRA vs (11) Jessica Pieri ITA

WTA Rouen
Oceane Babel
4
6
4
Jessica Pieri [11]
6
4
6
Vincitore: Pieri
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(3) Alina Charaeva RUS vs Mina Hodzic GER

WTA Rouen
Alina Charaeva [3]
0
4
Mina Hodzic
0
3
Mostra dettagli

(6) Iryna Shymanovich BLR vs Diana Martynov FRA

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Kazionova RUS vs (12) Selena Janicijevic FRA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Momoko Kobori JPN vs (8) Veronika Podrez UKR

Il match deve ancora iniziare

Mariia Kozyreva RUS vs (10) Julie Belgraver FRA

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

pablox 11-04-2026 11:41

Ieri la Potapova ha battuto ridimensionando un po’ questa Taggert, per cui vedo già degli sbavi un poco esagerati. HA un buon servizio ed è abbastanza propositiva, si muove abbastanza male e appare poco mobile. Anche la Plliskova era così e poi ha fatto un’ottima carriera. (però la sorella gemella no…)
Per quanto riguarda la Potapova mi pare l’unica giocatrice russa che dopo aver cambiato passaporto non sia avizzita (a proposito di desaparecidos, ma che fine ha fatto la kasatkina?). Peraltro ha scelto l’Austria, un paese neutrale, non della Nato, scelta intelligente, anche perché ha poca concorrenza per la BJk cup o la partecipazione alle Olimpiadi (sempre che gliene importi un fico secco) : Ha promesso di parlare tedesco l’anno prossimo..sentiremo…
La Andreeva è a questo punto la grande favorita, e vediamo se porta a casa questo torneo. forse solo la Potapova potrebbe impedirglielo

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Gaz (Guest) 11-04-2026 10:39

Ieri 50% pronostici azzeccati, considerando che una era sfavoritissima Cirstea, una molto sfavorita Mintegi, le altre due alla pari, quindi positivo, considerando anche che 2 tie break hanno condannato Cirstea e Tagger.
Oggi non farò pronostici ma sarei più sorpreso di una vittoria di Pigato o Ribera piuttosto che una della Ruse, questo per quanto riguarda i tornei i conclusione.
Andreeva continua a non convincermi, fisicamente,su terra e per il momento,ieri anche Cirstea ci ha messo del suo nel primo set e nel terzo è venuta fuori la sua età.
La Ruse è nel pieno della maturazione a 28 è vicina al suo best ranking, più fisicamente idonea della Cirstea per match lottati su terra,al momento, più entusiasmo.
Quest’anno solo agli AO ha vinto due match consecutivi, proprio battendo Yastremska battuta giovedì e perdendo al terzo turno proprio contro Andreeva 6-3 6-4 ma la superficie era più pro Andreeva,questa dovrebbe accorciare il gap.
Ragion per cui non mi aspetto proprio una semifinale semplice, nonostante uno squilibrio di quote esageratato.
L’altro match invece dato alla pari.
Potapova molto bene fisicamente ieri,Vekic più potente e tra le migliori del circuito con la palla corta.
Voi Vekic vincente torneo me l’avete messa?
A.. già… dimenticavo che nessuno l’ha messa neanche nei quarti,dico uno, perché il suo nome non compariva nel tabellone principale,le qualificazioni non fanno parte dello stesso torneo.

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