ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Si ritirano Giustino e Pellegrino. Fuori anche Zeppieri e Maestrelli

Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
|
|
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 11 Aprile 2026
|
|
⛅
|
18°C
Prevalentemente nuvoloso · Max 24°C
|
|CIELO
|Coperto variabile
|T. MAX
|24°C
|CAMPO
|Terra Rossa
|
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 11 Aprile
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
18°
|
11:00
☁
20°
|
12:00
☁
21°
|
13:00
⛅
23°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
23°
|
16:00
☁
23°
🎾 Programma del giorno — 11 Aprile
|
|
🎾
|
ATP Singles · Qualificazione
1° Turno Qualificazione · Qualifying First Round
|
Q1° Turno
☁ Nuvoloso / mite
🎾 ATP Q1° Turno
🏀 Terra Rossa
Pista Rafa Nadal – ore 10:30
Ethan Quinn vs Nikoloz Basilashvili
ATP Barcelona
Ethan Quinn [1]
2
7
6
Nikoloz Basilashvili
6
6
4
Vincitore: Quinn
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
E. Quinn
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
N. Basilashvili
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-2 → 2-3
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
ace
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
df
6-6 → 7-6
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
N. Basilashvili
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
E. Quinn
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
E. Quinn
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-3 → 1-4
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-2 → 1-3
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Marco Trungelliti vs Nicolai Budkov Kjaer
ATP Barcelona
Marco Trungelliti [3]
6
4
6
Nicolai Budkov Kjaer
4
6
4
Vincitore: Trungelliti
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Trungelliti
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Trungelliti
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
N. Budkov Kjaer
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-5 → 4-6
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-2 → 2-3
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
M. Trungelliti
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Pedro Martinez vs Pablo Carreno Busta
ATP Barcelona
Pedro Martinez•
0
6
4
Pablo Carreno Busta [9]
0
3
3
Vincitore: Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
P. Martinez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-3 → 3-3
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
P. Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
P. Martinez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
P. Carreno Busta
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martinez
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
P. Carreno Busta
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
df
15-40
3-1 → 3-2
P. Carreno Busta
2-1 → 3-1
P. Martinez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
P. Carreno Busta
1-0 → 2-0
Matteo Arnaldi vs Quentin Halys
ATP Barcelona
Matteo Arnaldi
1
7
6
Quentin Halys [8]
6
6
7
Vincitore: Halys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Q. Halys
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-2 → 2-3
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
M. Arnaldi
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
6*-1
6-6 → 7-6
M. Arnaldi
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
5-5 → 6-5
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
5-4 → 5-5
M. Arnaldi
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 4-3
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Q. Halys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-3 → 1-4
Q. Halys
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Pista Andres Gimeno – ore 10:30
Francesco Maestrelli vs Daniel Merida
ATP Barcelona
Francesco Maestrelli
5
4
Daniel Merida [11]
7
6
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Maestrelli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
4-5 → 4-6
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Merida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
F. Maestrelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Maestrelli
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Maestrelli
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
D. Merida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
F. Maestrelli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-5 → 4-5
F. Maestrelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-3 → 1-4
F. Maestrelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
F. Maestrelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Max Alcala Gurri vs Alexandre Muller
ATP Barcelona
Max Alcala Gurri
2
2
Alexandre Muller [7]
6
6
Vincitore: Muller
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Muller
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-5 → 2-6
M. Alcala Gurri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
A. Muller
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Alcala Gurri
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
A. Muller
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
A. Muller
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Alcala Gurri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Juan Manuel Cerundolo vs Giulio Zeppieri
ATP Barcelona
Juan Manuel Cerundolo [2]
6
7
Giulio Zeppieri
1
5
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Zeppieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
J. Manuel Cerundolo
5-5 → 6-5
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
G. Zeppieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-3 → 4-3
J. Manuel Cerundolo
2-2 → 3-2
G. Zeppieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
1-1 → 2-1
G. Zeppieri
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Manuel Cerundolo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
4-1 → 5-1
G. Zeppieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
J. Manuel Cerundolo
3-0 → 4-0
G. Zeppieri
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-0 → 3-0
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-0 → 2-0
G. Zeppieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Hamad Medjedovic vs Vilius Gaubas
ATP Barcelona
Hamad Medjedovic [5]
7
6
Vilius Gaubas
6
4
Vincitore: Medjedovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
H. Medjedovic
0-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
4-4 → 5-4
V. Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
H. Medjedovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
ace
5-2*
ace
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
10-10*
10*-11
11*-11
12-11*
12-12*
12*-13
13*-13
14-13*
6-6 → 7-6
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
4-5 → 5-5
V. Gaubas
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
4-4 → 4-5
H. Medjedovic
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
H. Medjedovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Pista 2 – ore 10:30
Aleksandar Vukic vs Otto Virtanen
ATP Barcelona
Aleksandar Vukic [6]
3
7
4
Otto Virtanen
6
6
6
Vincitore: Virtanen
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Virtanen
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Vukic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-5 → 4-5
O. Virtanen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Vukic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
ace
ace
2-2 → 3-2
O. Virtanen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
O. Virtanen
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-1 → 0-2
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
O. Virtanen
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
O. Virtanen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
O. Virtanen
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vukic
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 2-2
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jesper de Jong vs Benjamin Bonzi
ATP Barcelona
Jesper de Jong
6
6
Benjamin Bonzi [12]
4
1
Vincitore: de Jong
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
J. de Jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
J. de Jong
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
J. de Jong
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-1 → 2-1
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Sebastian Ofner vs Alejo Sanchez Quilez
ATP Barcelona
Sebastian Ofner [4]
6
6
Alejo Sanchez Quilez
4
4
Vincitore: Ofner
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sanchez Quilez
5-3 → 5-4
A. Sanchez Quilez
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
S. Ofner
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
3-2 → 3-3
A. Sanchez Quilez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
A. Sanchez Quilez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
A. Sanchez Quilez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Sanchez Quilez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
S. Ofner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Sanchez Quilez
3-3 → 3-4
S. Ofner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
A. Sanchez Quilez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Sanchez Quilez
1-1 → 1-2
A. Sanchez Quilez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Arthur Gea vs Patrick Kypson
ATP Barcelona
Arthur Gea
1
4
Patrick Kypson [10]
6
6
Vincitore: Kypson
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kypson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Gea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
P. Kypson
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
3-4 → 3-5
A. Gea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Gea
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
P. Kypson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-1 → 0-2
A. Gea
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gea
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
df
1-4 → 1-5
A. Gea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
P. Kypson
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Gea
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
P. Kypson
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
40-40
df
A-40
ace
0-0 → 0-1
|
|
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 11 Aprile 2026
|
|
⛅
|
7°C
Prevalentemente nuvoloso · Max 19°C
|
|CIELO
|Variabile
|T. MAX
|19°C
|CAMPO
|Terra Rossa
|
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 11 Aprile
|
10:00
⛅
10°
|
11:00
⛅
12°
|
12:00
⛅
14°
|
13:00
⛅
16°
|
14:00
☁
17°
|
15:00
⛅
18°
|
16:00
☀
19°
|
17:00
☀
18°
|
18:00
☀
17°
|
19:00
☀
16°
🎾 Programma del giorno — 11 Aprile
|
|
🎾
|
ATP Singles · Qualificazione
1° Turno Qualificazione · Qualifying First Round
|
Q1° Turno
⛅ Variabile / asciutto
🎾 ATP Q1° Turno
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 10:30
Marko Topo vs Ugo Blanchet
ATP Munich
Marko Topo
6
6
Ugo Blanchet [6]
3
4
Vincitore: Topo
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Topo
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Topo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
M. Topo
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
3-2 → 4-2
U. Blanchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
M. Topo
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
U. Blanchet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Topo
15-40
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Topo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
U. Blanchet
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-1 → 4-2
M. Topo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Max Hans Rehberg vs Arthur Fery (Non prima 13:00)
ATP Munich
Max Hans Rehberg
6
7
Arthur Fery [8]
2
6
Vincitore: Rehberg
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
ace
4-0*
5*-0
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
M. Hans Rehberg
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Fery
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Hans Rehberg
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
A. Fery
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
A. Fery
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
M. Hans Rehberg
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Fery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Fery
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
A. Fery
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
4-2 → 5-2
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Hans Rehberg
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
A. Fery
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Roberto Carballes Baena vs Alex Molcan (Non prima 14:00)
ATP Munich
Roberto Carballes Baena
6
3
4
Alex Molcan [7]
0
6
6
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
R. Carballes Baena
4-4 → 4-5
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Molcan
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Carballes Baena
2-2 → 3-2
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
R. Carballes Baena
1-1 → 2-1
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Carballes Baena
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
R. Carballes Baena
1-4 → 2-4
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Carballes Baena
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
R. Carballes Baena
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
A. Molcan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
R. Carballes Baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
R. Carballes Baena
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Molcan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 11:00
Jan Choinski vs Marc-Andrea Huesler
ATP Munich
Jan Choinski [4]
4
6
4
Marc-Andrea Huesler
6
4
6
Vincitore: Huesler
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Huesler
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
M. Huesler
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-2 → 4-2
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Huesler
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
J. Choinski
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-4 → 5-4
M. Huesler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
M. Huesler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexander Shevchenko vs Diego Dedura
ATP Munich
Alexander Shevchenko [1]
3
6
Diego Dedura
6
7
Vincitore: Dedura
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
D. Dedura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
D. Dedura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
D. Dedura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Shevchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
D. Dedura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Shevchenko
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dedura
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Shevchenko
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
1-4 → 2-4
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. Shevchenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
D. Dedura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Emilio Nava vs David Goffin
ATP Munich
Emilio Nava [3]
6
6
David Goffin
4
2
Vincitore: Nava
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Goffin
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
5-2 → 6-2
E. Nava
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
D. Goffin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
E. Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
E. Nava
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Goffin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
5-4 → 6-4
E. Nava
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
5-3 → 5-4
D. Goffin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
D. Goffin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
3-2 → 4-2
E. Nava
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
D. Goffin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Justin Engel / Max Hans Rehberg
ATP Munich
Jakob Schnaitter / Mark Wallner [1]
6
6
Justin Engel / Max Hans Rehberg
4
1
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-1 → 6-1
J. Engel / Hans Rehberg
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-0 → 5-1
J. Schnaitter / Wallner
4-0 → 5-0
J. Engel / Hans Rehberg
3-0 → 4-0
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
J. Engel / Hans Rehberg
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
J. Schnaitter / Wallner
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Engel / Hans Rehberg
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
J. Schnaitter / Wallner
4-4 → 5-4
J. Engel / Hans Rehberg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
J. Engel / Hans Rehberg
3-2 → 3-3
J. Schnaitter / Wallner
2-2 → 3-2
J. Engel / Hans Rehberg
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Engel / Hans Rehberg
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 11:00
Damir Dzumhur vs Vitaliy Sachko
ATP Munich
Damir Dzumhur [2]
5
4
Vitaliy Sachko
7
6
Vincitore: Sachko
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Sachko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
D. Dzumhur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 4-5
V. Sachko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
V. Sachko
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Dzumhur
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
V. Sachko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Dzumhur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. Sachko
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
1-0 → 1-1
D. Dzumhur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dzumhur
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
D. Dzumhur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
V. Sachko
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-2 → 3-3
V. Sachko
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Dzumhur
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
V. Sachko
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Petr Nouza / Bart Stevens vs Robert Galloway / John Peers
ATP Munich
Petr Nouza / Bart Stevens
6
6
Robert Galloway / John Peers [2]
7
7
Vincitore: Galloway / Peers
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
R. Galloway / Peers
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
P. Nouza / Stevens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
R. Galloway / Peers
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
5-4 → 5-5
P. Nouza / Stevens
4-4 → 5-4
R. Galloway / Peers
4-3 → 4-4
P. Nouza / Stevens
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-3 → 4-3
R. Galloway / Peers
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
P. Nouza / Stevens
2-2 → 3-2
R. Galloway / Peers
2-1 → 2-2
P. Nouza / Stevens
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
R. Galloway / Peers
1-0 → 1-1
P. Nouza / Stevens
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
ace
4*-6
6-6 → 6-7
P. Nouza / Stevens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-6 → 6-6
R. Galloway / Peers
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-5 → 5-6
P. Nouza / Stevens
4-5 → 5-5
R. Galloway / Peers
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
P. Nouza / Stevens
4-3 → 4-4
R. Galloway / Peers
4-2 → 4-3
P. Nouza / Stevens
3-2 → 4-2
R. Galloway / Peers
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
2-2 → 3-2
P. Nouza / Stevens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
R. Galloway / Peers
1-1 → 1-2
P. Nouza / Stevens
0-1 → 1-1
R. Galloway / Peers
0-0 → 0-1
Lorenzo Giustino vs Andrea Pellegrino (Non prima 14:00)
ATP Munich
Lorenzo Giustino•
30
6
3
0
Sumit Nagal
15
1
6
0
Vincitore: Nagal
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Nagal
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
S. Nagal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-4 → 2-4
S. Nagal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
L. Giustino
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
S. Nagal
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
S. Nagal
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
4-1 → 5-1
L. Giustino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
S. Nagal
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-0 → 3-1
S. Nagal
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
7 commenti
Purtroppo hai avuto ragione….
Purtroppo disastri anche oggi
A Monaco Pellegrino ritirato. Giustino contro Nagal.
Arnaldi perdera anche oggi
Purtroppo prevedo un altra sconfitta x Arnaldi!!
Finalmente un utente che la pensa come me riguardo ai derby.
Monaco livello più basso rispetto a Barcellona nelle quali . Bene il derby per punti e soldi .