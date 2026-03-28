Sinner entra in un club ristrettissimo: finale a Indian Wells e Miami nello stesso anno, ora sogna il Sunshine Double (DOMANI LA FINALE ALLE ORE 21 ITALIANE)

Jannik Sinner è a una sola vittoria da un traguardo che avrebbe un peso storico enorme. Dopo aver già conquistato Indian Wells e raggiunto la finale del Miami Open 2026, l’azzurro può ora completare il prestigioso Sunshine Double, diventando l’ottavo tennista della storia a vincere nello stesso anno i due Masters 1000 americani di primavera.

Ma anche prima della finale, Sinner ha già centrato un risultato che lo inserisce in una lista di assoluto prestigio: è infatti diventato uno dei soli 13 giocatori capaci di raggiungere la finale sia a Indian Wells sia a Miami nella stessa stagione.

Un club per pochi eletti

Prima di lui, erano riusciti in questa doppia impresa nomi che hanno segnato epoche intere del tennis mondiale: Andre Agassi, Stefan Edberg, Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Ríos, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Roddick, Andy Murray, Rafael Nadal e Daniil Medvedev.

Con il suo 2026, Sinner aggiunge dunque il proprio nome a una compagnia di campioni straordinari, confermando ancora una volta il livello di continuità e dominio espresso in questa fase della stagione.

Una storia che parte dal 1990

Da quando esiste questa combinazione di tornei nel formato moderno, solo pochissimi giocatori sono riusciti a imporsi in entrambi gli appuntamenti o comunque a spingersi fino all’ultimo atto in entrambi nella stessa annata.

L’elenco racconta bene il peso del traguardo. Nel 1990 ci riuscirono sia Andre Agassi che Stefan Edberg. Poi arrivarono Jim Courier nel 1991, Michael Chang nel 1992, Pete Sampras nel 1994 e ancora Agassi nel 1995. Nel 1998 fu il turno di Marcelo Ríos, mentre il nuovo secolo vide ancora protagonista Agassi nel 2001.

Poi arrivò l’epoca dei dominatori assoluti: Roger Federer completò la doppia finale nel 2005, 2006, 2017 e 2019; Novak Djokovic ci riuscì nel 2007, 2011, 2014, 2015 e 2016; Andy Murray nel 2009, Andy Roddick nel 2010, Rafael Nadal nel 2011 e Daniil Medvedev nel 2023.

Ora, nel 2026, tocca a Jannik Sinner, già campione a Indian Wells e ancora in corsa per completare l’opera a Miami.

Il Sunshine Double nel mirino

La differenza, però, sta tutta qui: arrivare in finale in entrambi i tornei è già un’impresa rara, ma vincerli entrambi nello stesso anno significa entrare in una dimensione ancora più esclusiva.

Se Sinner dovesse trionfare anche a Miami, diventerebbe l’ottavo uomo a riuscirci. Un traguardo che certificherebbe in modo definitivo lo straordinario livello mostrato dall’azzurro in questo mese sul cemento americano.

Un mese da dominatore

Al di là dei numeri storici, il dato più impressionante è la sensazione che Sinner abbia meritato pienamente questa occasione. Il suo rendimento tra California e Florida è stato di altissimo livello, tanto da rendere quasi naturale un risultato che naturale non è affatto.

Entrare in finale in entrambi i Masters 1000 del Sunshine Swing significa combinare qualità tecnica, condizione fisica, continuità mentale e capacità di adattamento a contesti diversi. E Sinner, in queste settimane, ha mostrato tutto questo.

A un passo dalla storia

Il suo nome è già accanto a quelli dei più grandi. Ma adesso l’azzurro ha la possibilità di fare un passo ulteriore e trasformare una statistica prestigiosa in un’impresa storica vera e propria.

Indian Wells è già in bacheca. Miami è l’ultimo ostacolo. E Jannik Sinner, oggi, è davvero a una vittoria dal rendere il suo 2026 uno dei migliori inizi di stagione mai visti nel tennis maschile.

Si sono qualificati per la finale di Indian Wells e Miami nello stesso anno dal 1990 al 2026

▪️ 1990: Andre Agassi (F-T)

▪️ 1990: Stefan Edberg (T-F)

▪️ 1991: Jim Courier (T-T)

▪️ 1992: Michael Chang (T-T)

▪️ 1994: Pete Sampras (T-T)

▪️ 1995: Andre Agassi (F-T)

▪️ 1998: Marcelo Ríos (T-T)

▪️ 2001: Andre Agassi (T-T)

▪️ 2005: Roger Federer (T-T)

▪️ 2006: Roger Federer (T-T)

▪️ 2007: Novak Djokovic (F-T)

▪️ 2009: Andy Murray (F-T)

▪️ 2010: Andy Roddick (F-T)

▪️ 2011: Novak Djokovic (T-T)

▪️ 2011: Rafael Nadal (F-F)

▪️ 2014: Novak Djokovic (T-T)

▪️ 2015: Novak Djokovic (T-T)

▪️ 2016: Novak Djokovic (T-T)

▪️ 2017: Roger Federer (T-T)

▪️ 2019: Roger Federer (F-T)

▪️ 2023: Daniil Medvedev (F-T)

2026: Jannik Sinner (T-?)

Legenda: T = titolo, F = finale





Francesco Paolo Villarico