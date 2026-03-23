Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 23 Marzo 2026

Andrea Pellegrino nella foto
Masters 1000 Miami – hard
R32 Sinner – Moutet Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Bolelli /Vavassori – Etcheverry /Tabilo 2° inc. ore 21:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Naples – terra
Q2 Ribecai
– Tammaro Inizio 10:00
ATP Naples
Michele Ribecai [5]
6
6
Mariano Tammaro
0
1
Vincitore: Ribecai
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Tammaro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-0 → 5-1
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
M. Tammaro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
M. Tammaro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Tammaro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Tammaro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Q2 Guerrieri – Bondioli 2° inc. ore 10:00
ATP Naples
Andrea Guerrieri [6]•
15
0
Federico Bondioli [9]
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bondioli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-3 → 0-4
A. Guerrieri
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-2 → 0-3
A. Guerrieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 0-1
R32 Pellegrino – Jianu Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Jorda Sanchis – Dalla Valle Inizio 10:00
ATP Naples
David Jorda Sanchis [4]•
30
3
3
Enrico Dalla Valle [12]
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jorda Sanchis
1-4 → 2-4
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
D. Jorda Sanchis
1-0 → 1-1
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
D. Jorda Sanchis
2-4 → 2-5
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
E. Dalla Valle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Q2 Carboni – Forti 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Barton – Rottoli 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Alicante – terra
Q2 Brancaccio – Sanchez Quilez 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Yevseyev – Pieri Inizio 11:00
ATP Alicante
Denis Yevseyev [4]•
0
2
0
Samuele Pieri [11]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Pieri
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
S. Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
D. Yevseyev
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
S. Pieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
CH 50 Bucaramanga – terra
R16 Covato /Janvier – Orlov /Soriano Barrera Non prima 22:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Covato – Li Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Split – terra
Q2 Romano – La Vela Inizio 10:00
ATP Split
Filippo Romano [1]•
0
3
6
0
Giuseppe La Vela [12]
0
6
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
G. La Vela
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
G. La Vela
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Romano
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. La Vela
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-4 → 2-5
F. Romano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
F. Romano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. La Vela
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Q2 Basic – Martin Manzano 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R32 J Berrettini – Gueymard Wayenburg Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
Q2 Agostini – Campana Lee 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Miami – hard
OTT Errani /Paolini – Mihalikova /Nicholls 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
6 commenti
Ieri ha perso la finale di un future ed è entrato nella top 500 virtuale.
Per il resto Bondioli ha vinto in future settimana scorsa ed è 400.
Romano settimana scorsa ha fatto finale challenger ed è entrato nei top400
Cadenasso è entrato nei 250
Caniato ha perso una semifinale itf e si è avvicinato ai 350 ed è wc a Napoli.
A Napoli c’è Cina’- Piraino, quindi o Cina’ si avvicina ai 200 o Piraino entra nei 350 virtuali.
Più o meno la situazione dei giovani e’ questa
E ieri ha giocato una finale itf
e quindi? siamo a marzo e gioca i toreni di marzo, in spagna per la rpecisione, dove ha giocato la finale, come specificato dalla redazione.
Non sapendo dove postarlo lo scrivo qui.
Chiederei alla redazione un articolo per Michael Antonius, primo classe 2010 a vincere un Itf 25.000
Più precoce anche di Kouame’ dunque
@ LunaDiamante (#4578973)
https://www.livetennis.it/post/460108/italiani-e-italiane-nei-tornei-itf-i-risultati-di-domenica-22-marzo-2026/
Domani in campo a Napoli.
Scusate una domanda, ma Vasami che fine ha fatto?
Ormai siamo ad aprile…