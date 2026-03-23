Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 23 Marzo 2026

23/03/2026 08:58 6 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

USA Masters 1000 Miami – hard
R32 Sinner ITA – Moutet FRA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bolelli ITA/Vavassori ITA – Etcheverry ARG/Tabilo CHL 2° inc. ore 21:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 125 Naples – terra
Q2 Ribecai ITA – Tammaro ITA Inizio 10:00
ATP Naples
Michele Ribecai [5]
6
6
Mariano Tammaro
0
1
Vincitore: Ribecai
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Q2 Guerrieri ITA – Bondioli ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Naples
Andrea Guerrieri [6]
15
0
Federico Bondioli [9]
40
4
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R32 Pellegrino ITA – Jianu ROU Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Jorda Sanchis ESP – Dalla Valle ITA Inizio 10:00

ATP Naples
David Jorda Sanchis [4]
30
3
3
Enrico Dalla Valle [12]
30
6
4
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Q2 Carboni ITA – Forti ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Barton CZE – Rottoli ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 100 Alicante – terra
Q2 Brancaccio ITA – Sanchez Quilez ESP 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Yevseyev KAZ – Pieri ITA Inizio 11:00

ATP Alicante
Denis Yevseyev [4]
0
2
0
Samuele Pieri [11]
0
6
0
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COL CH 50 Bucaramanga – terra
R16 Covato ITA/Janvier FRA – Orlov UKR/Soriano Barrera COL Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Covato ITA – Li PER Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare



CRO CH 50 Split – terra
Q2 Romano ITA – La Vela ITA Inizio 10:00

ATP Split
Filippo Romano [1]
0
3
6
0
Giuseppe La Vela [12]
0
6
3
1
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Q2 Basic BIH – Martin Manzano ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 J Berrettini ITA – Gueymard Wayenburg FRA Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Agostini ITA – Campana Lee KOR 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Miami – hard
OTT Errani ITA/Paolini ITA – Mihalikova SVK/Nicholls GBR 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

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6 commenti

Il Ghiro (Guest) 23-03-2026 10:12

Scritto da LunaDiamante
Scusate una domanda, ma Vasami che fine ha fatto?
Ormai siamo ad aprile…

Ieri ha perso la finale di un future ed è entrato nella top 500 virtuale.
Per il resto Bondioli ha vinto in future settimana scorsa ed è 400.
Romano settimana scorsa ha fatto finale challenger ed è entrato nei top400
Cadenasso è entrato nei 250
Caniato ha perso una semifinale itf e si è avvicinato ai 350 ed è wc a Napoli.
A Napoli c’è Cina’- Piraino, quindi o Cina’ si avvicina ai 200 o Piraino entra nei 350 virtuali.
Più o meno la situazione dei giovani e’ questa

 6
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+1: Marco M., pablito, Detuqueridapresencia
Jakkk (Guest) 23-03-2026 09:40

Scritto da LunaDiamante
Scusate una domanda, ma Vasami che fine ha fatto?
Ormai siamo ad aprile…

E ieri ha giocato una finale itf

 5
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brunodalla 23-03-2026 09:39

Scritto da LunaDiamante
Scusate una domanda, ma Vasami che fine ha fatto?
Ormai siamo ad aprile…

e quindi? siamo a marzo e gioca i toreni di marzo, in spagna per la rpecisione, dove ha giocato la finale, come specificato dalla redazione.

 4
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Italo (Guest) 23-03-2026 09:22

Non sapendo dove postarlo lo scrivo qui.
Chiederei alla redazione un articolo per Michael Antonius, primo classe 2010 a vincere un Itf 25.000
Più precoce anche di Kouame’ dunque

 3
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LiveTennis.it Staff 23-03-2026 09:20

@ LunaDiamante (#4578973)

https://www.livetennis.it/post/460108/italiani-e-italiane-nei-tornei-itf-i-risultati-di-domenica-22-marzo-2026/
Domani in campo a Napoli.

 2
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+1: Marco M.
LunaDiamante 23-03-2026 09:15

Scusate una domanda, ma Vasami che fine ha fatto?
Ormai siamo ad aprile…

 1
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