Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 22 Marzo 2026

22/03/2026 09:22 5 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

GRE M25 Heraklion 25000 – Quarter-final
[4] Stefan Dostanic USA vs Federico Iannaccone ITA Non prima delle 12:30

ITF M25 Heraklion - 2026-03-15T00:00:00Z
Federico Iannaccone
0
1
6
2
Stefan Dostanic
0
6
1
4
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ESP M25 Badalona 30000 – Final
Jacopo Vasami ITA vs [4] Inaki Montes-de la torre ESP ore 11:00
ITF M25 Badalona - 2026-03-15T00:00:00Z
Jacopo Vasami
40
2
Inaki Montes-De La Torre
30
0
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EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Final
[6] Alessandro Pecci ITA vs [2] Fares Zakaria EGY ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-15T00:00:00Z
Fares Zakaria
1
3
Alessandro Pecci
6
6
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ITA M15 Foggia 15000 – Final
Hynek Barton CZE vs [4] Francesco Forti ITA ore 10:30
ITF M15 Foggia - 2026-03-16T00:00:00Z
Francesco Forti
2
6
Hynek Barton
1*
6
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CRO M15 Rovinj 15000 – Final
[5] Kirill Kivattsev RUS vs [3] Tommaso Compagnucci ITA ore 11:00
ITF M15 Rovinj - 2026-03-15T00:00:00Z
Kirill Kivattsev
0
2
Tommaso Compagnucci
0
1
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ITA W35 San Gregorio 30000 – Final
Alice Tubello FRA vs [2] Lisa Pigato ITA Non prima delle 10:00
ITF W35 San Gregorio - 2026-03-15T00:00:00Z
Alice Tubello
15
2
Lisa Pigato
15
5
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5 commenti

Vasco90 22-03-2026 10:58

@ Borg (#4578107)

Sia lui che barton

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Vasco90 22-03-2026 10:57

La domenica parte alla grande con pecci

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Paky 71 22-03-2026 10:41

Iniziamo bene la domenica con Pecci. Bravo

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+1: Vasco90
Borg (Guest) 22-03-2026 10:15

Forti ha anche Q1 alle 16.30 a Napoli, giornatina bella piena…

 2
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+1: Paky 71, Vasco90
Henry (Guest) 22-03-2026 10:13

Vasami,Pecci e Pigato on fire 😉

 1
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+1: Vasco90