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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 22 Marzo 2026
22/03/2026 09:22 5 commenti
M25 Heraklion 25000 – Quarter-final
[4] Stefan Dostanic vs Federico Iannaccone Non prima delle 12:30
ITF M25 Heraklion - 2026-03-15T00:00:00Z
Federico Iannaccone
0
1
6
2
Stefan Dostanic•
0
6
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Stefan Dostanic
2-4
Federico Iannaccone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Stefan Dostanic
15-0
15-15
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Federico Iannaccone
15-0
30-0
40-0
40-15
0-3 → 1-3
Stefan Dostanic
15-0
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Federico Iannaccone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Stefan Dostanic
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Federico Iannaccone
15-0
30-0
40-0
40-15
5-1 → 6-1
Stefan Dostanic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Federico Iannaccone
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Stefan Dostanic
15-0
30-0
40-0
40-15
3-0 → 3-1
Federico Iannaccone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Stefan Dostanic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Federico Iannaccone
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Stefan Dostanic
15-0
30-0
40-0
40-15
1-5 → 1-6
Federico Iannaccone
0-15
0-30
0-40
1-4 → 1-5
Stefan Dostanic
15-0
30-0
40-0
40-15
1-3 → 1-4
Federico Iannaccone
0-15
15-15
30-15
40-15
0-3 → 1-3
Stefan Dostanic
0-15
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Federico Iannaccone
0-15
0-30
0-40
0-1 → 0-2
Stefan Dostanic
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
M25 Badalona 30000 – Final
Jacopo Vasami vs [4] Inaki Montes-de la torre ore 11:00
ITF M25 Badalona - 2026-03-15T00:00:00Z
Jacopo Vasami•
40
2
Inaki Montes-De La Torre
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jacopo Vasami
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0
Inaki Montes-De La Torre
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Jacopo Vasami
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Final
[6] Alessandro Pecci vs [2] Fares Zakaria ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-15T00:00:00Z
Fares Zakaria
1
3
Alessandro Pecci
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Alessandro Pecci
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Fares Zakaria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
3-3 → 3-4
Fares Zakaria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Alessandro Pecci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Fares Zakaria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Alessandro Pecci
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Fares Zakaria
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Fares Zakaria
0-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
1-4 → 1-5
Fares Zakaria
0-15
0-30
0-40
1-3 → 1-4
Alessandro Pecci
15-0
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Fares Zakaria
15-0
30-0
0-2 → 1-2
Alessandro Pecci
15-0
30-0
0-1 → 0-2
Fares Zakaria
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
M15 Foggia 15000 – Final
Hynek Barton vs [4] Francesco Forti ore 10:30
ITF M15 Foggia - 2026-03-16T00:00:00Z
Francesco Forti
2
6
Hynek Barton
1*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1-0*
1-1*
2-1*
6-6
Hynek Barton
0-15
0-30
0-40
5-6 → 6-6
Francesco Forti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Hynek Barton
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Francesco Forti
0-15
0-30
0-40
5-3 → 5-4
Hynek Barton
0-15
0-30
15-30
15-40
4-3 → 5-3
Francesco Forti
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
Hynek Barton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Francesco Forti
30-0
30-15
2-2 → 3-2
Hynek Barton
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Francesco Forti
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Hynek Barton
0-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Francesco Forti
15-0
15-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
M15 Rovinj 15000 – Final
[5] Kirill Kivattsev vs [3] Tommaso Compagnucci ore 11:00
ITF M15 Rovinj - 2026-03-15T00:00:00Z
Kirill Kivattsev•
0
2
Tommaso Compagnucci
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kirill Kivattsev
2-1
Tommaso Compagnucci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Kirill Kivattsev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tommaso Compagnucci
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
W35 San Gregorio 30000 – Final
Alice Tubello vs [2] Lisa Pigato Non prima delle 10:00
ITF W35 San Gregorio - 2026-03-15T00:00:00Z
Alice Tubello
15
2
Lisa Pigato•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lisa Pigato
0-15
15-15
2-5
Alice Tubello
15-0
30-0
40-0
1-5 → 2-5
Lisa Pigato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Alice Tubello
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Alice Tubello
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Lisa Pigato
15-0
30-0
40-0
0-1 → 0-2
Alice Tubello
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
0-0 → 0-1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
5 commenti
@ Borg (#4578107)
Sia lui che barton
La domenica parte alla grande con pecci
Iniziamo bene la domenica con Pecci. Bravo
Forti ha anche Q1 alle 16.30 a Napoli, giornatina bella piena…
Vasami,Pecci e Pigato on fire 😉