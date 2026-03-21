Challenger Assuncion, Cuernavaca, Murcia e Zadar: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
CHALLENGER Zadar (Croazia 🇭🇷) – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 11:00
Matej Dodig vs Stefano Travaglia
Arthur Gea vs Kyrian Jacquet (Non prima 14:00)
Gonzalo Escobar / Nino Serdarusic vs Simone Agostini / Jonas Forejtek (Non prima 16:00)
CHALLENGER Murcia (Spagna 🇪🇸) – Semifinali, terra battuta
Pista Central – ore 11:00
Jesper de Jong vs Roberto Carballes Baena
Pablo Carreno Busta vs Kimmer Coppejans
Benjamin Hassan / Sebastian Ofner vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski (Non prima 18:00)
CHALLENGER Morelos (Messico 🇲🇽) – Semifinali, cemento
Estadio Morelos – ore 21:00
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe vs Andres Andrade / Federico Agustin Gomez
Taro Daniel vs Andres Martin (Non prima 23:00)
Michael Mmoh vs Tyler Zink
CHALLENGER Asuncion (Paraguay 🇵🇾) – Semifinali, terra battuta
Cancha Central – ore 20:30
Mac Kiger / Reese Stalder vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann
Gianluca Cadenasso vs Lautaro Midon (Non prima 22:00)
Franco Roncadelli vs Juan Pablo Varillas
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit