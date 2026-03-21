Challenger Assuncion, Cuernavaca, Murcia e Zadar: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

21/03/2026 08:57
Stefano Travaglia - Foto Johanna Wallmaier
Stefano Travaglia - Foto Johanna Wallmaier

CHALLENGER Zadar (Croazia 🇭🇷) – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 11:00
Matej Dodig CRO vs Stefano Travaglia ITA
Il match deve ancora iniziare

Arthur Gea FRA vs Kyrian Jacquet FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Nino Serdarusic CRO vs Simone Agostini ITA / Jonas Forejtek CZE (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Murcia (Spagna 🇪🇸) – Semifinali, terra battuta

Pista Central – ore 11:00
Jesper de Jong NED vs Roberto Carballes Baena ESP
Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Hassan LBN / Sebastian Ofner AUT vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Morelos (Messico 🇲🇽) – Semifinali, cemento

Estadio Morelos – ore 21:00
Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND vs Andres Andrade ECU / Federico Agustin Gomez ARG
Il match deve ancora iniziare

Taro Daniel JPN vs Andres Martin USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Michael Mmoh USA vs Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Asuncion (Paraguay 🇵🇾) – Semifinali, terra battuta

Cancha Central – ore 20:30
Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA
Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso ITA vs Lautaro Midon ARG (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare

