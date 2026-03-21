Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 21 Marzo 2026

21/03/2026 08:43 Nessun commento
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

GRE M25 Heraklion 25000 – Quarter-final
[4] Stefan Dostanic USA vs Federico Iannaccone ITA ore 11:30

Il match deve ancora iniziare




ESP M25 Badalona 30000 – Semi-final
[6] Kilian Feldbausch SUI vs Jacopo Vasami ITA ore 11:00
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EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
[7] Samuel Vincent ruggeri ITA vs [6] Alessandro Pecci ITA ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-15T00:00:00Z
Samuel Vincent Ruggeri
0
0
Alessandro Pecci
0
1
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ITA M15 Foggia 15000 – Semi-final
[4] Francesco Forti ITA vs Peter Buldorini IRL Non prima delle 14:00
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[1] Carlo Alberto Caniato ITA vs Hynek Barton CZE 2 incontro dalle 14:00

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CRO M15 Rovinj 15000 – Semi-final
[3] Tommaso Compagnucci ITA vs [7] Juan Cruz Martin manzano ITA ore 10:00
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ITA W35 San Gregorio 30000 – Semi-final
Jennifer Ruggeri ITA vs [2] Lisa Pigato ITA ore 10:00
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Alessandra Mazzola ITA vs Alice Tubello FRA ore 10:00

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TUN W15 Monastir 15000 – Semi-final
[1] Alicia Dudeney GBR vs Matilde Mariani ITA ore 09:30
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FRA W15 Le Havre 15000 – Semi-final
[1] Yelyzaveta Kotliar UKR vs [4] Enola Chiesa ITA ore 12:00
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