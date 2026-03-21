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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 21 Marzo 2026
21/03/2026 08:43 Nessun commento
M25 Heraklion 25000 – Quarter-final
[4] Stefan Dostanic vs Federico Iannaccone ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
M25 Badalona 30000 – Semi-final
[6] Kilian Feldbausch vs Jacopo Vasami ore 11:00
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M15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
[7] Samuel Vincent ruggeri vs [6] Alessandro Pecci ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-15T00:00:00Z
Samuel Vincent Ruggeri
0
0
Alessandro Pecci•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alessandro Pecci
0-1
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
M15 Foggia 15000 – Semi-final
[4] Francesco Forti vs Peter Buldorini Non prima delle 14:00
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[1] Carlo Alberto Caniato vs Hynek Barton 2 incontro dalle 14:00
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M15 Rovinj 15000 – Semi-final
[3] Tommaso Compagnucci vs [7] Juan Cruz Martin manzano ore 10:00
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W35 San Gregorio 30000 – Semi-final
Jennifer Ruggeri vs [2] Lisa Pigato ore 10:00
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Alessandra Mazzola vs Alice Tubello ore 10:00
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W15 Monastir 15000 – Semi-final
[1] Alicia Dudeney vs Matilde Mariani ore 09:30
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W15 Le Havre 15000 – Semi-final
[1] Yelyzaveta Kotliar vs [4] Enola Chiesa ore 12:00
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TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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