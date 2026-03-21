Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Sabato 21 Marzo 2026. In campo Jannik Sinner

21/03/2026 08:08
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Stadium – ore 17:00
Francesca Jones GBR vs Jessica Pegula USA
Damir Dzumhur BIH vs Jannik Sinner ITA (Non prima 18:00)
Rei Sakamoto JPN vs Daniil Medvedev RUS
Alycia Parks USA vs Coco Gauff USA (Non prima 00:00)
Martin Damm USA vs Alexander Zverev GER (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00
Kamil Majchrzak POL vs Learner Tien USA
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Madison Keys USA (Non prima 18:30)
Amanda Anisimova USA vs Yuliia Starodubtseva UKR
Alexandra Eala PHI vs Magda Linette POL
Ben Shelton USA vs Alexander Shevchenko KAZ (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00
Leylah Fernandez CAN vs Oksana Selekhmeteva RUS
Talia Gibson AUS vs Naomi Osaka JPN
Anastasia Zakharova RUS vs Victoria Mboko CAN
Adam Walton AUS vs Jakub Mensik CZE
Frances Tiafoe USA vs Arthur Cazaux FRA

Court 1 – ore 16:00
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Quentin Halys FRA
Felix Auger-Aliassime CAN vs Marton Fucsovics HUN
Alex Michelsen USA vs Cameron Norrie GBR
Gabriel Diallo CAN vs Ugo Humbert FRA
Brandon Nakashima USA vs Marin Cilic CRO

Court 7 – ore 16:00
Zizou Bergs BEL vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Corentin Moutet FRA vs Tomas Machac CZE
Andrey Rublev RUS vs Alejandro Tabilo CHI
Francisco Cerundolo ARG vs Thiago Agustin Tirante ARG

Court 5 – ore 16:00
Aleksandar Vukic AUS vs Rafael Jodar ESP
Terence Atmane FRA vs Arthur Rinderknech FRA
Diana Shnaider RUS vs Belinda Bencic SUI
Karolina Muchova CZE vs Katie Boulter GBR

Court 2 – ore 16:00
Iva Jovic USA vs Paula Badosa ESP
Qinwen Zheng CHN vs Sloane Stephens USA
Mirra Andreeva RUS vs Marie Bouzkova CZE
Sorana Cirstea ROU vs Elise Mertens BEL

Court 3 – ore 16:00
Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Miyu Kato JPN / Zhaoxuan Yang CHN
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Shuko Aoyama JPN / Ulrikke Eikeri NOR (Non prima 17:30)
Jennifer Brady USA / Caty McNally USA vs Darija Jurak Schreiber CRO / Giuliana Olmos MEX (Non prima 18:30)
Ingrid Neel EST / Aldila Sutjiadi INA vs Hailey Baptiste USA / Peyton Stearns USA (Non prima 20:00)

Court 6 – ore 16:00
Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB vs Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN
Kristina Mladenovic FRA / Jelena Ostapenko LAT vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE (Non prima 18:00)
Alexandra Panova RUS / Kamilla Rakhimova UZB vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA (Non prima 19:00)

2 commenti

Tennisforever 21-03-2026 09:15

A.Michelsen (40)
0-0
A.Tabilo (41)
1-1
QF
F.Auger-Aliassime (8)
1-2
J.Mensik (13)
1-0
F.Tiafoe (20)
0-1
A.Rinderknech (27)
1-2
SF
A.Zverev (4)
1-1
B.Shelton (9)
0-0
D.Medvedev (10)
0-0
A.Fokina (17)
0-2
F
C.Alcaraz (1)
0-3
T.Fritz (7)
0-0
K.Khachanov (15)
1-0
J.Lehecka (22)
1-2
Sinner
Projected Draw
1st
BYE
2nd
D.Dzumhur (76)
0-0
3rd
C.Moutet (33)
1-0
T.Machac (48)
3-0
4th
A.Rublev (16)
7-3
C.Norrie (24)
0-0
A.Michelsen (40)
2-0
A.Tabilo (41)
1-0
QF
F.Auger-Aliassime (8)
4-2
J.Mensik (13)
0-1
F.Tiafoe (20)
4-1
A.Rinderknech (27)

 2
Giallo Naso (Guest) 21-03-2026 08:46

Forza Jan

