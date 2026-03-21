Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Sabato 21 Marzo 2026. In campo Jannik Sinner
Stadium – ore 17:00
Francesca Jones vs Jessica Pegula
Damir Dzumhur vs Jannik Sinner (Non prima 18:00)
Rei Sakamoto vs Daniil Medvedev
Alycia Parks vs Coco Gauff (Non prima 00:00)
Martin Damm vs Alexander Zverev (Non prima 01:30)
Grandstand – ore 16:00
Kamil Majchrzak vs Learner Tien
Elena-Gabriela Ruse vs Madison Keys (Non prima 18:30)
Amanda Anisimova vs Yuliia Starodubtseva
Alexandra Eala vs Magda Linette
Ben Shelton vs Alexander Shevchenko (Non prima 00:00)
Butch Buchholz – ore 16:00
Leylah Fernandez vs Oksana Selekhmeteva
Talia Gibson vs Naomi Osaka
Anastasia Zakharova vs Victoria Mboko
Adam Walton vs Jakub Mensik
Frances Tiafoe vs Arthur Cazaux
Court 1 – ore 16:00
Alejandro Davidovich Fokina vs Quentin Halys
Felix Auger-Aliassime vs Marton Fucsovics
Alex Michelsen vs Cameron Norrie
Gabriel Diallo vs Ugo Humbert
Brandon Nakashima vs Marin Cilic
Court 7 – ore 16:00
Zizou Bergs vs Tomas Martin Etcheverry
Corentin Moutet vs Tomas Machac
Andrey Rublev vs Alejandro Tabilo
Francisco Cerundolo vs Thiago Agustin Tirante
Court 5 – ore 16:00
Aleksandar Vukic vs Rafael Jodar
Terence Atmane vs Arthur Rinderknech
Diana Shnaider vs Belinda Bencic
Karolina Muchova vs Katie Boulter
Court 2 – ore 16:00
Iva Jovic vs Paula Badosa
Qinwen Zheng vs Sloane Stephens
Mirra Andreeva vs Marie Bouzkova
Sorana Cirstea vs Elise Mertens
Court 3 – ore 16:00
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri (Non prima 17:30)
Jennifer Brady / Caty McNally vs Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos (Non prima 18:30)
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi vs Hailey Baptiste / Peyton Stearns (Non prima 20:00)
Court 6 – ore 16:00
Anna Danilina / Aleksandra Krunic vs Xinyu Jiang / Yifan Xu
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu (Non prima 18:00)
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend (Non prima 19:00)
Sinner
Projected Draw
1st
BYE
2nd
D.Dzumhur (76)
0-0
3rd
C.Moutet (33)
1-0
T.Machac (48)
3-0
4th
A.Rublev (16)
7-3
C.Norrie (24)
0-0
A.Michelsen (40)
2-0
A.Tabilo (41)
1-0
QF
F.Auger-Aliassime (8)
4-2
J.Mensik (13)
0-1
F.Tiafoe (20)
4-1
A.Rinderknech (27)
Forza Jan