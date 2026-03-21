Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Sabato 21 Marzo 2026. In campo Jannik Sinner

Stadium – ore 17:00

Francesca Jones vs Jessica Pegula

Damir Dzumhur vs Jannik Sinner (Non prima 18:00)

Rei Sakamoto vs Daniil Medvedev

Alycia Parks vs Coco Gauff (Non prima 00:00)

Martin Damm vs Alexander Zverev (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00

Kamil Majchrzak vs Learner Tien

Elena-Gabriela Ruse vs Madison Keys (Non prima 18:30)

Amanda Anisimova vs Yuliia Starodubtseva

Alexandra Eala vs Magda Linette

Ben Shelton vs Alexander Shevchenko (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00

Leylah Fernandez vs Oksana Selekhmeteva

Talia Gibson vs Naomi Osaka

Anastasia Zakharova vs Victoria Mboko

Adam Walton vs Jakub Mensik

Frances Tiafoe vs Arthur Cazaux

Court 1 – ore 16:00

Alejandro Davidovich Fokina vs Quentin Halys

Felix Auger-Aliassime vs Marton Fucsovics

Alex Michelsen vs Cameron Norrie

Gabriel Diallo vs Ugo Humbert

Brandon Nakashima vs Marin Cilic

Court 7 – ore 16:00

Zizou Bergs vs Tomas Martin Etcheverry

Corentin Moutet vs Tomas Machac

Andrey Rublev vs Alejandro Tabilo

Francisco Cerundolo vs Thiago Agustin Tirante

Court 5 – ore 16:00

Aleksandar Vukic vs Rafael Jodar

Terence Atmane vs Arthur Rinderknech

Diana Shnaider vs Belinda Bencic

Karolina Muchova vs Katie Boulter

Court 2 – ore 16:00

Iva Jovic vs Paula Badosa

Qinwen Zheng vs Sloane Stephens

Mirra Andreeva vs Marie Bouzkova

Sorana Cirstea vs Elise Mertens

Court 3 – ore 16:00

Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Miyu Kato / Zhaoxuan Yang

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri (Non prima 17:30)

Jennifer Brady / Caty McNally vs Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos (Non prima 18:30)

Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi vs Hailey Baptiste / Peyton Stearns (Non prima 20:00)

Court 6 – ore 16:00

Anna Danilina / Aleksandra Krunic vs Xinyu Jiang / Yifan Xu

Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu (Non prima 18:00)

Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend (Non prima 19:00)