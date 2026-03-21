Miami Open 2026 — Cocciaretto lotta, ma Gauff vince al terzo: 3-6 6-4 6-3

Ci ha creduto fino in fondo, Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana esce a testa altissima dal secondo turno del Miami Open, sconfitta in tre set da Coco Gauff con il punteggio di 3-6 6-4 6-3, al termine di un match che ha raccontato tutto quello che l’azzurra sa fare quando il fisico regge e la testa è lucida. Peccato, perché per un set e mezzo Cocciaretto ha tenuto un ritmo straordinario, giocando forse il suo miglior tennis dell’anno, per poi cedere nel terzo dopo aver addirittura conquistato un break di vantaggio. La differenza alla fine l’ha fatta il rendimento fisico e la classe di una numero 4 del mondo che, quando conta davvero, sa sempre trovare un marcia in più.

Primo set: Cocciaretto domina sul dritto di Gauff. La partenza della marchigiana è tutt’altro che semplice. Cocciaretto appare un po’ tesa nei primi scambi, tende a cercare la soluzione troppo in fretta e accumula qualche errore di troppo, tanto che deve difendere per prima due palle break. Dal box arriva il richiamo giusto: pazienza, e insistere sul dritto di Gauff, decisamente il suo colpo più fragile in avvio di match.

Il piano funziona alla perfezione. L’americana mostra evidenti difficoltà sul lato del dritto, con una postura instabile e forse anche qualche remora mentale — il fantasma di Indian Wells, dove una scossa dolorosa al braccio sinistro l’aveva costretta al ritiro contro la filippina Eala sul punteggio di 6-2, 2-0. Una sensazione che lei stessa aveva descritto come «un fuoco d’artificio dentro al braccio, e poi tutto il braccio sembrava in fiamme». Nessun problema fisico evidente oggi, ma un problema di equilibrio e forse di fiducia: Gauff sembra avere paura di appoggiarsi su quel colpo, e Cocciaretto lo sente e lo attacca con continuità.

Arriva il break per l’azzurra. Gauff colleziona 17 errori non forzati nel solo primo parziale, regala due doppi falli sui set point avversari e chiude con una smorzata senza senso che vale il 6-3 per Cocciaretto. Un set giocato con intelligenza rara: solido, paziente, senza fretta, costruito colpo dopo colpo sul dritto dell’americana. Un set da giocatrice di alto livello.

Secondo set: Gauff ritrova il dritto, il calo di Elisabetta è fatale. Nel secondo parziale cambia tutto. Gauff ritrova la misura e la sicurezza sul proprio dritto — il colpo che nel primo set sembrava stregato — e comincia a bombardare da fondo campo con ben altra convinzione. Cocciaretto si difende ad oltranza, ma quando la prima di servizio latita nel momento decisivo, arriva il break americano.

È qui che si vede la differenza tra le due. Al momento di confermare, Gauff torna ad avere qualche dubbio: Elisabetta gioca aggressiva, sale a rete due volte, mette pressione, e strappa il contro-break con un doppio fallo dell’americana. Gauff è discontinua, alterna momenti di assoluta assenza a giocate da vera top-4 del mondo. Poi, in un game senza storia, Cocciaretto abbassa la guardia: da 30 a zero subisce quattro punti consecutivi, cede il servizio di nuovo e regala all’americana la chance di servire per il set. Gauff la chiude 6-4, più solida nel finale, con il rovescio sempre efficace e il dritto ritrovato. Quel calo di concentrazione di Cocciaretto, in un momento così delicato, è un lusso che non ci si può permettere contro la numero 4 del mondo.

Terzo set: il break non basta, il fisico cede. Nella frazione decisiva Cocciaretto parte benissimo e va subito avanti di un break. Sembra il momento di dare il colpo del ko. Invece, proprio nel momento più importante, l’azzurra perde la lucidità e concede all’americana il modo di rientrare nel match. Sono quattro i giochi consecutivi per Gauff, che sfrutta quello che appare sempre più come un calo fisico della marchigiana — rientrata in campo solo una settimana fa dopo un mese di stop per un problema alla coscia sinistra. Il 6-3 finale fotografa bene questo scenario: Gauff ha meritato la vittoria, ma Cocciaretto ha dimostrato fino all’ultimo di poter competere ai massimi livelli.

Il quadro generale. Va ricordato che quella di oggi era già di per sé una settimana storica per Elisabetta a Miami. Nelle quattro precedenti partecipazioni al main draw la marchigiana non aveva mai vinto un match, uscendo all’esordio contro Hunter (2021), Kostyuk (2023), Osaka (2024) e Cirstea (2025). Questa volta il tabù era già caduto con il netto 6-4 6-1 sulla lettone Semenistaja al primo turno.

Gauff, dal canto suo, ha disputato un match altalenante ma sufficiente per avanzare. Reduce da un ritiro choc a Indian Wells per un problema nervoso al braccio — aveva addirittura pensato di saltare Miami — la 22enne di Delray Beach ha tenuto botta quando serviva, dimostrando che la classe non si perde neanche nei momenti di difficoltà. Sul cemento di casa sua, a pochi chilometri da dove è cresciuta, la caccia al primo titolo qui continua.

Per Cocciaretto si chiude un torneo che però lascia segnali molto incoraggianti. Finché il fisico tiene, l’azzurra può mettere in difficoltà chiunque. E ora arriva la terra rossa, la superficie su cui Elisabetta sa davvero dare il meglio di sé.

La cronaca (punto a punto)

1.set Inizia Gauff 30-15.Grande scambio, Coco chiude con il dritto vincente 40-15. Il nastro aiuta Cocciaretto 40-30. Parte bene Gauff 1-0. Scambio durissimo, Elisabetta domina e chiude con il rovescio vincente. Seconda in kick per l’italiana, Gauff sbaglia la risposta 30-0. Esce il dritto di Cocciaretto 30-15. Sbaglia il dritto l’americana 40-15, Cocciaretto tiene il servizio 1-1. Perfetta con la prima Coco gioco a zero 2-1. Ottima prima di Cocciaretto 15-0. Due errori con il dritto di Cocciaretto 30 pari. Brutto rovescio in rete palla break per Gauff 30-40. Ancora un nastro per la 25enne di Fermo che poi vince lo scambio a rete. Scappa il rovescio a Cocciaretto che ha un po’ di fretta, palla break. Sbaglia con il dritto Gauff parità. Insiste sul dritto dell’americana Elisabetta, 2-2. Fuori misura Cocciaretto che cerca di chiudere in fretta 30-0. Ottima prima a stelle e strisce, gioco a zero 3-2. Ottima prima di Cocciaretto 15-0. A rete Gauff 15 pari. Il dritto fa soffrire Coco 30-15. Ancora un dritto in rete 40-15. Affossa ancora il dritto la numero 4 del mondo 3-3. Insiste sulla diagonale del dritto Elisabetta 0-15. Prima vincente 15 pari. Risponde profonde Cocciaretto 30 pari. Doppio fallo palla break per Elisabetta 30-40. Si ferma Coco, arriva il break 3-4. Scambio pesante, la Gauff trova la misura del dritto 0-15. Errore della Gauff 15 pari. Doppio fallo 15-30. Ace 30-30. Servizio e rovescio 40-30. Aggressiva Gauff parità. Risposta profonda dell’americana palla break. Rovescio vincente di Elisabetta parità. Esce la risposta di Gauff, break confermato 5-3. Si apre il campo con la prima Coco 15-0. Fuori il rovescio di Gauff 15 pari. Doppio fallo 15-30. Quando può colpire di rovescio Gauff fa male 30 pari. Fuori il dritto di Gauff, set point 30-40. Rovescio in rete di Cocciaretto parità. Grande seconda vantaggio Gauff. Doppio fallo parità. Doppio fallo set point. Palla corta Cocciaretto ci arriva e porta a casa il primo set 6-3.

2.set Va avanti Cocciaretto 40-15. Trova il dritto Gauff 40-30. Ancora un nastro per Elisabetta il quarto del match parte bene l’italiana 1-0. Serve bene la n.4 del mondo gioco a zero 1-1. Manovra perfettamente da fondo Cocciaretto 15-0. Attacca Gauff 15 pari. Rovescio vincente di Gauff 15-30. Esce male dal servizio Cocciaretto due palle break Gauff 15-40. Fuori il dritto di Coco 30-40. Grande palleggio di Elisabetta che chiude con lo smash parità. Risponde bene Gauff, palla break. Errore di rovescio, break 1-2. Splendido schiaffo al volo di Cocciaretto 0-15. Prima vincente 15 pari. Dritto vincente della marchigiana 15-30. Molto bene Cocciaretto a rete due palle break 15-40. Doppio fallo arriva il break 2-2. Doppio fallo per Elisabetta 0-15. Buona prima 15 pari. Ancora una prima 30-15. Risposta in rete 40-15. Servizio e rovescio Cocciaretto torna avanti 3-2. Doppio fallo Gauff 0-15. Servizio vincente 15 pari. Bene da fondo l’americana 40-15. Doppio fallo 40-30. Tiene il servizio Gauff 3-3. Esita Cocciaretto che torna indietro 0-15. Grande rovescio di Cocciaretto 15 pari. Sbaglia il rovescio Coco 30-15. Questa volta è Gauff che piazza il vincente di rovescio 30 pari. Ottima prima 40-30. Gran punto di Gauff parità. Ancora un rovescio vincente dell’italiana. Cocciaretto resta avanti 4-3. Ace per Coco. Prima vincente. Gioco a zero 4-4. Con i piedi sulla riga Cocciaretto 30-0. Doppio fallo 30-15. Sbaglia ancora Elisabetta 30 pari. Rovescio fuori palla break per Gauff. Molto bene Cocciaretto parità. Scappa via il rovescio palla break. Dritto fuor, break Gauff 4-5. Fuori il rovescio della marchigiana 15-0. Doppio fallo 15-15. Ottimo passante di Elisabetta 15-30. Lungolinea vincente di Coco 30 pari. Ancora un dritto vincente set point Gauff. Errore di Elisabetta secondo set Gauff 6-4.

3.set A rete Gauff 15 pari. Bene nello scambio Cocciaretto 30-15. Si difende bene Gauff 30 pari. Ottima prima 40-30. Inizia bene Cocciaretto 1-0. Sbaglia il dritto Gauff 0-15. Doppio fallo 0-30. Prima vincente 15-30. Bene da fondo Elisabetta Gauff sbaglia due palle break 15-40. Fuori il dritto dell’italiana 30-40. Palla corta improbabile, arriva il break 0-2. Rovescio vincente 0-15. Brava Cocciaretto 15 pari. Ace 30-15. Vincente della Gauff 30 pari. Errore di rovescio per Elisabetta palla break 30-40. Rovescio fuori arriva il break 2-1. Inizia bene Gauff 30-0. Gioco a zero 2-2. Resta in campo il dritto di Cocciaretto 15-0. Errore di Gauff 30-0. Doppio fallo 30-15. Brutto errore per l’azzurra 30 pari. Ancora un errore, palla break per Gauff. Tiene lo scambio Cocciaretto parità. Brutto errore di dritto ancora palla break per Gauff. Esce il rovescio arriva il break 2-3. Inizia bene Gauff 30-0. Doppio fallo 30-15. Prima vincente 40-15. Ancora un doppio fallo 40-30. Ottima da fondo Cocciaretto parità. Esce il dritto di Gauff, palla break. A rete Coco parità. Ancora a rete l’americana, che conferma il break 4-2. Esce dalla spirale negativa Elisabetta che tiene il servizio 3-4. Ace di Gauff 15 pari. Ottima prima di Gauff 30-15. Risposta vincente 30 pari. Prima a uscire 40-30. Grande risposta dell’azzurra parità. Risposta fuori, vantaggio Gauff. Scappa via il dritto, Gauff consolida il break 5-3. Risponde ben Gauff 0-30. Gran punto di Cocciaretto 15-30. Prima vincente 30 pari. Fuori il dritto di Elisabetta match point. Bene a rete Cocciaretto, parità. Ottima prima vantaggio Italia. Parità. Errore di dritto, match point. Servizio e dritto, parità. Ancora un errore di rovescio match point numero tre. Esce il dritto Gauff in rimonta 6-3.

WTA Miami Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 4 3 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 3 6 6 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Enrico Milani