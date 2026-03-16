Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 16 Marzo 2026
Masters 1000 Miami – Hard
Q1 Bellucci – Jarry Non prima 23:00
Q1 Watanuki – Maestrelli 5° inc. ore 15:00
CH 75 Murcia – terra
R32 Brancaccio – Sanchez Quilez Non prima 14:00
Q2 Gill – Arnaboldi 2° inc. ore 11:00
CH 75 Zadar – terra
R32 Giustino – Forejtek Non prima 14:30
Q2 Pieri – Campana Lee Inizio 11:00
R32 Piros – Dalla Valle 3° inc. ore 10:00
Q2 Fiorentini – Cerny Inizio 11:00
WTA 1000 Miami – hard
Q1 Zarazua – Trevisan ore 16:00
Q1 Stefanini – Parry 2 incontro dalle 16:00
Tour de force per il buon Mattia