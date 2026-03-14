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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 14 Marzo 2026
14/03/2026 08:49 Nessun commento
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
[3] Michal Krajci vs [7] Alessandro Pecci ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-08T00:00:00Z
Alessandro Pecci•
0
6
3
0
Michal Krajci
15
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alessandro Pecci
0-15
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Michal Krajci
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
2-5 → 3-5
Michal Krajci
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Alessandro Pecci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Michal Krajci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Alessandro Pecci
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Michal Krajci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Michal Krajci
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Alessandro Pecci
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
Michal Krajci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Alessandro Pecci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Michal Krajci
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Alessandro Pecci
15-0
30-0
40-0
3-2 → 4-2
Michal Krajci
15-0
15-15
15-30
15-40
2-2 → 3-2
Alessandro Pecci
15-0
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
Michal Krajci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-1 → 1-2
Alessandro Pecci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Michal Krajci
15-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
[1] Federico Bondioli vs [4] Semen Pankin ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-08T00:00:00Z
Federico Bondioli•
0
1
6
2
Semen Pankin
0
6
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Federico Bondioli
2-5
Semen Pankin
15-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
Federico Bondioli
15-0
30-0
40-0
1-4 → 2-4
Semen Pankin
15-0
30-0
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Federico Bondioli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Semen Pankin
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Federico Bondioli
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Semen Pankin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Federico Bondioli
15-0
30-0
40-0
40-15
5-3 → 6-3
Semen Pankin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Federico Bondioli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Semen Pankin
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
Federico Bondioli
15-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Semen Pankin
15-0
15-15
40-15
2-1 → 2-2
Federico Bondioli
15-0
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Semen Pankin
15-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Federico Bondioli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Semen Pankin
15-0
30-0
40-0
1-5 → 1-6
Federico Bondioli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Semen Pankin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Federico Bondioli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Semen Pankin
15-0
30-0
40-0
0-2 → 0-3
Federico Bondioli
0-15
0-30
0-40
0-1 → 0-2
Semen Pankin
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
M15 Porec 15000 – Semi-final
Gian Luca Tanner vs [4] Tommaso Compagnucci ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
W50 Heraklion 40000 – Semi-final
Rositsa Dencheva vs [13] Jennifer Ruggeri ore 12:00
ITF W50 Heraklion - 2026-03-08T00:00:00Z
Jennifer Ruggeri•
40
6
0
Rositsa Dencheva
A
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Rositsa Dencheva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Rositsa Dencheva
15-0
15-15
15-30
15-40
3-3 → 4-3
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
40-0
2-3 → 3-3
Rositsa Dencheva
15-0
30-0
40-0
40-15
2-2 → 2-3
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Rositsa Dencheva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Rositsa Dencheva
0-15
0-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
W35 Huamantla 30000 – Semi-final
Jessica Hinojosa gomez vs [3] Miriana Tona ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
[4] Diletta Cherubini vs [5] Valeriya Strakhova ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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