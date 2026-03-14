Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 14 Marzo 2026

14/03/2026 08:49 Nessun commento
Alessandro Pecci nella foto
Alessandro Pecci nella foto

EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
[3] Michal Krajci SVK vs [7] Alessandro Pecci ITA ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-08T00:00:00Z
Alessandro Pecci
0
6
3
0
Michal Krajci
15
4
6
0
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[1] Federico Bondioli ITA vs [4] Semen Pankin RUS ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-08T00:00:00Z
Federico Bondioli
0
1
6
2
Semen Pankin
0
6
3
5
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CRO M15 Porec 15000 – Semi-final
Gian Luca Tanner SUI vs [4] Tommaso Compagnucci ITA ore 11:30
Il match deve ancora iniziare




GRE W50 Heraklion 40000 – Semi-final
Rositsa Dencheva BUL vs [13] Jennifer Ruggeri ITA ore 12:00
ITF W50 Heraklion - 2026-03-08T00:00:00Z
Jennifer Ruggeri
40
6
0
Rositsa Dencheva
A
3
0
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MEX W35 Huamantla 30000 – Semi-final
Jessica Hinojosa gomez MEX vs [3] Miriana Tona ITA ore 16:00
Il match deve ancora iniziare

[4] Diletta Cherubini ITA vs [5] Valeriya Strakhova UKR ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

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