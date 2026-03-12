Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (LIVE)
Masters e WTA 1000 Indian Wells – Quarti di Finale – hard
Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka vs Victoria Mboko
Learner Tien vs Jannik Sinner (Non prima 21:00)
Jessica Pegula vs Elena Rybakina (Non prima 01:00)
Carlos Alcaraz vs Cameron Norrie (Non prima 03:00)
Stadium 2 – ore 19:00
Arthur Fils vs Alexander Zverev
Linda Noskova vs Talia Gibson (Non prima 21:00)
Elina Svitolina vs Iga Swiatek (Non prima 22:30)
Jack Draper vs Daniil Medvedev (Non prima 01:00)
Stadium 3 – ore 19:00
Christian Harrison / Neal Skupski vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Anna Danilina / Aleksandra Krunic vs Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Stadium 4 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool vs Tim Puetz / Erin Routliffe
Marcelo Arevalo / Luisa Stefani vs Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas (Non prima 20:30)
Belinda Bencic / Flavio Cobolli vs Manuel Guinard / Kristina Mladenovic (Non prima 23:00)
Julian Cash / Demi Schuurs vs Sara Errani / Andrea Vavassori (Non prima 01:00)
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
@ Mats (#4573377)
Ma questi sono fuori di testa….Ma,visto il presidente che si ritrovano,tutto quadra….
Una SF britannica in un Masters 1000 ATP…
…forse la precedente è vecchia di oltre 50 anni, sbaglio? 😉
usa il blocco degli annunci. adblocker ultimate funziona benissimo
Ci ho pensato e attualmente non mi viene in mente nemmeno un tennista contro il quale riuscirei a fare il tifo per Norrie
Ma Errani programmata come 4′ incontro sia in doppio che in misto??
Vorrei un derby britannico in semifinale, chiedo troppo? In alternativa un derby tra mancini.
Sei forse uno dei pochi che ancora non usa un browser AdBlock ? 😉
non so se sono l’unico ma ormai non riesco a seguire notizie e commenti di livetennis per una presenza frenetica e invasiva di banner e pubblicità varia. bisogna fare slalom e non è per nulla piacevole. Mi sono reso conto oggi che non entravo da settimane e ora capisco perchè…