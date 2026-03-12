Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (LIVE)

12/03/2026 15:12 8 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – Quarti di Finale – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka BLR vs Victoria Mboko CAN
Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Jessica Pegula USA vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Cameron Norrie GBR (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 19:00
Arthur Fils FRA vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova CZE vs Talia Gibson AUS (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Elina Svitolina UKR vs Iga Swiatek POL (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Jack Draper GBR vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 3 – ore 19:00
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB vs Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA

Il match deve ancora iniziare

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 4 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski CAN / Lloyd Glasspool GBR vs Tim Puetz GER / Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Arevalo ESA / Luisa Stefani BRA vs Maria Sakkari GRE / Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Belinda Bencic SUI / Flavio Cobolli ITA vs Manuel Guinard FRA / Kristina Mladenovic FRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Julian Cash GBR / Demi Schuurs NED vs Sara Errani ITA / Andrea Vavassori ITA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

8 commenti

Sono io (Guest) 12-03-2026 16:27

@ Mats (#4573377)
Ma questi sono fuori di testa….Ma,visto il presidente che si ritrovano,tutto quadra….

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 12-03-2026 16:25

Una SF britannica in un Masters 1000 ATP…

…forse la precedente è vecchia di oltre 50 anni, sbaglio? 😉

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kb24 12-03-2026 16:23

Scritto da ego
non so se sono l'unico ma ormai non riesco a seguire notizie e commenti di livetennis per una presenza frenetica e invasiva di banner e pubblicità varia. bisogna fare slalom e non è per nulla piacevole. Mi sono reso conto oggi che non entravo da settimane e ora capisco perchè…

usa il blocco degli annunci. adblocker ultimate funziona benissimo

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 12-03-2026 16:11

Ci ho pensato e attualmente non mi viene in mente nemmeno un tennista contro il quale riuscirei a fare il tifo per Norrie

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Mats 12-03-2026 16:05

Ma Errani programmata come 4′ incontro sia in doppio che in misto??

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
WinItaly_ex_Berga 12-03-2026 16:01

Vorrei un derby britannico in semifinale, chiedo troppo? In alternativa un derby tra mancini.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 12-03-2026 15:42

Scritto da ego
non so se sono l'unico ma ormai non riesco a seguire notizie e commenti di livetennis per una presenza frenetica e invasiva di banner e pubblicità varia. bisogna fare slalom e non è per nulla piacevole. Mi sono reso conto oggi che non entravo da settimane e ora capisco perchè…

Sei forse uno dei pochi che ancora non usa un browser AdBlock ? 😉

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ego (Guest) 12-03-2026 15:30

non so se sono l'unico ma ormai non riesco a seguire notizie e commenti di livetennis per una presenza frenetica e invasiva di banner e pubblicità varia. bisogna fare slalom e non è per nulla piacevole. Mi sono reso conto oggi che non entravo da settimane e ora capisco perchè…

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!