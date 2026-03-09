Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 09 Marzo 2026

09/03/2026 08:44 1 commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

USA Masters 1000 Indian Wells – hard
R32 Granollers ESP/Zeballos ARG – Opelka USA/Sinner ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Johnson GBR/Zielinski POL – Erler AUT/Vavassori ITA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare





FRA CH 75 Cherbourg – indoor hard
Q2 Romano ITA – Jones GBR 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare





RWA CH 100 Kigali – terra
Q2 Vasa FIN – Covato ITA Inizio 09:00

ATP Kigali
Eero Vasa [1]
30
6
3
Matteo Covato [11]
15
1
0
Mostra dettagli

Q2 Dalla Valle ITA – Pennaforti ITA Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare





GRE CH 50 Hersonissos – hard
Q2 Hassan LBN – Iannaccone ITA Inizio 09:00

ATP Hersonissos
Benjamin Hassan [1]
0
4
Federico Iannaccone
30
4
Mostra dettagli

R32 Giustino ITA – Durasovic NOR 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare





CHI CH 75 Santiago – terra
R32 Agamenone ITA – Den Ouden NED Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Meligeni Alves BRA/Soto CHI – Cadenasso ITA/Saraiva Dos Santos BRA 4° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare





USA CH 175 Phoenix – hard
Q1 Travaglia ITA – Shimanov ISR Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare





USA WTA 1000 Indian Wells – hard
OTT Errani ITA/Paolini ITA – Xu CHN/Yang CHN 2 incontro dalle 19:00

Il match deve ancora iniziare





USA WTA1 Austin 125 #1
TUQ Jeanjean FRA – Stefanini ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare





TUR WTA Antalya 125 #3
TDQ Jakupovic SLO – Pigato ITA 2 incontro dalle 08:30

Il match deve ancora iniziare

1 commento

JannikUberAlles 09-03-2026 08:54

Molta curiosità di doppi, da Wave con il nuovo partner fino alla riedizione della coppia Sinner+Opelka.

Per le “nanette terribili” una partita non facile…

 1
