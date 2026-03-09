Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 09 Marzo 2026
Masters 1000 Indian Wells – hard
R32 Granollers /Zeballos – Opelka /Sinner Non prima 20:30
R32 Johnson /Zielinski – Erler /Vavassori Inizio 19:00
CH 75 Cherbourg – indoor hard
Q2 Romano – Jones 2° inc. ore 10:30
CH 100 Kigali – terra
Q2 Vasa – Covato Inizio 09:00
Q2 Dalla Valle – Pennaforti Non prima 11:00
CH 50 Hersonissos – hard
Q2 Hassan – Iannaccone Inizio 09:00
R32 Giustino – Durasovic 3° inc. ore 09:00
CH 75 Santiago – terra
R32 Agamenone – Den Ouden Non prima 16:30
R16 Meligeni Alves /Soto – Cadenasso /Saraiva Dos Santos 4° inc. ore 14:00
CH 175 Phoenix – hard
Q1 Travaglia – Shimanov Inizio 19:00
WTA 1000 Indian Wells – hard
OTT Errani /Paolini – Xu /Yang 2 incontro dalle 19:00
WTA1 Austin 125 #1
TUQ Jeanjean – Stefanini ore 16:00
WTA Antalya 125 #3
TDQ Jakupovic – Pigato 2 incontro dalle 08:30
TAG: Italiani in campo
1 commento
Molta curiosità di doppi, da Wave con il nuovo partner fino alla riedizione della coppia Sinner+Opelka.
Per le “nanette terribili” una partita non facile…