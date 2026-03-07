Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo anche Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e il nostro Luciano Darderi (LIVE)
Masters e WTA 1000 Indian Wells – 2° Turno – hard
Stadium 1 – ore 20:00
Hailey Baptiste vs Elena Rybakina
Novak Djokovic vs Kamil Majchrzak (Non prima 23:00)
Carlos Alcaraz vs Grigor Dimitrov
Jessica Pegula vs Donna Vekic (Non prima 04:00)
Daniil Medvedev vs Alejandro Tabilo
Stadium 2 – ore 20:00
Roberto Bautista Agut vs Jack Draper
Kayla Day vs (2) Iga Swiatek Non prima 22:00
(8) Mirra Andreeva vs Solana Sierra
Jacob Fearnley vs Taylor Fritz (Non prima 04:00)
Laura Siegemund vs (9) Elina Svitolina Non prima 05:00
Stadium 3 – ore 20:00
Alexander Shevchenko vs Casper Ruud
Karen Khachanov vs Joao Fonseca
Sebastian Korda vs Alex de Minaur
(15) Madison Keys vs Diane Parry
(28) Marta Kostyuk vs Taylor Townsend
Stadium 4 – ore 20:00
(32) Maria Sakkari vs Lilli Tagger Inizio 20:00
Sonay Kartal vs (20) Emma Navarro
Katerina Siniakova vs (27) Leylah Fernandez
Alexander Bublik vs Vit Kopriva (Non prima 01:00)
Ugo Humbert vs Alex Michelsen
Stadium 5 – ore 20:00
Francisco Cerundolo vs Benjamin Bonzi
Valentin Vacherot vs Nuno Borges
Juan Manuel Cerundolo vs Arthur Rinderknech
Rinky Hijikata vs Luciano Darderi
Stadium 6 – ore 20:00
Aleksandar Kovacevic vs Corentin Moutet
Andrey Rublev vs Gabriel Diallo
Cameron Norrie vs Mackenzie McDonald
Alexandra Eala / Iva Jovic vs Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
Sebastian Baez vs Jiri Lehecka (Non prima 03:00)
Stadium 7 – ore 20:00
Storm Hunter vs (12) Belinda Bencic Inizio 20:00
Katie Volynets vs (26) Jelena Ostapenko
Storm Hunter / Maya Joint vs (8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs
(22) Elise Mertens vs Cristina Bucsa
Stadium 9 – ore 20:00
(13) Karolina Muchova vs Anna Bondar Inizio 20:00
(19) Liudmila Samsonova vs Ashlyn Krueger
Antonia Ruzic vs (24) Qinwen Zheng Non prima 00:00
Ingrid Neel / Peyton Stearns vs Miyu Kato / Fanny Stollar
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Luisa Stefani
