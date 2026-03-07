Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo anche Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e il nostro Luciano Darderi (LIVE)

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 2° Turno – hard

Stadium 1 – ore 20:00
Hailey Baptiste USA vs Elena Rybakina KAZ
Il match deve ancora iniziare

Novak Djokovic SRB vs Kamil Majchrzak POL (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Grigor Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare

Jessica Pegula USA vs Donna Vekic CRO (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare




Stadium 2 – ore 20:00
Roberto Bautista Agut ESP vs Jack Draper GBR
Il match deve ancora iniziare

Kayla Day USA vs (2) Iga Swiatek POL Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Mirra Andreeva RUS vs Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Taylor Fritz USA (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER vs (9) Elina Svitolina UKR Non prima 05:00

Il match deve ancora iniziare



Stadium 3 – ore 20:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs Joao Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

(15) Madison Keys USA vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

(28) Marta Kostyuk UKR vs Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 4 – ore 20:00
(32) Maria Sakkari GRE vs Lilli Tagger AUT Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Sonay Kartal GBR vs (20) Emma Navarro USA

Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova CZE vs (27) Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ vs Vit Kopriva CZE (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 5 – ore 20:00
Francisco Cerundolo ARG vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MON vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 6 – ore 20:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Corentin Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Mackenzie McDonald USA

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Eala PHI / Iva Jovic USA vs Hailey Baptiste USA / Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 7 – ore 20:00
Storm Hunter AUS vs (12) Belinda Bencic SUI Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Katie Volynets USA vs (26) Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS / Maya Joint AUS vs (8) Ellen Perez AUS / (8) Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

(22) Elise Mertens BEL vs Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare



Stadium 9 – ore 20:00
(13) Karolina Muchova CZE vs Anna Bondar HUN Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

(19) Liudmila Samsonova RUS vs Ashlyn Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs (24) Qinwen Zheng CHN Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

Ingrid Neel EST / Peyton Stearns USA vs Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

Ulrikke Eikeri NOR / Xinyu Jiang CHN vs (2) Gabriela Dabrowski CAN / (2) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

