Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo anche Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e il nostro Luciano Darderi (LIVE)

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 2° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

Hailey Baptistevs Elena Rybakina

Novak Djokovic vs Kamil Majchrzak (Non prima 23:00)



Carlos Alcaraz vs Grigor Dimitrov



Jessica Pegula vs Donna Vekic (Non prima 04:00)



Daniil Medvedev vs Alejandro Tabilo



Roberto Bautista Agutvs Jack Draper

Kayla Day vs (2) Iga Swiatek Non prima 22:00



(8) Mirra Andreeva vs Solana Sierra



Jacob Fearnley vs Taylor Fritz (Non prima 04:00)



Laura Siegemund vs (9) Elina Svitolina Non prima 05:00



Stadium 3 – ore 20:00

Alexander Shevchenko vs Casper Ruud



Karen Khachanov vs Joao Fonseca



Sebastian Korda vs Alex de Minaur



(15) Madison Keys vs Diane Parry



(28) Marta Kostyuk vs Taylor Townsend



Stadium 4 – ore 20:00

(32) Maria Sakkari vs Lilli Tagger Inizio 20:00



Sonay Kartal vs (20) Emma Navarro



Katerina Siniakova vs (27) Leylah Fernandez



Alexander Bublik vs Vit Kopriva (Non prima 01:00)



Ugo Humbert vs Alex Michelsen



Stadium 5 – ore 20:00

Francisco Cerundolo vs Benjamin Bonzi



Valentin Vacherot vs Nuno Borges



Juan Manuel Cerundolo vs Arthur Rinderknech



Rinky Hijikata vs Luciano Darderi



Stadium 6 – ore 20:00

Aleksandar Kovacevic vs Corentin Moutet



Andrey Rublev vs Gabriel Diallo



Cameron Norrie vs Mackenzie McDonald



Alexandra Eala / Iva Jovic vs Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko



Sebastian Baez vs Jiri Lehecka (Non prima 03:00)



Stadium 7 – ore 20:00

Storm Hunter vs (12) Belinda Bencic Inizio 20:00



Katie Volynets vs (26) Jelena Ostapenko



Storm Hunter / Maya Joint vs (8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs



(22) Elise Mertens vs Cristina Bucsa



Stadium 9 – ore 20:00

(13) Karolina Muchova vs Anna Bondar Inizio 20:00



(19) Liudmila Samsonova vs Ashlyn Krueger



Antonia Ruzic vs (24) Qinwen Zheng Non prima 00:00



Ingrid Neel / Peyton Stearns vs Miyu Kato / Fanny Stollar



Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Luisa Stefani



