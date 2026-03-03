Djokovic ispira UCLA prima di Indian Wells: “Conta come reagisci”

Prima di fare rotta verso il BNP Paribas Open, Novak Djokovic ha sfruttato al meglio il suo tempo in California, dividendosi tra ispirazione sportiva e grande spettacolo.

Il campione serbo, che in carriera ha trascorso la cifra record di 428 settimane al numero 1 del ranking ATP, ha fatto tappa alla UCLA Bruins football per incontrare la squadra di football americano dell’università. Un momento speciale in cui ha condiviso la sua esperienza e la sua filosofia di vita.

“È tutto nel presente”, ha spiegato Djokovic ai giocatori. “Il 10% della vita è ciò che ci accade, il 90% è come reagiamo a ciò che ci accade”. Un messaggio chiaro, incentrato sulla mentalità e sulla capacità di trasformare le difficoltà in opportunità.

Cinque volte campione a Indian Wells, Djokovic ha anche sottolineato quanto, da atleta individuale, senta talvolta la mancanza dello spirito di squadra: “Vedervi sostenervi a vicenda, aiutarvi e alimentare quello spirito… vi servirà come squadra, individualmente, al vostro coach e all’intera comunità universitaria”.

Passione NBA: Lakers e l’omaggio di Doncic

Grande appassionato di basket, il serbo non si è lasciato sfuggire l’occasione di assistere dal vivo a una partita dei Los Angeles Lakers, accomodandosi a bordo campo. Nel post gara ha scattato una foto con LeBron James e Luka Dončić.

Proprio Dončić, in conferenza stampa, ha riservato a Djokovic parole di enorme stima: “Per me è il GOAT. Il fatto che sia qui a guardarmi è semplicemente incredibile”.





Marco Rossi