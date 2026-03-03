Federico Cinà: “Spero sia il primo di tanti. Penso di ritornare a giocare per il torneo di Napoli”

A Pune, in India, Federico Cinà ha scritto una pagina importante della sua giovane carriera diventando il quinto italiano più giovane di sempre a conquistare un titolo Challenger. Un traguardo che il talento azzurro ha commentato con emozione nell’intervista esclusiva rilasciata a SuperTennis.

“Lo sto scoprendo solo adesso, ovviamente mi fa tanto piacere e spero sia il primo di tanti”, ha detto dopo il successo in finale contro il britannico Felix Gill, battuto al termine di una settimana intensa e ricca di colpi di scena.

Una settimana da lottatore

Cinà ha raccontato di aver espresso un ottimo livello di gioco per tutta la durata del torneo, nonostante le difficoltà fisiche incontrate prima della semifinale: “Sono stato male di stomaco e ho avuto anche un po’ di febbre, quindi sono stati due giorni abbastanza difficili”.

Problemi che non gli hanno impedito di stringere i denti e restare aggrappato a ogni punto. Emblematico il finale della partita decisiva: sotto 5-6, ha annullato cinque match point prima di trascinare il match al tie-break del terzo set. “Quando li annulli e poi vai al tie break del terzo ti senti con una carica ancora più forte e con più voglia di vincere. Sono molto contento che questa vittoria sia arrivata anche in questa maniera, penso sia ancora più bella”.

Primo ingresso in Top 200

Grazie al titolo conquistato in India, Cinà è entrato per la prima volta in Top 200 ATP, un altro passo significativo nel suo percorso di crescita. Ma la testa resta saldamente sulle priorità tecniche: “I miei obiettivi rimangono gli stessi di prima, mi concentro più sul miglioramento che sulla classifica”.

Ora la terra rossa

Archiviato il trionfo asiatico, il giovane azzurro guarda già alla prossima fase della stagione. Dopo qualche settimana di allenamento sulla terra battuta, molto probabilmente prenderà parte al Challenger di Napoli, pronto a inseguire nuovi progressi.

Il primo titolo Challenger è in bacheca. E, come spera lui stesso, potrebbe essere solo l’inizio.





Marco Rossi