WTA 1000 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini unica azzurra al via
WTA 1000 Indian Wells – Tabellone Principale – parte alta
(1) Aryna Sabalenka vs Bye
Qualifier vs (WC) Alycia Parks
Jaqueline Cristian vs Janice Tjen
Bye vs (29) Maya Joint
(18) Iva Jovic vs Bye
(WC) Sloane Stephens vs Camila Osorio
Eva Lys vs Caty McNally
Bye vs (16) Naomi Osaka
(10) Victoria Mboko vs Bye
Kimberly Birrell vs Oksana Selekhmeteva
Zeynep Sonmez vs McCartney Kessler
Bye vs (23) Anna Kalinskaya
(25) Emma Raducanu vs Bye
Ella Seidel vs Qualifier
Qualifier vs Anna Blinkova
Bye vs (6) Amanda Anisimova
(4) Coco Gauff vs Bye
(WC) Bianca Andreescu vs Qualifier
Dayana Yastremska vs Shuai Zhang
Bye vs (31) Alexandra Eala
(21) Diana Shnaider vs Bye
Sorana Cirstea vs Tatjana Maria
Jessica Bouzas Maneiro vs Beatriz Haddad Maia
Bye vs (14) Linda Noskova
(11) Ekaterina Alexandrova vs Bye
Qualifier vs Ann Li
Yulia Putintseva vs Paula Badosa
Bye vs (17) Clara Tauson
(30) Xinyu Wang vs Bye
Ajla Tomljanovic vs Elena-Gabriela Ruse
Anastasia Potapova vs Qualifier
Bye vs (7) Jasmine Paolini
WTA 1000 Indian Wells – Tabellone Principale – parte bassa
(5) Jessica Pegula vs Bye
(WC) Donna Vekic vs Tereza Valentova
(WC) Katie Volynets vs Rebecca Sramkova
Bye vs (26) Jelena Ostapenko
(22) Elise Mertens vs Bye
Cristina Bucsa vs Qualifier
Qualifier vs Magdalena Frech
Bye vs (12) Belinda Bencic
(15) Madison Keys vs Bye
Qualifier vs (WC) Venus Williams
Qualifier vs Sonay Kartal
Bye vs (20) Emma Navarro
(28) Marta Kostyuk vs Bye
Marie Bouzkova vs Qualifier
Emiliana Arango vs Hailey Baptiste
Bye vs (3) Elena Rybakina
(8) Mirra Andreeva vs Bye
Peyton Stearns vs Solana Sierra
Katerina Siniakova vs Sofia Kenin
Bye vs (27) Leylah Fernandez
(19) Liudmila Samsonova vs Bye
Magda Linette vs Ashlyn Krueger
Laura Siegemund vs Petra Marcinko
Bye vs (9) Elina Svitolina
(13) Karolina Muchova vs Bye
Elsa Jacquemot vs Anna Bondar
Antonia Ruzic vs (WC) Jennifer Brady
Bye vs (24) Qinwen Zheng
(32) Maria Sakkari vs Bye
Varvara Gracheva vs (WC) Lilli Tagger
Francesca Jones vs Qualifier
Bye vs (2) Iga Swiatek
TAG: Jasmine Paolini, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
Diciamo che il tennis femminile è molto poco prevedibile, certamente molto meno del maschile, ma è certamente vero che a Jas servono due-tre turni passati (oltre il Bye) per rimettersi un poco in linea dopo un inizio anno non brillantissimo ed ha avuto un sorteggio certamente non scomodo.
Se è quella che abbiamo visto a Merida rischia di uscire subito probabilmente contro Potapova.
Jasmine a sostenere tutto il tennis femminile italiano sulle sue spalle. Forse troppo
Jasmine dovrebbe arrivare fino al teorico match contro Gauff. Tutto dipende come sempre dalla forma.