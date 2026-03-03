WTA 1000 Indian Wells Copertina, WTA

WTA 1000 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini unica azzurra al via

03/03/2026 09:30 13 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

USA WTA 1000 Indian Wells – Tabellone Principale – parte alta
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Bye
Qualifier vs (WC) Alycia Parks USA
Jaqueline Cristian ROU vs Janice Tjen INA
Bye vs (29) Maya Joint AUS

(18) Iva Jovic USA vs Bye
(WC) Sloane Stephens USA vs Camila Osorio COL
Eva Lys GER vs Caty McNally USA
Bye vs (16) Naomi Osaka JPN

(10) Victoria Mboko CAN vs Bye
Kimberly Birrell AUS vs Oksana Selekhmeteva RUS
Zeynep Sonmez TUR vs McCartney Kessler USA
Bye vs (23) Anna Kalinskaya RUS

(25) Emma Raducanu GBR vs Bye
Ella Seidel GER vs Qualifier
Qualifier vs Anna Blinkova RUS
Bye vs (6) Amanda Anisimova USA

(4) Coco Gauff USA vs Bye
(WC) Bianca Andreescu CAN vs Qualifier
Dayana Yastremska UKR vs Shuai Zhang CHN
Bye vs (31) Alexandra Eala PHI

(21) Diana Shnaider RUS vs Bye
Sorana Cirstea ROU vs Tatjana Maria GER
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Beatriz Haddad Maia BRA
Bye vs (14) Linda Noskova CZE

(11) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye
Qualifier vs Ann Li USA
Yulia Putintseva KAZ vs Paula Badosa ESP
Bye vs (17) Clara Tauson DEN

(30) Xinyu Wang CHN vs Bye
Ajla Tomljanovic AUS vs Elena-Gabriela Ruse ROU
Anastasia Potapova AUT vs Qualifier
Bye vs (7) Jasmine Paolini ITA

USA WTA 1000 Indian Wells – Tabellone Principale – parte bassa
(5) Jessica Pegula USA vs Bye
(WC) Donna Vekic CRO vs Tereza Valentova CZE
(WC) Katie Volynets USA vs Rebecca Sramkova SVK
Bye vs (26) Jelena Ostapenko LAT

(22) Elise Mertens BEL vs Bye
Cristina Bucsa ESP vs Qualifier
Qualifier vs Magdalena Frech POL
Bye vs (12) Belinda Bencic SUI

(15) Madison Keys USA vs Bye
Qualifier vs (WC) Venus Williams USA
Qualifier vs Sonay Kartal GBR
Bye vs (20) Emma Navarro USA

(28) Marta Kostyuk UKR vs Bye
Marie Bouzkova CZE vs Qualifier
Emiliana Arango COL vs Hailey Baptiste USA
Bye vs (3) Elena Rybakina KAZ

(8) Mirra Andreeva RUS vs Bye
Peyton Stearns USA vs Solana Sierra ARG
Katerina Siniakova CZE vs Sofia Kenin USA
Bye vs (27) Leylah Fernandez CAN

(19) Liudmila Samsonova RUS vs Bye
Magda Linette POL vs Ashlyn Krueger USA
Laura Siegemund GER vs Petra Marcinko CRO
Bye vs (9) Elina Svitolina UKR

(13) Karolina Muchova CZE vs Bye
Elsa Jacquemot FRA vs Anna Bondar HUN
Antonia Ruzic CRO vs (WC) Jennifer Brady USA
Bye vs (24) Qinwen Zheng CHN

(32) Maria Sakkari GRE vs Bye
Varvara Gracheva FRA vs (WC) Lilli Tagger AUT
Francesca Jones GBR vs Qualifier
Bye vs (2) Iga Swiatek POL

Betafasan 03-03-2026 10:31

Jas rischia già con potapova!

gattone mecir 03-03-2026 10:18

sabalenka

swiatek

gauff
pegula

anisimova
tauson
rybakina
andreeva

jovic
mboko
noskova
paolini
bencic
keys
svitolina
zheng

brunodalla 03-03-2026 10:13

SABALENKA

PEGULA

GAUFF
ANDREEVA

MBOKO
PAOLINI
RYBAKINA
SAKKARI

OSAKA
ANISIMOVA
SHNAIDER
TAUSON
BENCIC
KEYS
SVITOLINA
MUCHOVA

Luod 03-03-2026 10:12

sabalenka

rybakina

gauff
svitolina

anisimova
alexandrova
pegula
swiatek

osaka
mboko
shnaider
paolini
bencic
keys
andreeva
muchova

fabio 03-03-2026 10:12

IL VEGGENTE 2026
Wta Indian Wells
Orario Scadenza prono…Mercoledì 4 Marzo ore 20

paolotdg 03-03-2026 09:48

Pegula

Sabalenka

Tauson
Muchova

Anisimova
Gauff
Keys
Svitolina

Osorio
Mboko
Cirstea
Wang
Mertens
Rybakina
Andreeva
Swiatek

patrick 03-03-2026 09:36

SWIATEK

GAUFF

ANISIMOVA
PEGULA

SABALENKA
ALEXANDROVA
RYBAKINA
SVITOLINA

JOVIC
MBOKO
SCHNAIDER
PAOLKNI
BENCIC
KEYS
ANDREEVA
ZHENG

Calvin (Guest) 03-03-2026 09:35

Diciamo che il tennis femminile è molto poco prevedibile, certamente molto meno del maschile, ma è certamente vero che a Jas servono due-tre turni passati (oltre il Bye) per rimettersi un poco in linea dopo un inizio anno non brillantissimo ed ha avuto un sorteggio certamente non scomodo.

Tasso73 03-03-2026 09:26

RYBAKINA

SABALENKA

GAUFF
SVITOLINA

MBOKO
WANG
PEGULA
SWIATEK

OSAKA
ANISIMOVA
CIRSTEA
TAUSON
MERTENS
KEYS
STEARNS
MUCHOVA

Maury 03-03-2026 09:24

SABALENKA

RYBAKINA

GAUFF
ANDREEVA

ANISIMOVA
ALEXANDROVA
PEGULA
MUCHOVA

JOVIC
MBOKO
SHNAIDER
PAOLINI
BENCIC
NAVARRO
SVITOLINA
SWIATEK

Non tennista (Guest) 03-03-2026 09:16

Se è quella che abbiamo visto a Merida rischia di uscire subito probabilmente contro Potapova.

Leprotto (Guest) 03-03-2026 08:42

Jasmine a sostenere tutto il tennis femminile italiano sulle sue spalle. Forse troppo

Di Passaggio 03-03-2026 08:19

Jasmine dovrebbe arrivare fino al teorico match contro Gauff. Tutto dipende come sempre dalla forma.

