Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Trnava e Helsinki: I Main Draw

02/03/2026 20:59 1 commento
Mona Barthel nella foto
Mona Barthel nella foto

ITF TRNAVA(Svk 75k cemento indoor)
[1] Hanne Vandewinkel BEL vs TBD
Veronika Podrez UKR vs Dominika Pirohova SVK
TBD vs TBD
[7] Anouk Koevermans NED vs TBD

[3] Alina Korneeva RUS vs Heather Watson GBR
Mia Pohankova SVK vs Laura Samson CZE
Aliona Bolsova ESP vs [8] Olivia Gadecki AUS

[6] Tatiana Prozorova RUS vs Katherine Sebov CAN
Celine Naef SUI vs Susan Bandecchi SUI
Anastasia Tikhonova RUS vs Elizara Yaneva BUL
Barbora Palicova CZE vs [4] Greet Minnen BEL

[5] Lola Radivojevic SRB vs Anna Siskova CZE
Lucie Havlickova CZE vs TBD
Adela Polakovicova SVK vs TBD
Vendula Valdmannova CZE vs [2] Daria Snigur UKR

ITF HELSINKI(Fin 50k cemento indoor)
[1] Sofia Costoulas BEL vs Xinyu Gao CHN
Haruka Kaji JPN vs TBD
Venla Ahti FIN vs TBD
Caijsa Wilda Hennemann SWE vs [8] Julie Belgraver FRA

[3] Anna-Lena Friedsam GER vs TBD
Jeline Vandromme BEL vs TBD
Ella Haavisto FIN vs Cagla Buyukakcay TUR
[7] Harmony Tan FRA vs TBD

[6] Julia Avdeeva RUS vs TBD
Lisa Zaar SWE vs Yuriko Lily Miyazaki GBR
Nastasja Schunk GER vs Mariam Bolkvadze GEO
[4] Noma Noha akugue GER vs TBD

[5] Viktoria Hruncakova SVK vs Lea Boskovic CRO
Elena Malygina EST vs TBD
Clarissa Blomqvist FIN vs Jule Niemeier GER
Lea Nilsson SWE vs [2] Mona Barthel GER

TAG:

1 commento

fabio 02-03-2026 21:52

GIOCO JULIUS ITF 2026
Itf Trnava
Scadenza prono…Mercoledì 4 Marzo ore 10

Itf Helsinki
Scadenza prono…Mercoledì 4 Marzo ore 9

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!