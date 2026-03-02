ITF Trnava e Helsinki: I Main Draw
ITF TRNAVA(Svk 75k cemento indoor)
[1] Hanne Vandewinkel vs TBD
Veronika Podrez vs Dominika Pirohova
TBD vs TBD
[7] Anouk Koevermans vs TBD
[3] Alina Korneeva vs Heather Watson
Mia Pohankova vs Laura Samson
Aliona Bolsova vs [8] Olivia Gadecki
[6] Tatiana Prozorova vs Katherine Sebov
Celine Naef vs Susan Bandecchi
Anastasia Tikhonova vs Elizara Yaneva
Barbora Palicova vs [4] Greet Minnen
[5] Lola Radivojevic vs Anna Siskova
Lucie Havlickova vs TBD
Adela Polakovicova vs TBD
Vendula Valdmannova vs [2] Daria Snigur
ITF HELSINKI(Fin 50k cemento indoor)
[1] Sofia Costoulas vs Xinyu Gao
Haruka Kaji vs TBD
Venla Ahti vs TBD
Caijsa Wilda Hennemann vs [8] Julie Belgraver
[3] Anna-Lena Friedsam vs TBD
Jeline Vandromme vs TBD
Ella Haavisto vs Cagla Buyukakcay
[7] Harmony Tan vs TBD
[6] Julia Avdeeva vs TBD
Lisa Zaar vs Yuriko Lily Miyazaki
Nastasja Schunk vs Mariam Bolkvadze
[4] Noma Noha akugue vs TBD
[5] Viktoria Hruncakova vs Lea Boskovic
Elena Malygina vs TBD
Clarissa Blomqvist vs Jule Niemeier
Lea Nilsson vs [2] Mona Barthel
TAG: Tornei ITF
1 commento
GIOCO JULIUS ITF 2026
Itf Trnava
Scadenza prono…Mercoledì 4 Marzo ore 10
Itf Helsinki
Scadenza prono…Mercoledì 4 Marzo ore 9