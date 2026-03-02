Novak Djokovic torna a Indian Wells: ambizione, orgoglio e voglia di riscatto nel deserto californiano

Tutto ciò che Novak Djokovic sta facendo a questo punto della sua carriera è un regalo per il tennis. Ogni torneo giocato, ogni sfida accettata, ogni tentativo di riscrivere ancora una volta la storia merita di essere vissuto fino in fondo dagli appassionati.

La sua presenza a Indian Wells 2026 ha sorpreso qualcuno, ma in realtà rappresenta un segnale chiarissimo: il serbo non ha alcuna intenzione di limitarsi agli Slam finché il fisico glielo permetterà. Non disputerà un calendario completo, ma non sparirà nemmeno dal circuito maggiore. E la scelta di tornare nel deserto californiano lo dimostra.

Cinque titoli, ma dal 2016 solo delusioni

Definire Indian Wells un torneo negativo per Djokovic sarebbe paradossale: qui ha conquistato cinque titoli, condividendo il record storico con Roger Federer. Tra il 2014 e il 2016 dominò con tre successi consecutivi, mostrando una delle versioni più devastanti della sua carriera.

Eppure, da allora, qualcosa si è inceppato.

Dal 2016 in poi il serbo non è più andato oltre gli ottavi di finale. Sono arrivate sconfitte inattese contro Kyrgios (2017), Daniel (2018), Kohlschreiber (2019). Poi una lunga assenza, fino al ritorno nel 2024, quando fu eliminato da Nardi al terzo turno. Nel 2025 un altro stop sorprendente contro Botic Van de Zandschulp.

California, negli ultimi anni, è stata più un deserto emotivo che un’oasi di successi.

A caccia del primo Masters 1000 dal 2023

Djokovic non vince un Masters 1000 dal trionfo di Parigi 2023, pochi giorni prima del successo alle ATP Finals. Da allora ha conquistato l’oro olimpico a Parigi 2024, ma nei grandi tornei del circuito la vittoria manca da troppo tempo per uno come lui.

È proprio questo il punto. Novak non gioca per partecipare. Gioca per dimostrare — a sé stesso prima che agli altri — di poter ancora competere per i titoli più prestigiosi.

Indian Wells diventa così un banco di prova perfetto: zero punti pesanti da difendere e la possibilità di consolidare la propria posizione nella top-3 mondiale.

Sinner e Alcaraz all’orizzonte

Il sorteggio dirà quale sarà il suo cammino, ma una cosa è certa: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner potranno incrociarlo solo dalle semifinali in avanti.

Un eventuale confronto con uno dei due giovani dominatori del circuito rappresenterebbe molto più di una semplice partita: sarebbe una prova di resistenza generazionale, una verifica del suo livello reale, un test fondamentale in ottica Slam.

Perché l’obiettivo supremo resta quello: vincere ancora un Major.

Un sogno che non si spegne

Djokovic torna a Indian Wells non per nostalgia, ma per ambizione. Vuole cancellare le cattive sensazioni accumulate negli ultimi anni in California e riaccendere il motore prima della stagione sulla terra battuta.

A 38 anni, ogni sua apparizione è un capitolo prezioso. Ogni tentativo di tornare sul trono è una dimostrazione di fame sportiva.

Il deserto californiano può essere il luogo del riscatto. Novak Djokovic, ancora una volta, ha deciso di crederci.





